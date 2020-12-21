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ЕС приоритетно выделит Украине вакцины от коронавируса для врачей и людей преклонного возраста, - Точицкий

ЕС приоритетно выделит Украине вакцины от коронавируса для врачей и людей преклонного возраста, - Точицкий

Европейский союз разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины от COVID-19 третьим странам, и Украина будет в приоритете выделения вакцины для врачей и населения преклонного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"ЕС сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины или продажи, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. Мы, как страна, находимся в приоритете, минимум выделения вакцины в первую очередь для врачей и людей более преклонного возраста", - отметил Точицкий.

По мнению дипломата, этот механизм будет готов к середине января следующего, 2021 года.

При этом Точицкий отметил, что Украина, как и любая другая страна, должна обеспечить соответствующие хранилища для сохранения для вакцины.

Относительно возникновения нового штамма Covid-19 в Великобритании, Точицкий сообщил, что Украина присоединилась в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности и здоровья, и есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между Министерством здравоохранения Украины и специалистами этого европейского комитета.

Также читайте: Посол при ЕС Точицкий: Решение КС может приостановить безвиз

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Топ комментарии
+5
Интересно,"слуги" резко станут все врачи или поприклеивают длинные седые бороды?
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21.12.2020 11:34
+2
"и населения преклонного возраста"

Источник: https://censor.net/ru/n3238116

В первую очередь пойдут для мамы, которая любит скорость, и преклонных медведчука, кравчука, фокина.
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21.12.2020 11:36
+1
Европа передаст Украине вакцину через... члена. А воздушным путём?
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21.12.2020 11:37
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В ЕС уже началась вакцинация . Начинают с врачей
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21.12.2020 11:30 Ответить
а че это приоритет сраным бабкам? когда про работоспособное население подумаете когда помощь у кого 2-3 детей помощь нет сраной совковой пенсии да пусть выздыхают быстрее я хоть на тралике проедусь хоть бы сдохнуть в 65 быстрее бы
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21.12.2020 11:33 Ответить
можливо все таки варто "змістити" вік групи ризику в Україні.. Для пріоритетності вакцинування... на 40 - 45 років.. окрім медиків -їх звичайно,першочергово( хоча більшість вже перехворіла їх вже необов"язково)

тих хо не вакцинувався від туберкульозу,діабетиків,астматиків з проблемами дихання,з варикозом -їх теж необхідно пріоритетно вакцинувати..
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21.12.2020 11:42 Ответить
их надо отпустить я 10 лет на скорой а потом в армии фельдшером, Украина должна очистится бабки наркоманы цигане зеки всех под нож иначе не выживем выж в медицине в теме надо резать надо
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21.12.2020 11:48 Ответить
Да какие бабки...врачи...
Первыми будет власть и силовики
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21.12.2020 11:43 Ответить
Интересно,"слуги" резко станут все врачи или поприклеивают длинные седые бороды?
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21.12.2020 11:34 Ответить
"слуги" -вони всі "молодняк"..
В принципі вони вже всі перехворіли у "легкій формі".. НЕ ГРУПА РИЗИКУ.
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21.12.2020 11:38 Ответить
"и населения преклонного возраста"

Источник: https://censor.net/ru/n3238116

В первую очередь пойдут для мамы, которая любит скорость, и преклонных медведчука, кравчука, фокина.
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21.12.2020 11:36 Ответить
а що? вони же спутніком - ВЖЕ!
Чи ні?
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21.12.2020 11:47 Ответить
"спутник" для ватяного електорату, а для себе нормальне з Заходу.
Як і все інше в його житті, від машин до одягу.
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21.12.2020 12:02 Ответить
Европа передаст Украине вакцину через... члена. А воздушным путём?
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21.12.2020 11:37 Ответить
Один срач у новинах і коментах. Таке враження що вас всих вже вакцинували. Бо здорові люди таке не пишуть.
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21.12.2020 11:41 Ответить
є кнопочка спам...
для всіх адекватних -НЕ ЛІНУЙТЕСЬ !!
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21.12.2020 11:43 Ответить
Им обещать как дурному с горы катиться.
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21.12.2020 11:43 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/12/21/uryad-zelenskogo-vvodyt-***********-v-omanu-raportuyuchy-pro-plany-vakczynuvaty-20-gromadyan-zayava-partiyi/ Уряд Зеленського вводить українців в оману, рапортуючи про плани вакцинувати 20% громадян. На сьогодні влада уклала контракт на постачання такої кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 мільйона українців, тобто близько 5% населення держави. В той час як країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян, адже лише в такому випадку вакцинація буде ефективною.
Партія "Європейська Солідарність"вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни - а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії. Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання - це злочинні експерименти над життям і здоров'ям українців.
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21.12.2020 11:45 Ответить
ЕС выделяет Украине вакцину,почему украинцам про это должен сообщать путинский интерфакс?
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21.12.2020 11:50 Ответить
А ПОПАДЕТ ОНА КАЗНОКРАДАМ И КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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21.12.2020 11:50 Ответить
Наивные люди в ЕС.Ни врачи ни пожилые не увидят этой вакцины,все пойдет на депутатов и олигархов с их семьями до третьего колена.
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21.12.2020 12:57 Ответить
Бесплатной вакцина для украинцев будет украинского производства (или перепакованная кацапская "Спутник"),естественно со всеми обязательными откатами. Поэтому зелюки и не спешат с договорами и закупками.
Пфайзеровская вакцина пойдет исключительно "хорошим" людям. все. расходимся ...
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21.12.2020 14:12 Ответить
нету зрады.
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21.12.2020 20:09 Ответить
 
 