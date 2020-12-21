РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11968 посетителей онлайн
Новости
6 626 70
Пенсионный фонд (432) пенсия (2143)

Если государство обязывает украинцев делать взносы в пенсионные фонды, то именно оно должно гарантировать этим взносам полную безопасность, - эксперт

Если государство обязывает украинцев делать взносы в пенсионные фонды, то именно оно должно гарантировать этим взносам полную безопасность, - эксперт

В случае введения обязательной накопительной пенсионной системы государство должно гарантировать сохранность вкладов граждан.

 Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Когда мы с вами говорим о принудительном накоплении средств, то есть об обязательном платеже, то наверняка украинцы будут хотеть, чтобы агентом этого обязательного накопления было государство", - сказал Пендзин.

В то же время предложенные на сегодня законопроекты о введении второго уровня пенсионной реформы №2683 и №4408 предусматривают участие в программе негосударственных пенсионных фондов. А это вызывает риски сохранения пенсионных взносов граждан, убежден эксперт.

"Да, они (пенсионные фонды, - ред.) будут под контролем государственного регулятора, но мы видели, сколько было банкопада. Даже при таком мощном органе, как Национальный банк Украины", - напомнил Пендзин.

Он отметил, что главный вопрос при введении накопительной пенсионной системы - сохранение пенсионных взносов граждан, которые они отдают на несколько десятков лет. Поэтому принятие законопроектов по пенсионной реформе нужно отложить, чтобы провести дискуссии с экспертами и общественностью.

"Нет фантастических потребностей, чтобы это принимать сейчас. На мой взгляд, это должно быть рассмотрено в каком-то достаточно серьезном общественном обсуждении и согласовано на уровне общественного консенсуса. Пока общество и экономика Украины не готовы для подобных новаций", - считает Пендзин.

