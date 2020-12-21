Бездействие генерала Назарова привело к катастрофе Ил-76 в аэропорту Луганска, - текст решения Апелляционного суда
Адвокат родственников погибших в луганском аэропорту в 2014 году десантников Виталий Погосян сообщил о получении текста решения Апелляционного суда, который оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Получил копии Постановлений Днепровского апелляционного суда относительно Назарова В.М. в количестве 60 шт для дальнейшей передачи пострадавшим и передачи для исполнения приговора в части гражданского иска", - написал он и привел "наиболее интересные моменты мотивационной части":
"Бездействие Назарова В.М. является продолжающимся, оно началось 11.06.2014, с момента возникновения обязанности совершить действие (Замысел), и продолжалось до момента катастрофы - 14.06.2014, то есть до момента наступления последствий, после чего деяния обвиняемого привели к завершающему составу инкриминируемого преступления."
"У Назарова В.М., как военного должностного лица￼, была реальная возможность выполнить свои служебные обязанности путем принятия управленческих решений и предоставления соответствующих распоряжений для организации мер преодоления противовоздушной обороны противника и прекращения деятельности вышеуказанных незаконных террористических групп".
"Судом установлено, что способ перемещения войск на аэродром "Луганск" был определен в соответствии с предложениями штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей".
"Также, коллегия судей не может считать подходящими доводы стороны защиты в части нарушения экипажем самолета ИЛ-75 МД, бортовой номер 76777 мер безопасности во время захода на посадку".
"... способ захода на посадку не повлиял на катастрофические последствия".
"... тактическая группа "Славутич" не имела реальной возможности обеспечить безопасность посадки самолетов ...".
"Каких-либо нарушений со стороны экипажа самолета при заходе на посадку не установлено ...".
"Факт халатного отношения Назарова В.М к службе, повлекшего тяжкие последствия, причинная связь между его бездействием и теми тяжелыми последствиями, которые наступили, полностью подтверждаются и выводами ... экспертиз".
"Обвиняемым и его защитником по своему трактуется этот вывод экспертов, но даже они с ними частично соглашаются".
"... на момент совершения Назаровым В.М. инкриминируемого преступления, боевая обстановка имела место фактически".
"Коллегия судей соглашается с выводами суда первой инстанции об удовлетворении гражданских исков потерпевших и взыскания в их пользу в счет возмещения морального вреда денежных средств с Министерства обороны Украины".
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Пожалуйста, подождите...
Ви що, дійсно думаєте що, наприклад, перед просуванням групи спецназу чи то розвідпідрозділу попереду них обов"язково треба вислати підрозділ саперів? А то й взагалі танк з підвісними протимінними тралом направити?
А якщо їх не буде - то командиру тюрма?
К развед группе придаются саперы все кто необходим !
"а все знать не возможно" --да ? А тогда почему он был "генералом" ?
А "не знает" - знает не соответствует званию и занимамой должности !
З юридичної точки зору, тут проблема в невідповідності ККУ умовам війни. Діяння пов'язане із ризиком, сформульовано так, що саджати потрібно усіх командирів, що допустили бойові втрати. Від єфрейтора (ст.солдата) починаючи...
Цікаво, що далі буде ...
Поэтому и необходимо таких тупых командиров судить и садить, чтобы следующие понимали, что отправляя на верную смерть своих людей, они тоже рискуют своей жопой!
Когда сбили самолет с десантниками, выход же сразу нашли? Снабжение по земле. Для этого надо было положить 49 десантников и 9 членов экипажа?!
Приговор Назарову слишком мягок!
Та й хенеральська група підтримки якась мутна. Всі ці сотнікі, цифрові стукачі 18....
І, головне, сци в очі, а їм - ВСЕ ЮОЖА РОСА.