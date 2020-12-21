ЕС приоритетно выделит Украине вакцины от коронавируса для врачей и людей преклонного возраста, - Точицкий

Европейский союз разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины от COVID-19 третьим странам, и Украина будет в приоритете выделения вакцины для врачей и населения преклонного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"ЕС сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины или продажи, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. Мы, как страна, находимся в приоритете, минимум выделения вакцины в первую очередь для врачей и людей более преклонного возраста", - отметил Точицкий.

По мнению дипломата, этот механизм будет готов к середине января следующего, 2021 года.

При этом Точицкий отметил, что Украина, как и любая другая страна, должна обеспечить соответствующие хранилища для сохранения для вакцины.

Относительно возникновения нового штамма Covid-19 в Великобритании, Точицкий сообщил, что Украина присоединилась в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности и здоровья, и есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между Министерством здравоохранения Украины и специалистами этого европейского комитета.

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