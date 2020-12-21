На фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент: обе женщины госпитализированы с серьезными травмами

На бригаду экстренной медицинской помощи (ЭМП) снова было совершено нападение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

"Вчера вечером в Киеве в очередной раз на бригаду ЭМП во время выполнения вызова было совершено нападение. Пострадали две женщины-медика - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их - силой вытолкал фельдшера из машины и толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед этим пострадавшие вызвали полицейский наряд, были составлены соответствующие акты.

"Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей. Существующее законодательство не позволяет это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь умножает агрессию, делая бригады ЭМП и других медиков беззащитными в таких случаях", - добавили в ведомстве.

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