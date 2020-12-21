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Прививать жителей Беларуси российской вакциной от COVID-19 начнут в январе, - глава Минздрава РБ

Прививать жителей Беларуси российской вакциной от COVID-19 начнут в январе, - глава Минздрава РБ

Вакцинация жителей Беларуси от коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V" начнется в январе 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белта.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", — заявил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич 21 декабря.

Отмечается, что в первую очередь будут привиты медики, учителя, работники торговли и других сфер, контактирующие с большим количеством людей. Препарат они получат бесплатно.

"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы", — сказал Пиневич.

Российская вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможности покупки российской вакцины от COVID-19: Не могу взять ответственность - препарат не прошел все испытания
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Топ комментарии
+6
расскажешь потом)
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21.12.2020 13:40
+6
Молодец, не забудь только об этом на "Цензор" написать (пока сможешь) и родственникам своё фото поудачнее оставить. А рамку они сами потом дорисуют.
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21.12.2020 13:42
+6
Не сможет
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21.12.2020 13:50
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Бацка заботится о своих гражданах, а вы всё бульбофюррер, бульбофюррер
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21.12.2020 13:34 Ответить
Ага, дбає про тверезість нації, бо скільки там днів після спутніка бухать не можна - 42?
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21.12.2020 13:34 Ответить
До вакцинации тожыть низзя
Так шо миссия невыполнима.
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21.12.2020 13:50 Ответить
Ну да, це ж Новий Рік з лимонадом зустрічати треба...
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21.12.2020 13:50 Ответить
Вспомнился анекдот:

- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!
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21.12.2020 19:01 Ответить
)) шо да то да. и это очевидно. бьет, калечит и убивает значит любит больше чем по руцки.
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21.12.2020 13:37 Ответить
большинство жителей белоруссии заражены вирусом совка. прививка парашной вакциной может иметь два следствия - число любителей параши подвымрет, или же их колличество из числа выживших подувеличиться. надо подождать )
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21.12.2020 13:36 Ответить
Лечи голову,непутевый...73% это не про Беларусь точно.
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21.12.2020 15:19 Ответить
Вот для чего нужен реестр бузотёров
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21.12.2020 13:36 Ответить
им же сказали шо короны нет????
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21.12.2020 13:37 Ответить
Будет возможность,сделаю прививку.
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21.12.2020 13:39 Ответить
расскажешь потом)
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21.12.2020 13:40 Ответить
Не сможет
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21.12.2020 13:50 Ответить
Молодец, не забудь только об этом на "Цензор" написать (пока сможешь) и родственникам своё фото поудачнее оставить. А рамку они сами потом дорисуют.
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21.12.2020 13:42 Ответить
Да и без этого твоего признания все знали что ты идиот...
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21.12.2020 13:53 Ответить
В сентябре прививку от гриппа делал. Даже домой пришли.
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21.12.2020 14:09 Ответить
Тебе бы прививку от идиотизма сделать...да поздно уже...😃
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21.12.2020 14:10 Ответить
Кому?
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21.12.2020 14:05 Ответить
Значит, правильно Лука границу им на выезд закрыл. А то поразнесут...
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21.12.2020 13:40 Ответить
"-Вакцину с лишней хромосомой одобряем!
Давайте больше, чаще, лучше - чтобы все!
И земли рузгие" людЯми" удобряем!
А те, кто выжил - лежали на росе.
..
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21.12.2020 13:43 Ответить
Препарат они получат бесплатно. Источник: https://censor.net/ru/n3238160 это звучит уже как приговор!!всем известно!!что бесплатно может быть лишь г**но, либо сыр в мышеловке!!
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21.12.2020 13:46 Ответить
Ну так уже купа москалів розповіли, що їм вкололи вакцину, а вони захворіли на ковід... І лікарі їхні пишуть, і навіть журналіст пєрвого анала!
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21.12.2020 13:50 Ответить
Уж лучше подождать до лета...и сделать прививку нормальной...а главное проверенной и прошедшей все этапы тестирования вакциной....чем стать подопытным кроликом и испытывать на себе гавновакцину из паРаши..
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21.12.2020 13:57 Ответить
В принципе можно разные привить, лучше поможет.
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21.12.2020 14:11 Ответить
Пусть колят мусоров и учителей,они заслужили...не отговаривайте.
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21.12.2020 15:23 Ответить
квест "Отпетляй от спутничка")
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21.12.2020 13:57 Ответить
я так понял, что будут отлавливать на маршах и насильно вакцинировать?
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21.12.2020 14:12 Ответить
Покорные овцы и подопытные кролики в одном флаконе
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21.12.2020 14:31 Ответить
В Минске уже началась вакцинация от короновируса. Сегодня видел шприцы в подъезде .(с)
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21.12.2020 14:35 Ответить
Аминь.
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21.12.2020 14:44 Ответить
похоже теперь поголовье белорусов значительно уменьшится...
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21.12.2020 14:49 Ответить
Писец беларусам.
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21.12.2020 15:12 Ответить
та яка може бути у кацапів вакцина?
Вони навіть Навального не здатні отруїти... теж мені хіміки.
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21.12.2020 15:49 Ответить
если поставить перед самым матёрым бандеровцем и правосеком выбор: смерть от вируса, или росс вакцина, что он выберет? ....
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21.12.2020 20:11 Ответить
 
 