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Новости Приговор генералу Назарову
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Апелляционный суд (407) Назаров (150) Погосян Виталий (16)

Бездействие генерала Назарова привело к катастрофе Ил-76 в аэропорту Луганска, - текст решения Апелляционного суда

Бездействие генерала Назарова привело к катастрофе Ил-76 в аэропорту Луганска, - текст решения Апелляционного суда

Адвокат родственников погибших в луганском аэропорту в 2014 году десантников Виталий Погосян сообщил о получении текста решения Апелляционного суда, который оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Получил копии Постановлений Днепровского апелляционного суда относительно Назарова В.М. в количестве 60 шт для дальнейшей передачи пострадавшим и передачи для исполнения приговора в части гражданского иска", - написал он и привел "наиболее интересные моменты мотивационной части":

"Бездействие Назарова В.М. является продолжающимся, оно началось 11.06.2014, с момента возникновения обязанности совершить действие (Замысел), и продолжалось до момента катастрофы - 14.06.2014, то есть до момента наступления последствий, после чего деяния обвиняемого привели к завершающему составу инкриминируемого преступления."

"У Назарова В.М., как военного должностного лица￼, была реальная возможность выполнить свои служебные обязанности путем принятия управленческих решений и предоставления соответствующих распоряжений для организации мер преодоления противовоздушной обороны противника и прекращения деятельности вышеуказанных незаконных террористических групп".

"Судом установлено, что способ перемещения войск на аэродром "Луганск" был определен в соответствии с предложениями штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей".

"Также, коллегия судей не может считать подходящими доводы стороны защиты в части нарушения экипажем самолета ИЛ-75 МД, бортовой номер 76777 мер безопасности во время захода на посадку".

"... способ захода на посадку не повлиял на катастрофические последствия".

"... тактическая группа "Славутич" не имела реальной возможности обеспечить безопасность посадки самолетов ...".

"Каких-либо нарушений со стороны экипажа самолета при заходе на посадку не установлено ...".

"Факт халатного отношения Назарова В.М к службе, повлекшего тяжкие последствия, причинная связь между его бездействием и теми тяжелыми последствиями, которые наступили, полностью подтверждаются и выводами ... экспертиз".

"Обвиняемым и его защитником по своему трактуется этот вывод экспертов, но даже они с ними частично соглашаются".

"... на момент совершения Назаровым В.М. инкриминируемого преступления, боевая обстановка имела место фактически".

"Коллегия судей соглашается с выводами суда первой инстанции об удовлетворении гражданских исков потерпевших и взыскания в их пользу в счет возмещения морального вреда денежных средств с Министерства обороны Украины".

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Бездействие генерала Назарова привело к катастрофе Ил-76 в аэропорту Луганска, - текст решения Апелляционного суда 01
Бездействие генерала Назарова привело к катастрофе Ил-76 в аэропорту Луганска, - текст решения Апелляционного суда 02
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Топ комментарии
+18
"Бездействие Назарова В.М. является продолжающимся, оно началось 11.06.2014, с момента возникновения обязанности совершить действие (Замысел), и продолжалось до момента катастрофы - 14.06.2014,

