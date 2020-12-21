Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что согласно рекомендации ВОЗ, для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины, что составляет примерно 20 млн граждан.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

"В мире есть подтвержденная вакцина BioNTech и Pfizer, ждем, что сейчас должна выйти вакцина Johnson&Johnson и китайская вакцина. Наши послы в пятницу получили поручение президента включиться в эту борьбу за очередь за вакциной", - отметил Радуцкий.

"По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году - это примерно 20 млн", - добавил он.

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То есть, по словам председателя комитета, Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины еще для 16 млн граждан.

"Насколько я знаю по тем переговорам, которые ведет правительство сегодня, то сейчас владельцы вакцин ведут переговоры с теми странами, которые имеют большие мощности для производства вакцин - это Мексика, Бразилия, Индия. Как только вакцин будет появляться больше - тем больше шансов у Украины закупать эту вакцину вне квот", - добавил Радуцкий.