Ранее экономист Сергей Блинов также заявил, что при внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо обеспечить механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан, который будет максимально четко выписан в законодательстве. Причем уровень обеспечения накоплений в частных фондах не должен отличаться от того, что предлагается в банковских учреждениях.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку законопроекты не предусматривают механизмов защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
с нашими-то схематозниками в стиле "папередники-пид@сы" - изначально утопическая идея...
показать весь комментарий
21.12.2020 13:30
+7
Ну да, Киев виноват, запустил... когда бамбас изо всех сил приглашал, да и продолжает приглашать (когда ж нас путин к себе заберет), винить Киев как-то туповато... найди другие причины и предпосылки... казус белли, так сказать
показать весь комментарий
21.12.2020 13:53
+5
если лиса и кот обязывают буратину зарыть свои денюшки, то сохранность зарытого они гарантируют ))
показать весь комментарий
21.12.2020 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если лиса и кот обязывают буратину зарыть свои денюшки, то сохранность зарытого они гарантируют ))
показать весь комментарий
21.12.2020 13:29 Ответить
Ну да, Киев виноват, запустил... когда бамбас изо всех сил приглашал, да и продолжает приглашать (когда ж нас путин к себе заберет), винить Киев как-то туповато... найди другие причины и предпосылки... казус белли, так сказать
показать весь комментарий
21.12.2020 13:53 Ответить
Шо ты несёшь? Все ватаны спокойно ездят и получают свою пенсию и миллиард льгот ещё имеют. Которые все оплачивается с налогов, уплаченных на подконтрольных территориях.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:57 Ответить
Мне любопытно что вы там у себя такое забористое курите?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:05 Ответить
В курсі, що діти платять пенсію батькам через внески у пенсійний фонд. Добасята полатять куди? То там і шукай свою пенсію.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:06 Ответить
ошибка прогностики. я больше 40 лет назад покинул донбасс. и почти 30 лет тому Украину. потому, что тогда было понятно, что в будущем, когда придёт время наших пенсий, то нас кинут точно так же, как кидали в то время уходящих на пенсию наших родителей. а предлог или причина будут найдены. зарывать же на кормёжку обещателей и их всех последующих отпрысков у меня желания не было. и понятно я не ошибся. сегодня мне никак не обидно за утраченный десяток лет совкового "стажа". не ошибутся сегодня и те, кто не будет связываться с тамошними пфу любых пошибов и начнут зарабатывать свою пенсию в совсем других странах. даже если им сегодня по 40 они успеют, не говоря уже о молодых.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:08 Ответить
Ну в 40 лет развернуть свою жизнь на 180 градусов и начать все сначала тоже довольно проблематично. Хотя, как я смотрю год от года, людям просто не оставят другого выбора к сожалению. У меня относительно моих детей уже практически решение принято. Скорее всего будут они любить свою Родину издалека. Как ни прискорбно это признавать.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:56 Ответить
неопределённость в начинании с нуля вобщем-то одинакова и в 20, и в 40. всё зависит чисто от человека, его психотипа и страны с которой он захочет связать своё будущее, свою старость и будущее своих потомков. да, в 20 проще, но ещё в 40, точно есть время для того, чтобы уехать, получить разрешение на работу, вид на жительство, обустроить своё стартовое место жительства, приобрести жильё и обеспечить себе старость. есть даже время добраться до среднего класса. дальше после 40, да, время уже будет поджимать и чем дальше тем больше. а чем раньше будут увезены дети, тем легче будет им вырасти другими, с не рабской ментальностью, изначально полагающимися во всём на себя и действительно законы страны которые соблюдаются с очень высокой вероятностью. а не вечно подгоняемые властями под себя "государственные понятия" и принуждение народа жить по ним. действительно это прискорбно и не хорошо, но при своей жизни я не вижу, что в Украине что-то измениться в сторону движения страны в европу. скорее наоборот, следующим шагом будет такая себе новобелоруссия внедрённая опзж-опниками и путь в парашу. канешно хотелось бы ошибиться, даже если на нас эти движухи уже никак не влияют.
показать весь комментарий
21.12.2020 15:36 Ответить
