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авто (4068) налоги (3204) налоговая (917) ГФС (3596)

Налоговики вскрыли миллиардную схему уклонения от налогов при импорте автомобилей из ЕС и США

Налоговики вскрыли миллиардную схему уклонения от налогов при импорте автомобилей из ЕС и США

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на почти 2 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Отмечается, что в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

"Таким образом было реализовано более 130 тысяч транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривень", - уточняется в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Глава ГНС Любченко: Более 4 млн украинцев годами не платят налоги, на одного работающего – двое с ложкой
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Топ комментарии
+35
Главное не забыть поставить ФОПам кассовые аппараты...
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21.12.2020 13:24
+19
А зачем вообще налог на покупку автомобиля,что бы Васазде зарабатывал на путинских жигулях?
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21.12.2020 13:46
+8
Я не понимаю...
Если авто ввозилось как "запчасти", то как потом его регистрировали в Украине?
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21.12.2020 13:22
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Могу спросить. И ШО?
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21.12.2020 13:22 Ответить
и шо.... были евробляхеры, еще добавятся амеробляхеры!))))
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21.12.2020 13:26 Ответить
Был санекЗП, стал народным депутатом. Вот теперь поди возьми эту мразь... как его? Куни-и-Цын? Из корейцев? Как бубочка?
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21.12.2020 13:32 Ответить
а що краще рашко бляха чи парашкобляхар?
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21.12.2020 15:57 Ответить
Евробляхеры хоть целые приезжали. А амеробляхеры все до одного в говно битые и с трех в одну слеплены.
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21.12.2020 18:45 Ответить
Риба ГНИЄ з г о л о в и...... Якщо верхи КРАДУТЬ, то таке ж треба очікувати й від народу! Паразити непрацювали зовсім і мають незароблені десятки міліонів, то для чого ж працювати?
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21.12.2020 13:41 Ответить
ну можуть і донарахувати за три роки... Потім доказуй, що ти не верблюд...
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21.12.2020 14:31 Ответить
Я не понимаю...
Если авто ввозилось как "запчасти", то как потом его регистрировали в Украине?
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21.12.2020 13:22 Ответить
Очень просто. Приходишь в МРЭО, платишь нужному человеку денюжку и получаешь все нужные документы.
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21.12.2020 13:38 Ответить
Это понятно. Непонятно почему у налоговой претензии только к импорту: "организовала незаконную схему импорта автомобилей"
Претензии к взяточникам в МРЭО нет?
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21.12.2020 13:56 Ответить
МРЕВ -- така банда, що й Податковій може виставити претензії і також про хабарництво.
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21.12.2020 14:09 Ответить
ну зайдите в МРЕО и спросите, де тут у вас левые документы на машины выдают.
шоб левый техапаспорт нарисовать маловато будет связей в МРЕО, и даже связей на таможне не хватит, то уже совсем другой уровень и совсем другие деньги
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21.12.2020 14:01 Ответить
та киздят они об этой какой то "схеме" - не работает она уже давно - "по-агрегатный номерной кузовной" ввоз - она уже давно экономически нецелесообразна...
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21.12.2020 16:42 Ответить
Это типа Васадзе должен был скручивать машины..но он взял баблом ..но ничего не скручивал.. а указал что скручивал...Миллионы на ровном месте...)))
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21.12.2020 18:28 Ответить
так порошенко законом придумав
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21.12.2020 15:58 Ответить
Главное не забыть поставить ФОПам кассовые аппараты...
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21.12.2020 13:24 Ответить
Із 130 тис. авто, думаю тис. сто забрали саме жебраки ФОПи...
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21.12.2020 14:32 Ответить
...и создали вокруг себя таким образом еще ДЕСЯТЬ рабочих мест - АЗС, СТО, магазины, мойки и т.д.! А тебе старому комуняцкому пердуну не перепало
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21.12.2020 17:41 Ответить
Вот их и продали через ФОПов, без кассовых аппаратов.
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21.12.2020 14:38 Ответить
На.ера продавать машины через ФОП-ы? А квартиры через ФОП-ы не продают, не? Може самолеты-вертолеты? Гже ж вы дебилы комуняцкие беретесь постоянно?
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21.12.2020 17:42 Ответить
Так мы ж в Европу хотим,или как? Или хотим нае...бывать как в Украине ,а жить как в Европе?
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21.12.2020 18:14 Ответить
Срочно протаскивать предлагаемый соплями урода закон подразумевающий только штраф за экономические преступления.

