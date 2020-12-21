Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает срочную регистрацию в Украине вакцин от COVID-19.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Закон наш комитет разработал и президент уже подписал этот закон, разрешающий срочную регистрацию таких вакцин, которые прошли сертификацию в странах с жесткой регуляторной политикой", - заявил он, добавив, что к таким странам обязательно присоединится Индия, не как изобретатель вакцин, а как производитель вакцины, где будет производиться, в частности, вакцина от коронавирусной болезни компаниями Pfizer и BioNTech.

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"На обычных мощностях столько вакцины, сколько требует мир выработать невозможно. По формуле ВОЗ - нужно 3,5 млрд доз всему миру", - добавил Радуцкий