ИМХО во многих странах после 40 мигрировать на ПМЖ по факту вообще почти нереально. А неопределенность в 20 и в 40 конечно одинакова. Далеко неодинаков груз ответственности. Одно дело отвечать за одного себя любимого, а другое дело за благополучие семьи. Кроме того, в более молодом возрасте социальная и лингвистическая адаптация проходит гораздо легче. Да и базовый набор лингвистических способностей у нынешнего поколения выше чем к примеру у моего. У них есть мотивация и возможность непосредственного общения с носителями. Чего в моей молодости не было. Так называемый "железный занавес" сводил всю мотивацию на нет
показать весь комментарий
21.12.2020 15:52 Ответить
а риски всегда есть. там просто страшен шаг в никуда и его да, надо как то сделать, понимая, что промедление в нём смерти подобно. согласен, в старте всё зависит от страны и языковой группы. но это можно грубо всё прикинуть по тому же старту. я тоже учился при совке. понятно тоже, что иностранный входил в программу вуза и даже госэкзамена, но его живого мы не слышали в жисти. но минимум мы знали в какой то мере грамматику и могли читать и переводить со словарём, набирая "тыщи". понятно, что по уходу страна была выбрана по иностранному со школы и вуза. но по приходу, впервые услышанная живая речь просто осаживает тебя в реальность из твоих представлений о твоих знаниях языка. но школьных и вузовских знаний вполне хватает для того чтобы быстро освоиться в "чистом" языке, понятно не в диалекте. даже не в славянской языковой группе. если я буду судить по себе, то я из тех же соображений ответственности сначала уехал один, но через 10 месяцев я уже забрал семью, причём никто из них ни слова не знал на шпрахе, степень риска была высокой. и все выкарабкались. да, когда просыпаешся по утру и слышишь, шо в городе немцы, шпраха усваивается быстрее )))
показать весь комментарий
21.12.2020 16:18 Ответить
Да, но ту же семью все эти 10 месяцев кто-то кормить должен, покуда там пытаешься устроится. Причем на нормальную работу по старту очень трудно рассчитывать. Опять же жилье и питание свое там нужно оплачивать. Вобщем много НО... Посему и говорю, что молодежи, той что без семьи, без детей это гораздо легче сделать. Причем чаще всего их тут ничего не держит. Жилья собственного чаще всего тоже нет. Так что гораздо проще.
показать весь комментарий
21.12.2020 16:41 Ответить
разница во времени, тогда и сегодня. сегодня действительно сложнее. даже тогда я первые 2 недели жил в лесу. но я был готов и у меня в рюкзаке всё для этого было. тяжело найти первую законную работу. она да, по любому простейшая, хотя её оплата всегда будет не сравнима с оплатой в Украине. но потом ты перестартовываеш по ней довольно быстро, если ты что-то умееш руками в паре с головой. за тобой то работодатель наблюдает и его верные "доносчики")) присутствие наблюдателя заставляет его перекидывать тебя от простого к посложнее, если он видит что за тобой есть ресурс. это всеобщее правило. все хотят от тебя большего, если видят что ты это можеш. причём с каждым шагом перехода, физические нагрузки меньше, а если ты ведёш себя довольно не зависимо, то и оплата растёт. в те времена за 10 месяцев я заработал больше чем бы оставшись в стране за год. разницу в развитии стран европы и Украины, как и оплаты никто до сегодня так и не отменил. и на эти деньги не только жила там семья, но и переехала сюда. да, первые годы это напряжёнка. в принципе всегда есть игра случая. если судьба играет на твоей стороне, среди клиентов к которым ты приезжаеш по работе, всегда появится тот, который предложит бросит эту работу и перейти к нему, как к следующему работодателю. случайность такое или закономерность, сказать трудно. в итоге, лет через 10 ты можеш вернуться в старую профессию. хотя знания по ней нужно будет держать на уровне времени эти лет 10 уже самостоятельно. я сужу по себе, но думаю что это общая тенденция.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:10 Ответить
В те времена, если мы говорим о 90-х, разница зарплат была разительна. Точнее покупательной способности там и тут. В те времена 100 баксов это были большие деньги. Ну а сейчас, спасибо нашим керманычам, цены в Украине мало в чем отличаются от цен в Европе. По ценам мы уже Европа. Чего не скажешь по зарплатам. И сейчас в Украине зарплата к примеру в 500 евро это тот, на мой взгляд, минимум, чтобы на плаву держаться. А по тем временам, получая 500 баксов в месяц, чувствовал бы себя достаточно обеспеченным человеком. Все познается в сравнении. Посему сейчас, уезжая туда, вряд ли на старте удастся заработать столько, что можно было бы еще и семье сюда отправить и они бы тут не бедствовали. Посему и говорю, что легче молодым стартовать там, а тем более если еще отсюда родители первое время поддержат.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:13 Ответить