То есть, 76-й упал из-за некоей "катастрофы", а не был сбит лаптерогими? Интересное зе-"правосудие"...
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21.12.2020 11:50
+14
Да, неправильные суды. Гражданский суд не должен судить военного за выполнение его функций. Это нонсенс. Военного должен судить воинский суд чести.
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21.12.2020 11:54
+8
Гражданский суд не должен судить военного за выполнение его функций. Это нонсенс. Военного должен судить воинский суд чести.
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21.12.2020 11:53
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Страница 2 из 2
Дуже дивне запитання. Яке може бути тільки від того, хто не має поняття про реальні військові діїї.
Ви що, дійсно думаєте що, наприклад, перед просуванням групи спецназу чи то розвідпідрозділу попереду них обов"язково треба вислати підрозділ саперів? А то й взагалі танк з підвісними протимінними тралом направити?
А якщо їх не буде - то командиру тюрма?
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21.12.2020 12:44 Ответить
згідно із цим вироком - так. І не тільки йому. В армії, навіть де два рядових, один з них є старшим, а від так, має право видавати накази. Ми тепер маємо засудити усіх командирів, що мають бойові втрати. Вони ж знали, що це війна, що це ризик?
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21.12.2020 13:38 Ответить
Коли президент прилітає, то в нас вздовж полоси сбушники стоять і снайпера на кришах. А солдати , то таке...
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21.12.2020 14:42 Ответить
Тут вообще дилемма получается. Сперва послать саперов. А вдруг они попадут под обстрел? Тогда выходит надо впереди саперов отправить разведгруппу и группу прикрытия. Но вдруг они попадут на мины? И так далее до бесконечности.
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21.12.2020 15:36 Ответить
Дебил, не крути...!
К развед группе придаются саперы все кто необходим !
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21.12.2020 16:00 Ответить
Да ты че ? Правда ? А впереди крейсер варяг?
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21.12.2020 17:42 Ответить
Это ВОЙНА...там всякое бывает...Ну кто-то одел форму и погоны и пошел воевать,а кто-то в суде работал и работает....Генерал делал свою работу - а все знать не возможно....Судьи в нас токо все знают ....Распустил бы я их ВСЕХ и набрал бы новых - прямо с институтской скамьи...
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21.12.2020 12:23 Ответить
Ты гуманист. Раньше с них живых кожу снимали.
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21.12.2020 14:44 Ответить
"Генерал делал свою работу - " - а вот как раз он её и не выполнил !
"а все знать не возможно" --да ? А тогда почему он был "генералом" ?
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21.12.2020 16:01 Ответить
Генералы знают все. Щас позвоню узнаю у знакомого ....... как тебя дрыща на 0 отправить.
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21.12.2020 17:46 Ответить
Давай, звони ))
А "не знает" - знает не соответствует званию и занимамой должности !
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21.12.2020 17:47 Ответить
горе генирал был предупрежден разведкой о том что в засаде террористы поджидают но донесение было проигнорированно и самолет был отправлен на верную смерть
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21.12.2020 12:25 Ответить
А еще есть информация что казламордые патроны подвези и могут выстрелить. Армию надо в тыл отводить ?
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21.12.2020 14:42 Ответить
Нужно было использовать другие способы и меры !
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21.12.2020 16:02 Ответить
Спрятаться маме под юбку?
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21.12.2020 17:47 Ответить
Ага, тебя жду...с 14го ...)))
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21.12.2020 17:48 Ответить
С момента трагедии прошло уже почти шесть лет и проведено множество экспертиз, подтверждающих вину Назарова,при чем при прошлой и при нынешней власти. Военные эксперты, в том числе и Юрий Бутусов ,так же высказали свою точку зрения. На сколько я помню, она совпадает с решением суда. Так в чем дело? Кто не согласен и кому не нравится приговор, есть все возможности продолжать судиться и подавать аппеляции. В демократических государствах с действующей правовой системой именно так и происходит.
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21.12.2020 12:37 Ответить
Дело в том, что это дело будет иметь очень глубокие негативные последствия. Оно - маркер...
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21.12.2020 12:53 Ответить
Для кого последствия? Военные уже давно сделали выводы и продолжают выполнять свою работу. Шесть лет прошло! А для гражданских...
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21.12.2020 13:53 Ответить
А ты откуда это знаешь ? Дураков иди искать в паРаше.
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21.12.2020 14:18 Ответить
А ти, вочевидь, себе до РОЗУМНИХ записав, чи не зарано?
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21.12.2020 21:11 Ответить
Проблема в тому, що ніякі вони не експерти. Більше того, пан Юрій, чомусь не бачить злочину в діях генерала Хомчака, який втік з поля боя і кинув без командування підлеглих.

