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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Госпогранслужба (6131) Крым (26001)

Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом в 2020 году уменьшился в пять раз, - Госпогранслужба

Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом в 2020 году уменьшился в пять раз, - Госпогранслужба

С начала 2020 г. админграницу с временно оккупированным Россией Крымом в обоих направлениях пересекли 538 000 граждан и 75 000 транспортных средств - по сравнению с 2019 годом пассажиропоток уменьшился в 5 раз.

Об этом Укринформу сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

"С начала 2020 г. админграницу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 538 000 граждан и 75 000 транспортных средств. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток уменьшился в пять раз. За аналогичный период 2019 г. админграницу пересекли 2 миллиона 583 тысячи граждан и 391 тысяча автомобилей", - говорится в сообщении.

Значительное уменьшение пассажиропотока связано, в частности с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

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Контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме.

Подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения близких родственников, получения образования, а также для оформления документов.

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Чудово.
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21.12.2020 12:23 Ответить
закройте эти кпвв на глухо! карантин , не йух шастать и заразу с крыма в Украину вести. вот мне еще интересно погранцы вы пускаете как? исключительно по украинским паспортам и по украинским автономерам? или кто сколько забашляет? и второе - а нам нужна в период карантина стойкая упоротая ковидная вата? и третье - а вата предъявляющая на кордоне рашистские паспорта с крымской регистрацией или пропиской (не знаю как это в рашке называется) тоже являются "нашимилюдьми"???
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21.12.2020 12:45 Ответить
и четвертое - а по рашистским паспортам вы уже начали оформлять украинские биометрические закордонные паспорта для безвриза крысчан ? или опять же всё решают бабки? *** цирк какой то!!!!!
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21.12.2020 12:48 Ответить
Пассажиропотоки с ЕС тоже уменьшились в 5 раз.
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21.12.2020 13:26 Ответить
Лучше бы туда вообще не ездили до изгнания оккупантов! Не хватает адреналина,- пожалуйте на Донбасс!
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21.12.2020 13:37 Ответить
 
 