Думаю на штраф у этих бизнесменов должно хватить.
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21.12.2020 13:34 Ответить
Вряд ли правонарушения инспирированные и контролируемые государственными институтами стоит так пафосно называть преступлениями
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21.12.2020 13:44 Ответить
Экономические преступления декриминализировали еще рыги под себя! Портнов писал кодекс
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21.12.2020 17:43 Ответить
несколько дней назад писали о том, что планируют это протянуть.
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21.12.2020 18:05 Ответить
миллиардную схему уклонения от налогов...

Ох наверное теперь кому-то штраф придется заплатить гривен 200, а может даже 300.
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21.12.2020 13:36 Ответить
Импорт авто б/у из США решено было прекратить с 2021г. Об этом все знали ещё летом. Всё идёт по плану...
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21.12.2020 13:41 Ответить
Причому тут це до деяких фірм які закладали клієнтам повне розмитнення а самі митнили по лівій схемі. Я сумніваюсь що клієнти знали про це більшість лохів напевно брали авто під ключ.
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21.12.2020 13:47 Ответить
Деяких? Таким чином працювала система. Було політичне рішення припинити це, але без збитків для бенефіціарів цієї системи. За лохів ніхто навіть не думав
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21.12.2020 13:55 Ответить
Я просто знаю деякі фірми які оцим під ключ потім роздівають лохів так що дешевше було в Україні купити і з кращою комплектацією.. При чому всі вони крупні мережі з представництвами в багатьох містах, думаю вони якраз в цій схемі...
Але там така криша що справа потухне не один вже їх за розводи і кидання на гроші хотів через органи провірками натянути, але завжди сдувались ті провірки
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21.12.2020 14:23 Ответить
Автомобили отобрать.
Их посадить до тех пор, пока отработают недоплаченную в бюджет сумму.
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21.12.2020 13:45 Ответить
бачите як багато вам лакнуло? А знаєте чому? Бо на цих авто їздять саме ті, що так обурються МРЕО і т.п.
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21.12.2020 14:33 Ответить
Ездят, а ты хотел чтобы платили 50% от суммы авто в бюджет, чтобы тебя старого комуяцкого пердуна содержать?
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21.12.2020 17:45 Ответить
А зачем вообще налог на покупку автомобиля,что бы Васазде зарабатывал на путинских жигулях?
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21.12.2020 13:46 Ответить
"А зачем вообще налог....?"

