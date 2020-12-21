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Киев (24762) нападение (2137) врачи (1503) скорая (362)

На фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент: обе женщины госпитализированы с серьезными травмами

На бригаду экстренной медицинской помощи (ЭМП) снова было совершено нападение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

"Вчера вечером в Киеве в очередной раз на бригаду ЭМП во время выполнения вызова было совершено нападение. Пострадали две женщины-медика - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии побил их - силой вытолкал фельдшера из машины и толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед этим пострадавшие вызвали полицейский наряд, были составлены соответствующие акты.

"Есть заявления пострадавших. Есть зарегистрированный факт нападения. Что будет дальше? Это риторический вопрос, потому что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей. Существующее законодательство не позволяет это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь умножает агрессию, делая бригады ЭМП и других медиков беззащитными в таких случаях", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянин, жестоко избивший врача из-за больничных стен, предстанет перед судом

На фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент: обе женщины госпитализированы с серьезными травмами 01
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Топ комментарии
+9
фууу.... кацапстаном засмерділо...
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21.12.2020 12:57
+8
Непонятно,какие нужны законы?Специально про медиков,конечно,нету,но есть статьи о хулиганстве и причинении телесных повреждений.Срока там приличные,плюс отягчающее обстоятельство в виде опьянения.Вполне лет на пять потянет.
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21.12.2020 12:38
+7
наверное мусор
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21.12.2020 11:53
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наверное мусор
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21.12.2020 11:53 Ответить
Урка.
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21.12.2020 12:00 Ответить
- Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции. Я вам передачи носить не буду. Имейте это в виду. Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница.(с)
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21.12.2020 12:04 Ответить
Страна идиотов. Презелидент идиот, вакцини нет, врачей бьют. Бандустан якись.
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21.12.2020 12:16 Ответить
Дык, это Презелидент идиот их побил?
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21.12.2020 13:22 Ответить
Зебилоиди не видят связи между качеством власти и уровнем преступности. Бидло хавает сватов и водку.
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21.12.2020 13:55 Ответить
Так бросай бухать, и не смотри эту ферню. Может писать начнешь, что-то вразумительное.
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21.12.2020 13:58 Ответить
Я про таких как ти тупилка.
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21.12.2020 14:01 Ответить
А я лично про тебя, ольгинский.
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21.12.2020 14:02 Ответить
Палишся кацапская рожа.
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21.12.2020 14:06 Ответить
ПТН- ПНХ.
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21.12.2020 14:07 Ответить
быдло страна,воруют,бют,законодательство мертвое,мудрый нарид с года в год выбирает править воров и коррупционеров,надо валить в Польшу...
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21.12.2020 12:28 Ответить
Самое простое, задрать хвост и в кусты, вместо того, что бы попытаться, что либо изменить.
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21.12.2020 13:26 Ответить
Зебили вже изменили. Стидно сказать, что украинец, когда презек наркоман и клоун.
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21.12.2020 13:59 Ответить
Непонятно,какие нужны законы?Специально про медиков,конечно,нету,но есть статьи о хулиганстве и причинении телесных повреждений.Срока там приличные,плюс отягчающее обстоятельство в виде опьянения.Вполне лет на пять потянет.
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21.12.2020 12:38 Ответить
Мне тоже непонятно.
Но если пофантазировать то может что-то из серии... типа это считается ... ну симптомами... хз...
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21.12.2020 12:45 Ответить
А чё все так взбеленились и разухарились? Это ж невинные предНовоГодние ухищрения и потешные предРождественские шалости веселящихся жителей благословенной Украины в предвкушении праздничных забав да изобильных даров - радостно ж простому люду на душе - вот и ликует счастливый народ от щедрот его переполняющих. То ли ещё будет...
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21.12.2020 12:50 Ответить
фууу.... кацапстаном засмерділо...
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21.12.2020 12:57 Ответить
Слава Ісу(!) - нарешті пощастило здибатися з освіченим панотцем. Соромлюся шанобливо запитатися до вченого добродія, та, сподіваюся, вельмишановний мосьпане, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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21.12.2020 13:25 Ответить
скільки моральних потвор у світі !!
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21.12.2020 12:56 Ответить
 
 