Прививать жителей Беларуси российской вакциной от COVID-19 начнут в январе, - глава Минздрава РБ
Вакцинация жителей Беларуси от коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белта.
"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", — заявил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич 21 декабря.
Отмечается, что в первую очередь будут привиты медики, учителя, работники торговли и других сфер, контактирующие с большим количеством людей. Препарат они получат бесплатно.
"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы", — сказал Пиневич.
Российская вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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Так шо миссия невыполнима.
- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
Давайте больше, чаще, лучше - чтобы все!
И земли рузгие" людЯми" удобряем!
А те, кто выжил - лежали на росе.
..
Вони навіть Навального не здатні отруїти... теж мені хіміки.