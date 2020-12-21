ЕС еще не ответил на предложение ввести должность спецпредставителя по Крыму, - Точицкий
Украина продолжает диалог с Европейским союзом относительно назначения специального представителя по Крыму и пока что не имеет ответа Брюсселя по этому вопросу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
"Диалог продолжается. Конечно, мы обращались (по вопросу назначения спецпредставителя ЕС по Крыму. - Ред.). В первую очередь это делало не только наше представительство, а первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, которая непосредственно занимается этим вопросом. ЕС принял это ко вниманию и ответа пока что мы не имеем", - рассказал Точицкий.
По мнению Точицкого, Украина должна определиться с форматом участников "крымской платформы".
"Где, на какой платформе это будет происходить: либо ОБСЕ, либо ООН, либо ЕС или это другой формат. Я имею в виду, на каких элементах будет базироваться сама платформа. И тогда уже до конца настаивать на специальном представителе от ЕС", - объяснил дипломат.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму.
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Она лечила от дрожжей бывшего и вместе с ним ходила к гинекологу, потому что чпокалась со всеми без резинки, и теперь бесплодная, а со своим женихом и слово не обмолвилась. Она присылала одинаковые эротич фотки одновременно своему бывшему максимчику, реально не шутка, пел песни на рабочий телефон Ярославны ) Одни и теже фотки симпатичной жопы. И лечила полубывшего с которым спала, спала потому что было жалко, а не жениха от дрожжей лечила и жениха не жалко ) Представьте она не считает что изменяла
Ведь она носила кольцо всего две недели, до того как стало известно про измены ее жениху. И поводом послужила неудачная шутка про месячные. Представляете каким нужно быть человеком, чтобы броситься изменять из-за шутки про месячные. Она не хочет даже вспоминать и признавать что изменяла после начала отношений с полубывшим максимчиком, даже после того как родителей просили руки. Она не считает себя обязанной, хотя согласилась. Она никак не могла определиться, ей было жалко максимчика, поэтому она еще с ним переспала пару разков, и как назло оказалось, что надо лечить дрожжи и взяла она максима а не своего жениха. И себя виноватой не считает, шалавой не считает. Потому что перед изменами она уходила. Потом возвращалась и возобновила отношения, не говоря ни слова про измены и где была.