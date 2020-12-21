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Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что согласно рекомендации ВОЗ, для положительного результата в борьбе с эпидемией COVID-19 нужно вакцинировать в следующем году 50% населения Украины, что составляет примерно 20 млн граждан.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

"В мире есть подтвержденная вакцина BioNTech и Pfizer, ждем, что сейчас должна выйти вакцина Johnson&Johnson и китайская вакцина. Наши послы в пятницу получили поручение президента включиться в эту борьбу за очередь за вакциной", - отметил Радуцкий.

"По рекомендации ВОЗ, положительного результата мы должны достичь, если будет провакцинировано около 50% населения в следующем году - это примерно 20 млн", - добавил он.

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То есть, по словам председателя комитета, Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины еще для 16 млн граждан.

"Насколько я знаю по тем переговорам, которые ведет правительство сегодня, то сейчас владельцы вакцин ведут переговоры с теми странами, которые имеют большие мощности для производства вакцин - это Мексика, Бразилия, Индия. Как только вакцин будет появляться больше - тем больше шансов у Украины закупать эту вакцину вне квот", - добавил Радуцкий.
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Топ комментарии
+5
Я бы вакцинировал 73%.
Причем принудительно и за деньги.
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21.12.2020 13:08
+2
Можно загнать вакцины и наварить на них как на масках, правда Радуцкий?
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21.12.2020 13:00
+2
Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

За денюшки, естественно?
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21.12.2020 13:02
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Можно загнать вакцины и наварить на них как на масках, правда Радуцкий?
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21.12.2020 13:00 Ответить
Для успіху боротьби з коронавірусом потрібно арештувати та посадити Радуцького та всіх його говноміністрів МОЗ, включно зі Степановим, які саботували реальну роботу і довели до катастрофи!
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21.12.2020 13:05 Ответить
Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

За денюшки, естественно?
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21.12.2020 13:02 Ответить
А может видосик пускай главзебил запилит. Вирус может посмотрит на это, и стороной обойдет Украину, поймет, как тут все и так страдают.
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21.12.2020 13:05 Ответить
Я бы вакцинировал 73%.
Причем принудительно и за деньги.
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21.12.2020 13:08 Ответить
и желательно Спутником Вэ
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21.12.2020 13:15 Ответить
надеть сверху трусики и пенкой ещё задуть
Радуцький: Для успіху в боротьбі з COVID-19 в Україні потрібно прищепити половину населення - Цензор.НЕТ 9660
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21.12.2020 13:43 Ответить
Лучше бесплатно и кацапской прививкой прямо в мозг.
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21.12.2020 14:07 Ответить
та депутатов привить и хватит....
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21.12.2020 13:18 Ответить
Считаю, что первыми надо прививать простой нарiд из электората Зеленского и ОПЗЖ
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21.12.2020 13:54 Ответить
 
 