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Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19, -

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает срочную регистрацию в Украине вакцин от COVID-19.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Закон наш комитет разработал и президент уже подписал этот закон, разрешающий срочную регистрацию таких вакцин, которые прошли сертификацию в странах с жесткой регуляторной политикой", - заявил он, добавив, что к таким странам обязательно присоединится Индия, не как изобретатель вакцин, а как производитель вакцины, где будет производиться, в частности, вакцина от коронавирусной болезни компаниями Pfizer и BioNTech.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Радуцкий: Для успеха в борьбе с COVID-19 в Украине нужно привить половину населения

"На обычных мощностях столько вакцины, сколько требует мир выработать невозможно. По формуле ВОЗ - нужно 3,5 млрд доз всему миру", - добавил Радуцкий

Автор: 
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Топ комментарии
+5
Крадуцкий.., и больше ничего можно не говорить.
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21.12.2020 13:04
+4
Ковид стой! Раз-два...
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21.12.2020 13:07
+2
Президент Владимир Зеленский подписал закон...
Этот идиот только сейчас узнал про вакцину???? Нельзя было полгода назад принять этот закон? Дурачок как всегда все в последний момент, когда уже петух жареный клюет...
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21.12.2020 13:14
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Крадуцкий.., и больше ничего можно не говорить.
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21.12.2020 13:04 Ответить
Ковид стой! Раз-два...
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21.12.2020 13:07 Ответить
Ні. Прискорення -- це: ...На старт! увага! руш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.12.2020 13:52 Ответить
Харе Кришна! А то полтора миллиарда в Индии явно дохрена
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21.12.2020 13:28 Ответить
Результат прививки индийской вакциной:
Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5451
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21.12.2020 13:14 Ответить
Президент Владимир Зеленский подписал закон...
Этот идиот только сейчас узнал про вакцину???? Нельзя было полгода назад принять этот закон? Дурачок как всегда все в последний момент, когда уже петух жареный клюет...
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21.12.2020 13:14 Ответить
А шо, закон принесет вакцину?
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21.12.2020 13:20 Ответить
как принятия закона ускорит получение вакцины Украиной?)
это ж иммитация бурной деятельности)
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21.12.2020 16:21 Ответить
Ну вот, а вы говорите, что за Зеленского не стоило голосовать.
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21.12.2020 13:25 Ответить
Не, ну если пока живы, то этим можно оправдать своё дебильное голосование за зелёного идиота. Пока.)
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21.12.2020 13:33 Ответить
он не за него а против парашенка, я его знаю
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21.12.2020 13:48 Ответить
Даже не так. Я за Тимошенко. .
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21.12.2020 13:53 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/novyy-zheleznyy-zanaves-pochemu-ukraina-mozhet-voobshche-ne-poluchit-vakcin-ot-covid-19-v-blizhayshiy-god-21122020-409960 Почему Украина может вообще не получить вакцин от COVID-19 в ближайший год
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21.12.2020 13:42 Ответить
https://starshinazapasa.livejournal.com/2020/12/20/ ДА ТЫ **ЯДЬ ЧО?? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!! Открываем вот этот текст, читаем: ( Read more... )
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21.12.2020 13:46 Ответить
Блин, да стеб же это.
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21.12.2020 13:54 Ответить
ускоренный? ну-ну...
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21.12.2020 14:16 Ответить
М А Л А Д Ц Ы!
И всего 1 Сковорода за дозу исходя из цен евросоюза 15,4 евро.
Це перемога, тагварищи
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21.12.2020 14:23 Ответить
Доступ к вакцине ускорься! Раз-два...
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21.12.2020 14:38 Ответить
 
 