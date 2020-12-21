РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости
412 2
Крым (26001) Евросоюз (16683) Точицкий Николай (71)

ЕС еще не ответил на предложение ввести должность спецпредставителя по Крыму, - Точицкий

ЕС еще не ответил на предложение ввести должность спецпредставителя по Крыму, - Точицкий

Украина продолжает диалог с Европейским союзом относительно назначения специального представителя по Крыму и пока что не имеет ответа Брюсселя по этому вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Диалог продолжается. Конечно, мы обращались (по вопросу назначения спецпредставителя ЕС по Крыму. - Ред.). В первую очередь это делало не только наше представительство, а первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, которая непосредственно занимается этим вопросом. ЕС принял это ко вниманию и ответа пока что мы не имеем", - рассказал Точицкий.

По мнению Точицкого, Украина должна определиться с форматом участников "крымской платформы".

"Где, на какой платформе это будет происходить: либо ОБСЕ, либо ООН, либо ЕС или это другой формат. Я имею в виду, на каких элементах будет базироваться сама платформа. И тогда уже до конца настаивать на специальном представителе от ЕС", - объяснил дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму.

Также читайте: В оккупированном Крыму заведено 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, - правозащитники

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По этому вопросу можно не переживать. Все что касается создания и расширения штата бюрократов - Европа всегда ЗА. А вот когда до дела доходит ...
показать весь комментарий
21.12.2020 12:39 Ответить
Правда про Ярославну Мельситову, сейлз менеджер Казбилд, шлюха

Она лечила от дрожжей бывшего и вместе с ним ходила к гинекологу, потому что чпокалась со всеми без резинки, и теперь бесплодная, а со своим женихом и слово не обмолвилась. Она присылала одинаковые эротич фотки одновременно своему бывшему максимчику, реально не шутка, пел песни на рабочий телефон Ярославны ) Одни и теже фотки симпатичной жопы. И лечила полубывшего с которым спала, спала потому что было жалко, а не жениха от дрожжей лечила и жениха не жалко ) Представьте она не считает что изменяла
Ведь она носила кольцо всего две недели, до того как стало известно про измены ее жениху. И поводом послужила неудачная шутка про месячные. Представляете каким нужно быть человеком, чтобы броситься изменять из-за шутки про месячные. Она не хочет даже вспоминать и признавать что изменяла после начала отношений с полубывшим максимчиком, даже после того как родителей просили руки. Она не считает себя обязанной, хотя согласилась. Она никак не могла определиться, ей было жалко максимчика, поэтому она еще с ним переспала пару разков, и как назло оказалось, что надо лечить дрожжи и взяла она максима а не своего жениха. И себя виноватой не считает, шалавой не считает. Потому что перед изменами она уходила. Потом возвращалась и возобновила отношения, не говоря ни слова про измены и где была.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:57 Ответить
 
 