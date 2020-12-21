Налоговики вскрыли миллиардную схему уклонения от налогов при импорте автомобилей из ЕС и США
Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на почти 2 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Отмечается, что в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.
"Таким образом было реализовано более 130 тысяч транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривень", - уточняется в сообщении.
Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
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Если авто ввозилось как "запчасти", то как потом его регистрировали в Украине?
Претензии к взяточникам в МРЭО нет?
шоб левый техапаспорт нарисовать маловато будет связей в МРЕО, и даже связей на таможне не хватит, то уже совсем другой уровень и совсем другие деньги
Думаю на штраф у этих бизнесменов должно хватить.
Ох наверное теперь кому-то штраф придется заплатить гривен 200, а может даже 300.
Але там така криша що справа потухне не один вже їх за розводи і кидання на гроші хотів через органи провірками натянути, але завжди сдувались ті провірки
Их посадить до тех пор, пока отработают недоплаченную в бюджет сумму.
В тот же период он пытался ограничить коррупцию, размах которой весьма негативно сказывался на простых жителях государства.... Было проведено большое количество арестов должностных лиц по обвинениям в коррупции и вымогательствах.Для дальнейшего повышения уровня жизни обывателей Нерон намеревался отменить все непрямые налоги. Однако Сенату удалось убедить императора, что такие действия приведут к банкротству государства. В качестве компромисса налоги были уменьшены с 4,5 % до 2,5 %, а обо всех косвенных и скрытых налогах было объявлено гражданам."
Ненажерливи держапарат, якому не вдалося розікрати на 2 млрд більше?
Чи міфічєскіє "врачі-учітєля" яким вже давно кожен платить напряму за послуги?
наверное, последнее с себя снял, или с ахмета с беней, и отдал для армии???
олигарх, любой, никогда не будет думать о простых людях! разные цели у народа и олигархов))
Вы сначала посчитайте ВЕСЬ СОВКОВЫЙ МЕТАЛЛОБРУХТ в Украине , а потом уже умничайте
Я имела и имею хорошие машины для себя. Веду автотему , чтобы автобарыги Вас не дурили .но к бизнесу евроблях отношение не имею
Нам нужны нормальные налоги, а не тупая обдираловка!
Все равно найдут лазейку чтобы не платить, а так вся тень выйдет в свет.