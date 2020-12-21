За выходные в МВД выявили 435 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Николаевской областях

Количество больных COVID19 правоохранителей МВД за выходные выросло на 435 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Наибольшее количество больных - в Запорожской и Николаевской областях, а также в г. Киеве.

"Берегите себя и своих родных. Простые правила - спасают жизни. Не забывайте мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски в общественных местах", - сказано в сообщении.

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