З юридичної точки зору, тут проблема в невідповідності ККУ умовам війни. Діяння пов'язане із ризиком, сформульовано так, що саджати потрібно усіх командирів, що допустили бойові втрати. Від єфрейтора (ст.солдата) починаючи...
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21.12.2020 13:40 Ответить
7 років ... У наступному році вийде на свободу. Звання не забрали ...
Цікаво, що далі буде ...
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21.12.2020 12:54 Ответить
Він хіба під вартою?
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21.12.2020 13:41 Ответить
СБУ перемогло ЗСУ, ось і весь зміст цього вироку. Знайшли цапа відбувайла.
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21.12.2020 13:42 Ответить
Якщо осудили генерала, то суд у нас правильний, якби осудили рядового - то сєпари
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21.12.2020 13:43 Ответить
В украинских судах внедрили новый флешмоб - "всучь кайло генерал-майору в руки". Забавно-забавно. Кто там следующий, главком летунов? Это уже переход на новый уровень - цельный генерал-полковник. Это посмешнее будет.
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21.12.2020 13:46 Ответить
Весь этот срач зескотов имеет одну цель - дискредитировать армию любой ценой.Выводы люди в погонах умеют делать.
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21.12.2020 14:23 Ответить
Не согласен насчет бездействия. Человек знал, что в том районе уже все обстреливается и контролируется террористами. Посылать при таких донесениях самолет, это отправлять его на верную гибель. Списать на то, что это мол война, и гибнут люди тупо.
Поэтому и необходимо таких тупых командиров судить и садить, чтобы следующие понимали, что отправляя на верную смерть своих людей, они тоже рискуют своей жопой!
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21.12.2020 14:50 Ответить
Надо было отдать приказ сдаваться защитникам аэропорта . Вся эта вонь идет от тех кто не там. Военные не поддерживают всю эту камарилью.
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21.12.2020 15:00 Ответить
Насколько я знаю от госпитальеров -- ребята сами не горели желанием выходить из терминала ДАПа
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21.12.2020 15:19 Ответить
Что за бред сумасшедшего?
Когда сбили самолет с десантниками, выход же сразу нашли? Снабжение по земле. Для этого надо было положить 49 десантников и 9 членов экипажа?!
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21.12.2020 15:37 Ответить
С такой ФИО и не повесился- это показатель.
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21.12.2020 17:14 Ответить
Падаль сепарская украинцы жизни ложили что бы вас гнид давить. Мы придем и за все спросим.
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21.12.2020 17:17 Ответить
Потрібно було головою думати мудаку, а не сракою перш ніж накази віддавати ідіотськкі. Тут один дописувач, Oleksa, здається, правильно розклад описав. Так 18с49...-й стукачок його і здав адміну. Так що, виходить, акція спланована. Акція захисту хенерала.
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21.12.2020 21:20 Ответить
Особливо цікаво було читати "відмазку" генерала про те, що "боротися з терористами з ПЗРК на землі не входило в його обов'язки, це - робота СБУ". ВЛАСНЕ КАЖУЧИ, ця фраза - зізнання хенерала в некомпетентності і покуїзмі. " Я- не я і хата, не моя. Отриав те,що заслужив.
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21.12.2020 15:02 Ответить
А какое ты отношение имеешь ко всему этому. Ну ладно рвал бы жопу за измену членограя. Тут понятно и логично. Так нет тебя возбудило дело генерала. Указиловка с казламордии пришла. ?
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21.12.2020 15:14 Ответить
Мутный ты какой-то. Темы тебя интересуют только обсырающие ВСУ. Логика твоя напоминает кормильца с даунбаса , знания те же , ну а патриотизм к Украине прямо как у казламордого с воронежа.
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21.12.2020 15:18 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921221-a330-72e1-a8e0-468084b1d111
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21.12.2020 15:28 Ответить
О вітя, що ти теж разом з https://censor.net/ua/user/427783 входиш до групи підтримки хенерала?
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24.12.2020 20:11 Ответить
Не отриав те, що заслужив!
Приговор Назарову слишком мягок!
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21.12.2020 15:44 Ответить
Голубенькие серы слились в экстазе ? Голубцы то что вы жидко серете - это хорошо, диарея свойственно казламордым.
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21.12.2020 17:13 Ответить
Ти диви, як хенеральські захисники збентежились. І брешуть, і брешуть, як суки в мороз. Я б ще зрозумів, якби сей назаров покаявся, але ж воно вважає себе ПРАВИМ. Каже, що боротись з терористами в порту повинні були СБУ-шники, а його хенеральська справа винайняти літак проконтролювати погрузку і виліт, а там - на все воля божа. Ну, а коли не складеться ЩОСЬ, баби нових народять. Як були совками,так і залишились. Найдивніше те, що Порох за них вписався. Якось не складається в нього з вояками. В 14-му на Гелетея поставив, не попав, тепер Назаров. Доведе він Пороха до цугундера.
Та й хенеральська група підтримки якась мутна. Всі ці сотнікі, цифрові стукачі 18....
І, головне, сци в очі, а їм - ВСЕ ЮОЖА РОСА.
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21.12.2020 21:08 Ответить
Якась зебільна логіка -- за збитий боїнг має сидіти диспетчер в Парижі чи Києві , бо дав дозвіл на проліт . Це війна -- вчора каци без бука, а сьогодні з буком .
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21.12.2020 22:25 Ответить
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