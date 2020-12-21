Прививать жителей Беларуси российской вакциной от COVID-19 начнут в январе, - глава Минздрава РБ

Вакцинация жителей Беларуси от коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белта.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", — заявил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич 21 декабря.

Отмечается, что в первую очередь будут привиты медики, учителя, работники торговли и других сфер, контактирующие с большим количеством людей. Препарат они получат бесплатно.

"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы", — сказал Пиневич.

Российская вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

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