В тот же период он пытался ограничить коррупцию, размах которой весьма негативно сказывался на простых жителях государства.... Было проведено большое количество арестов должностных лиц по обвинениям в коррупции и вымогательствах.Для дальнейшего повышения уровня жизни обывателей Нерон намеревался отменить все непрямые налоги. Однако Сенату удалось убедить императора, что такие действия приведут к банкротству государства. В качестве компромисса налоги были уменьшены с 4,5 % до 2,5 %, а обо всех косвенных и скрытых налогах было объявлено гражданам."
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21.12.2020 14:54 Ответить
"Порядок в них тада був! Не то шо щас!" (с) Класик
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21.12.2020 17:46 Ответить
Шо ви пиз.ите, діду? Раньше, раньше… Шо за ностальгія, чого вам щас не хвата, тюрми? (с)
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21.12.2020 17:55 Ответить
Кто такой этот великий и страшный Васадзе которым пугает каждый евробляхер? Он берет патриотичных украинцев в заложники и пытками заставляет покупать путинские жигули?
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21.12.2020 16:38 Ответить
Из за этой твари мы платим на 30-50% дороже за автомобили человеческих производителей!
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21.12.2020 17:47 Ответить
Попробуйте жить по карману. Покупайте автомобили человеческих производителей, которые для начала на 30-50% дешевле ваших хотелок.
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21.12.2020 23:40 Ответить
Нужно требовать при оформлении авто не только документы накладные а и факт оплаты за это авто тут дырка в законодавстве
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21.12.2020 13:55 Ответить
Требуй
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21.12.2020 17:48 Ответить
Скільки мінімалок штрафу їм загрожує за новими законами?
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21.12.2020 14:14 Ответить
Дальше при перепродаже будут изымать авто у лохов, которые купились! Скупой платит дважды)))))))))
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21.12.2020 14:16 Ответить
далі вішати верхзраду будемо
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21.12.2020 16:02 Ответить
Это на 2 миллиарла неУкраину обокрали ,а ВАСАДЗЕ
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21.12.2020 14:16 Ответить
Та ні, саме Україну. Думаю не 2, а 20 млрд.
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21.12.2020 16:18 Ответить
Україна в твоєму розумінні це хто?
Ненажерливи держапарат, якому не вдалося розікрати на 2 млрд більше?
Чи міфічєскіє "врачі-учітєля" яким вже давно кожен платить напряму за послуги?
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21.12.2020 17:49 Ответить
Україна - це держ бюджет, з якого одержують гроші сам знаєш хто, в тому числі і чиновники. Вибирай нажерливих, і буде в тебе спокійно на душі. Тільки ти ж знову вибереш того, хто пообіцяє газ за півціни.
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21.12.2020 18:52 Ответить
Тут целые СТО пооткрывали для впаривания американского шлака
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21.12.2020 14:18 Ответить
Без обід але в мен вже 3 авто з американського шлаку з невеликим пробігом цілими подушками і поміняним бампером і крилом і я ні разу з ними не був на сто а всі з європейським шлаком і бробігом за 200 тис лиш там сидять, наші дилерські авто із зборкою для чайни навіть не згадую
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21.12.2020 14:26 Ответить
Тебе только помечтать про такой "шлак"
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21.12.2020 17:50 Ответить
при пете такого не было! правда, потрохоботы?
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21.12.2020 14:27 Ответить
а Петя ничего не обещал, а работал, а зелебубы наобещали,згрызли казну за года, теперь зельц никому ничего не должен
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21.12.2020 15:45 Ответить
а на чье благо он бедный работал?
наверное, последнее с себя снял, или с ахмета с беней, и отдал для армии???
олигарх, любой, никогда не будет думать о простых людях! разные цели у народа и олигархов))
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21.12.2020 21:26 Ответить
Тут Зелі можна поставити плюс, якщо притисне хитрозроблених бляхерів.
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21.12.2020 16:17 Ответить
він може притиснути тільки собі кришкою від піаніно
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21.12.2020 17:51 Ответить
Я теж так думаю, треба мати яйця, щоб проводити реформи. Завтра прийдуть бляхери під ОПу і Зеля дасть задню.
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21.12.2020 18:47 Ответить
Если не ошибаюсь то этой схеме уже не первый десяток лет. Как опеативно выявили.
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21.12.2020 14:28 Ответить
Це Верхзрада ЗЛОДІЙКА що таки нам закони підставила - зробіть мито як у Демократичному Світі і небуде бардака , а то закони рашки і ще тут соплі із жмурками пускають , самі тварі на мільрди мільярдів в день крадуть і ще ляпають
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21.12.2020 16:01 Ответить
Типове виправдення дрібних жуліків: всі крадуть, а я чого не можу?
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21.12.2020 18:45 Ответить
або просто дозволити собі авто а не ширпотреб рашки парашки - МІЛЬОН грн податку за авто це що ? то хто тут жулік ? шакали ввалили українцая захмарне мито і ти песа вякаєш ще , підеш паравозиком
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21.12.2020 21:25 Ответить
Нарешті, взялися за євробляхерів. Через 6 років після початку грандіозної афери, коли весь металобрухт вже вивезли з Європи і почали вивозити з Америки і Кореї
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21.12.2020 16:15 Ответить
😀😀😀