по любому сегодня сложнее. и законы в европейских странах уже другие, чем были тогда. не думаю, что и молодым сегодня легче перестартовать. всё зависит от того, что они умеют изначально руками и как хорошо владеют языком для старта и шевеления. а потом уже подключат голову. старт в большинстве случаев будет, думаю, низким. придётся заниматься шабашками по выходным. это будет приносить им за пару дней месячную украинскую зарплату. а то что родители смогут в первое время поддержать молодых, это вряд ли. та же разница в зарплатах. рядовые украинские зарплаты это ничто в сравнении. хотя всё зависит от того как устроены там родители. если молодёж будет шевелиться, себя смогут сами содержать. в то время, правда, мы уехав начали содержать родителей. действительно был приличный разброс в цене валют. одно не изменилось - государству и тогда и сейчас и вобщем-то в будущем будет плевать на пенсионеров. так что, имхо, делать просто что-то надо. решать каждому самому по ситуации. но если сегодня только уедут дети, то мы вправе предпологать, что в скором будущем им так же придётся содержать оставшихся родителей. если родители не воруют, как властители, им не выжить без помощи. каждый сам должен выбирать, по своей ситуации.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:40 Ответить
Государству к сожалению на всех плевать как было - так и осталось. Что пенсионеры, что дети, что взрослые. Никому они не нужны кроме себя. Государство у нас работает только в одном направлении - как бы больше содрать с человека денег. Все. Кроме как овца, которую стригут, государству гражданин не интересен. Государство даже не озабачивается как накормить эту самую овцу, которую оно стрижет. Такова наша реальность в массе своей. Есть конечно еще власть имущие и к ним приближенные, которые живут в параллельной Украине, но они не определяют общую картину. Да собственно подтверждением несостоятельности государства может даже служить то количество заробитчан последнее время. Это говорит об одном, что государство не в состоянии обеспечить те социальные стандарты зарплат, которые само же установило путем роста цен и тарифов. Даже не только уровень зарплат, но и сами рабочие места организовать не в состоянии. Единственное, что, после увеличения пенсионного возраста, можно с уверенностью говорить об одном, что пенсия многим из нас не грозит от слова совсем. И придется работать до гробовой доски. Хотя с нашим размером пенсий работать пришлось бы в любом случае. Ибо прожить... Нет. Не так. Даже не прожить, а хотя бы как-то просуществовать в наших теперешних реалиях не представляется возможным. Невозможно сейчас в Украине на 100 евро прожить, когда к примеру за ту же трехкомнатную квартиру зимой за коммуналку необходимо почти те же 100 евро и отдать. Такие вот реалии. Поэтому думаю, что ближайшее время ситуация будет только усугубляться. Да и молодежь, та что более-менее грамотная и имеющая желание трудится и чего-то добиваться, уже в основном не видит своего будущего в Украине. Короче докерувались. Вот такая прискорбная ситуация.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:24 Ответить
согласен. и потому по любому, и молодым и их родителям надо решать сегодня и самим. иначе завтра они там не выживут, если не умеют воровать, как керманычі. да печально, но таковы реалии ((
показать весь комментарий
21.12.2020 19:31 Ответить
Та вобщем то сегодня каждый и решает как может. Кто на заработки в Польшу, кто куда еще дальше. На государство никто уже давно не надеется. И ладно ничем не помогает - лишь бы не мешало. Но нет. Это не наш случай.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:07 Ответить
Сам то хоть на 5 грн что сделал для того чтоб такого не бьіло, волонтерил, ваивал, подрьівал, или тебе все должньі ?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:13 Ответить
Тоже не надежно, может все лопнуть с такими правителями.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:30 Ответить
ты, Юра, путенаприди зови. Путинпридет - порядок наведет.
Шота я в любом бамбасите подозреваю данайца... не в том смысле, что бамбасит - мужественный спартанец, а в том, шо жди подвоха...
показать весь комментарий
21.12.2020 14:05 Ответить
как интересно) янукович у вас - янукович, а порошенко и зеленский - шоколадник и зеля. не пАлитесь совершенно.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:09 Ответить
с нашими-то схематозниками в стиле "папередники-пид@сы" - изначально утопическая идея...
