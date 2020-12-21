ЕС приоритетно выделит Украине вакцины от коронавируса для врачей и людей преклонного возраста, - Точицкий
Европейский союз разрабатывает механизм предоставления или продажи вакцины от COVID-19 третьим странам, и Украина будет в приоритете выделения вакцины для врачей и населения преклонного возраста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
"ЕС сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины или продажи, что предусмотрено в каждом из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. Мы, как страна, находимся в приоритете, минимум выделения вакцины в первую очередь для врачей и людей более преклонного возраста", - отметил Точицкий.
По мнению дипломата, этот механизм будет готов к середине января следующего, 2021 года.
При этом Точицкий отметил, что Украина, как и любая другая страна, должна обеспечить соответствующие хранилища для сохранения для вакцины.
Относительно возникновения нового штамма Covid-19 в Великобритании, Точицкий сообщил, что Украина присоединилась в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности и здоровья, и есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между Министерством здравоохранения Украины и специалистами этого европейского комитета.
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тих хо не вакцинувався від туберкульозу,діабетиків,астматиків з проблемами дихання,з варикозом -їх теж необхідно пріоритетно вакцинувати..
Первыми будет власть и силовики
В принципі вони вже всі перехворіли у "легкій формі".. НЕ ГРУПА РИЗИКУ.
Источник: https://censor.net/ru/n3238116
В первую очередь пойдут для мамы, которая любит скорость, и преклонных медведчука, кравчука, фокина.
Чи ні?
Як і все інше в його житті, від машин до одягу.
для всіх адекватних -НЕ ЛІНУЙТЕСЬ !!
Партія "Європейська Солідарність"вимагає від влади не брехати українцям і негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.
В рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників.
Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни - а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал.
"Європейська Солідарність" застерігає владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії. Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання - це злочинні експерименти над життям і здоров'ям українців.
Пфайзеровская вакцина пойдет исключительно "хорошим" людям. все. расходимся ...