Вы сначала посчитайте ВЕСЬ СОВКОВЫЙ МЕТАЛЛОБРУХТ в Украине , а потом уже умничайте
Податківці розкрили мільярдну схему ухилення від податків під час імпорту автомобілів з ЄС та США - Цензор.НЕТ 9118
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21.12.2020 17:01 Ответить
Софочка, ти теж харчуєшся з євроблях? На глазок, приблизно, совкового металобрухту нуль цілих і х....десятих на дорогах. . Євробрухту- вже проїхати чи припаркуватися проблема. А його все пруть
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21.12.2020 18:41 Ответить
Металобрухт твой Петька и Васадзе с Рашки и Китая возят и впаривают втридорога. А 5-10-ти летняя европейская машина лучше и надежнее твоих сраных Жигулей и Зазов, а так же появившихся последнее время китайского и румынского говна.
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21.12.2020 18:49 Ответить
Про евробляхи пишут люди , у которых нет машин 😀😀😀
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21.12.2020 19:00 Ответить
Про *евробляхи* пишут офисные пи***расты, которые в кредит купили Дачию Логан или ВАЗ 2110, или как у меня один знакомый купил *Саманд* что над ним весь офис смеется, и теперь их давит жаба что им приходится 10 лет начальнику х**** сосать и молиться чтобы не уволил с работы, а нормальные люди зарабатывают на шикарный европейский б/у автомобиль среднего класса всего за пару месяцев.
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21.12.2020 19:06 Ответить
Вспомнил еще, идиота купившего *Саманд* в кредит за $12000. У него прям истерика, когда ему сказали что когда он через 5 лет отдаст кредит за его *Саманд* (который по ощущениям типо жигулей 90-х годов) при продаже через 5 лет не дадут больше $2-3тыс. Тоесть практически ничего от первоначальной цены. В отличии от *евроблях* которые в цене теряют за 5 лет всего $1-1,5тыс.
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21.12.2020 19:11 Ответить
Тойота Венза, звичайно, не така вже й крута машина, але не жалуюся
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21.12.2020 20:55 Ответить
Євробляха, мені якось до ср... твої експердізи. Плати ввізне мито і перепродуй лохам металолом. Тільки всі нормальні країни не дозволяють завозити б.у. гімно ще й через екологію, а Китай пускає під прес авто яким більше 12 років і свої і імпортні, і таких як ти не питає. А наша соплива влада буде ще довго сюсюкати з євробаригами, не дай бог хтось буде не згодний
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21.12.2020 20:53 Ответить
Гной, не воняй тут свой бред. Европейские авто в Европе до последнего ездят и проходят регулярно ТО. В отличие от твоих жигулей и запорожцев которые еще с завод бздят и загразняют воздух как и ты. В нормальной стране такое говно как ты давно бы в канаве притопили чтобы жить другим не мешало.
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21.12.2020 21:07 Ответить
Бляха, що ти так распєрєживался? чєм харчєваться тєпєрь будєш?
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21.12.2020 21:19 Ответить
С чего это я харчуюсь с евроблях ????
Я имела и имею хорошие машины для себя. Веду автотему , чтобы автобарыги Вас не дурили .но к бизнесу евроблях отношение не имею
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21.12.2020 18:59 Ответить
Скажіть, а погроми євробляхерів, коли вже нарешті почнуться? Де можна записатися??
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21.12.2020 17:50 Ответить
а що бляхопарашки металобрухту їхати ? та під нормальних стаянках заборана паркувань для раши
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21.12.2020 21:27 Ответить
Такую схему без покровительства или прямого участия высших служебных лиц таможни, налоговой и ментуры не провернуть. А СБУ, которая пасет всех сразу, должны были ооочень внимательно смотреть в сторону и ничего не видеть.
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21.12.2020 16:44 Ответить
Курям насміх!! Візьмемо наприклад ,сітуацію з Зайцевою...Ніхто не знає як потрапив в Україну Лєксус її "батька", та в МРЕВ тому видали номери,на яких,по базі ,вже їздив Ауді Ку7....Як би він потрапив легально,за повне розмитнення,нащо тоді ставити ліві номери??? Ну і в МРЕВ же ж номери видаються лише з відома керівництва...Та і нотаріус,що виписувала довіреність,теж мала пробити по базі і здивуватися. А іншими,хто намагається зменшити задерте до неба мито для поповнення дирявого буджету - займеться податкова.
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21.12.2020 17:18 Ответить
податкова займеться тільки набиттям власних кишень за 20% від суми штрафу
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21.12.2020 17:53 Ответить
васадзе голову опять подымает хочет что все на тазики пересели )
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21.12.2020 17:51 Ответить
Купи нормальну розмитнену машину і катайся на здоров"я. Викинь Васадзе з голови
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21.12.2020 18:44 Ответить
так и есть .я схемами левіми не занимаюсь
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22.12.2020 13:12 Ответить
Ану давайте вспомним, кто громче всех визжал против снижения растаможки *евроблях*? Правильно. Петеботы и винницкие таможенники.
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21.12.2020 18:46 Ответить
чого ви такі брехливі? закінчуй спекулювати євробляхами, іди працювати.
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21.12.2020 20:59 Ответить
Я за то, чтобы в Украине содрали законодательство Польши, или Литвы насчет авто.
Нам нужны нормальные налоги, а не тупая обдираловка!
Все равно найдут лазейку чтобы не платить, а так вся тень выйдет в свет.
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21.12.2020 21:09 Ответить
Запретите ввоз любых б.у. авто уже дышать нечем в городах кто хотел тот уже купил
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22.12.2020 00:10 Ответить
 
 