показать весь комментарий
21.12.2020 13:30 Ответить
Ага, ой инфляция. Эти фонды должны как банки зарабатывать деньги, а иначе почему просто в банки деньги не ложить?
показать весь комментарий
21.12.2020 13:42 Ответить
вот именно. там хоть какая-то гарантия есть
показать весь комментарий
21.12.2020 13:48 Ответить
Нет и там гарнатии. Чтоб была гарантия у страны должны быть госпредприятия приносящие прибыль и за эти бабки которые накапливаются, до того момента как они будут выдаваться надо строить новые, чтоб потом с доходов этих предприятий и накоплений фонда выплачивать пенсии. А то они видимо посчитали что как страховка, все заплатят, но не все доживут вот и решили частные пенсфонды сделать. Просто все будут кормить какого-то ахметова, а потом он закроет пенсфонд и откроет другой, а дурачки с налогов выплатят по 1000 пострадавшим.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:53 Ответить
Ну положим согласно закона есть так называемый фонд гарантирования вкладов вкладчиков банков. И до 200000 грн вроде как в обяз должны компенсировать. Ну а как это на практике работает лично я ХЗ.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:57 Ответить
Ну оно по логике не может работать. Есть к примеру госконтора, собирает она бабки, хопля инфляция и деньги обесценились. Откуда государство возьмет чтоб компенсировать? Естественно с налогов, собственно как и сейчас - ты платишь, с твоих денег платят пенсию.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:05 Ответить
Та не. То вроде как отдельный фонд под национальным регулятором НБУ. И из того фонда никуда более вроде как деньги не должны идти.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:06 Ответить
Но это конечно же неточно.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:08 Ответить
Никуда не идти. Вот в пф миллион и в отдельном фонде миллион, а завтра инфляция и миллион стоит буханка хлеба. Что тогда? Как поможет этот отдельный фонд?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:11 Ответить
Отдельный фонд гарантирует не инфляционные риски, а риски банкротства банков. Как распоряжаться своими инвестициями определяете только Вы. Соответственно Вы управляете ими открывая депозит в том или ином банке на тот или иной срок. Все отношения с банком Вы определяете сами на договорных обязательствах. Там же и определяются компенсационные выплаты, если таковое оговорено. Фонд же страхует только от банкротства банка, где находится Ваш вклад. И гарантирует компенсацию. Но это совсем не означает, что компенсация будет 100%.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:17 Ответить
Ну так тогда лучше в банкофамерика. Кстати вроде упростили законодательство и теперь проще открыть счет в иностранном банке.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:19 Ответить
Там тоже не все так просто. И риски и там никто не отменял. В любом случае когда Вы инвестируете свои накопления в какое либо коммерческое учреждение (банк, фонд, страховую компанию, акции предприятия и т.д.) - Вы это делаете на свой страх и риск. Но суть заключается в том, что никто Вам не навязывает куда инвестировать. Это Ваше личное дело. Ваши риски - Ваш профит, ну или потери. В данном же случае государство хочет навязать Вам диктат в плане того куда инвестировать. Причем диктат без каких либо гарантий со стороны государства.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:35 Ответить
Понимаешь что у нашего государства нет источников доходов кроме налогов и штрафов? Государство инвалид, у него украли его средство заработка.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:07 Ответить
Фонд гарантирования вкладов формируется прямыми отчислениями в него из банков участников.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:09 Ответить
ото так само будет работать и фонд гарантирование пенсионньіх накоплений, скажут ,когда тебе будет 88 лет, что деньги стьірили папиредники 33 года назад, мьі не при чем, но мьі будем делать все от нас зависящее чтоб вам бьіла пензія, но пока госбюджетом не предусмотреньі деньги, будем бороться чтоб они бьіли-надо просто немножко погодить. И тьі такой:"надо пойти за них проголосовать"
показать весь комментарий
21.12.2020 14:22 Ответить
если у нас уже даже порты в концессию отдают, то какие у государства могут быть деньги?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:25 Ответить
кто за Ахметова готов положить жизнь? Не знаю таких. Зато знаю таких, которые много говорят, а потом ссутся.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:26 Ответить
ага! помним )))
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 2822

