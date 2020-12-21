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Новости Е-декларации госслужащих
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Венецианская комиссия (423) КС (2079) Евросоюз (16683) Точицкий Николай (71) электронное декларирование (1025)

Если Украина не учтет рекомендации Венецианской комиссии по КС, окно возможностей может закрыться, - постпред при ЕС Точицкий

Если Украина не учтет рекомендации Венецианской комиссии по КС, окно возможностей может закрыться, - постпред при ЕС Точицкий

Украина должна учесть рекомендации Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия, ВК) для разрешения кризиса, вызванного решением Конституционного Суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, поскольку это может повлиять на ее отношения с Европейским Союзом, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Каждый раз, когда мы ведем диалог с ЕС, вопрос совершенного, качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один. И если мы после трудного упорного труда для возвращения определенных элементов в ту форму, в которую удалось, декларирования и работы НАПК, не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что это окно возможностей для нас закроется", - сказал Точицкий на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что без качественной и эффективной судебной реформы любые достижения, о которых всегда говорит и ЕС, и украинская власть в части децентрализации, земельной реформы, объединения территориальных громад, не будут совершенными. "Потому что судопроизводство на всех уровнях - от местного до Верховного Суда - это и есть тот эффективный посредник в решении любых недоразумений и споров", - отметил Точицкий.

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Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного Суда Украины 27 октября.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного Суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.

Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного Суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе".

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Топ комментарии
+7
Вернитесь на землю, с приходом зебанды все окна возможностей давно закрылись
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21.12.2020 11:39
+5
Все робиться за кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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21.12.2020 11:48
+4
Ощущение,что ЗЕ власть-окончательно рубит связь с ЕС и толкает в объятия России.
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21.12.2020 11:46
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Вернитесь на землю, с приходом зебанды все окна возможностей давно закрылись
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21.12.2020 11:39 Ответить
Ощущение,что ЗЕ власть-окончательно рубит связь с ЕС и толкает в объятия России.
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21.12.2020 11:46 Ответить
Все робиться за кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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21.12.2020 11:48 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій по поверненню України в "родную говєнь" Московію !!)))
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21.12.2020 11:47 Ответить
В переводе на номальный язык-Венецианская комиссия прияла решение-"разбирайтесь там у себя сами, токо верните все взад".
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21.12.2020 11:47 Ответить
Веницианская комиссия, это не те методы, в 2014, на майдане корупцию душили, душили, душили, душили, а результата нет.
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21.12.2020 12:12 Ответить
"Чума на оба ваших дома". (с)
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21.12.2020 11:47 Ответить
Я так понимаю - двери уже заколочены.
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21.12.2020 11:48 Ответить
Конституційна криза ,це наслідки дій зелених імітаторів рехворм !!)))
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21.12.2020 11:50 Ответить
Хіба не для того кремляді з олігархами спонсорували, підтримували, та оточили своїми "людьми" ВАЗеленського, щоб закрити всі "вікна" і повернути Україну в мордор?
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21.12.2020 13:04 Ответить
"Тупицький-Точицький" - парашенский тандем! И для плесени очень подходит.
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21.12.2020 15:30 Ответить
 
 