..
показать весь комментарий
21.12.2020 13:42 Ответить
Можем повторить...
показать весь комментарий
21.12.2020 13:55 Ответить
Так вот ведь и хотят повторить.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:58 Ответить
С такими как Рева,Гетьманцев,Гонтарева денюшки пропадут раньше чем будут изъяты из карманов трудового человека.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:42 Ответить
Они пропадут с любыми, как показывает практика. Дефицит пенсионного фонда не вчера и не позавчера образовался.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:54 Ответить
раздуплись, наконец. сейчас 2020 год заканчивается, а ты всё по методичкам 18-го шпаришь.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:55 Ответить
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 236
показать весь комментарий
21.12.2020 13:45 Ответить
Покуда государство не выйдет на более-менее стабильный уровень и не перестанет жить на заимствования любые гарантии от подобного государства также бессмысленны как и от негосударственных накопительных фондов. Что вообще может гарантировать государство, которое уже который год балансирует на грани дефолта? Вопрос естественно риторический. О негосударственных фондах вообще не хочу говорить. Ибо это уже рэкет на государственном уровне заставлять граждан вкладывать свои деньги в непонятно какие фонды с непонятно какой ответственностью. Каждый сам, если захочет, будет инвестировать свои средства куда захочет. Кто в банк может положить на депозит, кто недвижимость купить и сдавать ее в аренду, а кто просто обменяет на доллары и закатает в трехлитровую банку. Как распоряжаться своими средствами после уплаты налогов каждый определяет сам. Никто от государства не требует каких-то дополнительный пенсий к той солидарной пенсии что есть. Так какого буя чиновники так озаботились дополнительными пенсиями? Что, уже нечего воровать?
показать весь комментарий
21.12.2020 13:49 Ответить
Юля тоже не панацея. Хотя определенный старт движению в правильном экономическом направлении она могла бы дать. Но тем не менее даже в этом случае нужна системная работа не одного поколения президентов. Причем в нужном для именно страны, а не чиновников-казнокрадов, направлении. А этого достичь ИМХО утопия.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:03 Ответить
Если б не Юля, то и Крым был бы на месте и тарифы на газ были б другие. По хорошему юлю надо отправить в россию и на референдуме решить какими частями отправлять.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:15 Ответить
А можно подробнее на счет отношения Юли к ситуации с Крымом? И по тарифам на газ в частности тоже. На сколько помню средняя цена газа при той же Юле премьером была 238 баксов за 1000 кубов. Что уже после чивокуня овощной подписал с плешивым ушлепком ****** в Севасе (на сколько помню) нехер на Юлю навешивать. При ней данный договор нормально работал. И на сколько знаю он был типовым. И уже хер знает сколько Юли нет, уже вроде как у кацапов газ не покупаем. А тарифы все не меняются в сторону уменьшения. Во как Юлька нагадила.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:24 Ответить
2008 год вывод черноморского флота Ющенко Тимошенко. Видно что ты парень умный, разберёшься. А по газу были документы у ******, если интересно тоже найдешь.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:37 Ответить
Асанджа
показать весь комментарий
21.12.2020 14:37 Ответить
Каким боком вывод черноморского флота к премьеру? Разве это не прерогатива президента? Документы, касаемые базирования военных баз чужой страны, и их подписание за рамками полномочий премьера. Кроме того тот договор что она подписала был договором между хозяйствующими субъектами Газпром и Нафтогаз и никоим образом не касался международных договоренностей.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:47 Ответить
ага, щас. может еще потребуете пообещать не п-ть бабло с этих фондов?
показать весь комментарий
21.12.2020 13:52 Ответить
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 4027
показать весь комментарий
21.12.2020 13:53 Ответить
Єто государство уже ничего не может гарантировать своим гражданам. По крайней мере до смены президента об этом не может быть и речи.
показать весь комментарий
21.12.2020 13:56 Ответить
А что поменяется со сменой президента? Что, следующий президент из своего кармана дефицит бюджета покроет, или того же пенсионного фонда?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:00 Ответить
храните деньги в сберегательной кассе
показать весь комментарий
21.12.2020 14:06 Ответить
Государствопад в расчет не принимается?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:08 Ответить
Накопичуйте долари,євро,платину,золото,срібло.Навіть,якщо би у вас просто було,декілька тон звичайного кольорового металу,це також добре.Всі ці фонди,це обдурювання.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:08 Ответить
То, вибачте, нахера, потрібен посередник. Хай одразу буде державний фонд з державною гарантією.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:12 Ответить
А зачем посредник в производстве автомобильных номеров или спирта? Выгодное дело для дружков. Пенсионный фонд Рината Леонидовича, ля как звучит. Фонд Пинчука(пенсионный), приватпеснфонд, ТАС пенсфонд.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:17 Ответить
Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт - Цензор.НЕТ 8228
показать весь комментарий
21.12.2020 14:21 Ответить
Самое удивительное, что ватная Гриб говорит правильные вещи, в отличие от экономиста Блинова. Вопрос сохранности ничего не стоит, если все взносы сьест инфляция. Наилучший способ-доллар в трехлитровой банке. Все равно это больше чем девальвированный пенс взнос.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:41 Ответить
Тут вопрос в другом. Государство по сути банкрот (ну или около того) не может устанавливать диктат в отношении личных средств граждан в плане как им этими средствами распоряжаться после уплаты всех налогов государству. Причем государство пытается это узаконить.
показать весь комментарий
21.12.2020 14:50 Ответить
Какое государство будет обеспечивать гарантию пенсионных вкладов населения и всяких там фондов?? Государство-Банкрот этого поца Зеленского???!! не смешить меня!! Путин и то, нагло просрал пенсионные фонды и стабиляционные фонды всех россиян, четыре года назад!! то же будет и с нашими пенсиями и вкладами и фондами.. Украдут всякие там зеленские , коломойские , ахметовы, порошенки, новинские и Мураевы и прочая еврейская Шваль..Украина уже почти на Целый ВВП залезла в долги!! Какиме фонды и гарантии государства, если Украина уже 6 лет как давно банкрот!!
показать весь комментарий
21.12.2020 15:21 Ответить
Что значит обязует? Пошло оно НАХЕР -это государство...В Росси он украли все сбережения - кто-то и у нас это хочет сделать....
показать весь комментарий
21.12.2020 15:24 Ответить
 
 