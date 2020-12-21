Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"
Правительство Зеленского вводит украинцев в заблуждение, рапортуя о планах вакцинировать 20% граждан. Сегодня власти заключили контракт на поставку количества доз, которого хватит для вакцинации только 2,1 млн украинцев, то есть около 5% населения страны. В то время как страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан, ведь только в таком случае вакцинация будет эффективной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".
"Европейская Солидарность" требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира. В рамках международной помощи Европейского Союза Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной вакцинации всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей", - отметили в политсиле.
"Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны - а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", - добавили в ЕС
"Европейская Солидарность" предостерегает власть от нецелевого использования и закатывания в асфальт денег, которые должны спасать украинцев от пандемии.
"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления - это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", - подытожили в "ЕС".
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21.12.2020, 13:29 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1608548241-zelenskogo-ne-silno-bespokoit-chto-zakazannoy-vaktsiny.html#mc-container 0
«Многие думают, что озвученные в интервью The New York Times желания Зеленского построить в Украине Диснейленд и Голливуд - это повод посмеяться над мечтами Зеленского.
А для меня это повод очередной раз убедиться в мелком масштабе личности президента Украины и пригорюниться над перспективами страны»,- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5483811634978231 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Дело в том, что эти желания хорошо описывают приоритеты Зеленского. И это развлечения. Он не сказал, что хочет создать в Украине аналог Силиконовой долины, хотя украинские айтишники - это уже бренд. Он не хочет в Украине построить кластер по сборке автомобилей - от Теслы и до BMW. А ведь есть все предпосылки для реализации такого проекта. Он не хочет стать тем, кто построит новые музеи, но хочет новый Голливуд. Какой Голливуд??? У Зеленского министром культуры человек, который прихватизировал Одесскую киностудию, которую теперь застроят домами, а не фильмы там будут снимать! И сейчас эта команда, видимо с такой же целью, хочет прихватизировать киностудию имени Довженко и Укркинохронику. Так о каком создании новой "фабрики грез" может идти речь, если окружение Зеленского причастно к уничтожению того, что есть.
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Кто-то скажет, что Зеленский хочет создать в Украине и Силиконовую долину, и новый кластер по сборке автомобилей. И многое другое. Возможно. Но он сказал то, что ему ближе. То, что ему нравится лично - сегмент развлечений. Ведь не зря же его партнёр по бизнесу и первый советник, Сергей Шефир, в своём интервью сказал: - Наша мечта - это "Оскар". И он был в этом искренним. Как и Зеленский. Но беда не в том, что озвучивает Зеленский и его окружение, а в том, что они этим показывают, чем заниматься им не интересно. И теперь становится понятно почему дыра в бюджете в сотни миллиардов долларов, почему МВФ перестал с Украиной работать, почему такая провальная кадровая политика. А главное, понятно и то почему Украина забронировала лишь чуть более двух миллионов доз вакцины от COVID-19. Потому что "такие мелочи" не интересны Зеленскому. То, что этого количества вакцины хватит лишь на 5% населения Украины его не сильно беспокоит. Он об этом не думает. Для него, его родных, друзей, близких, бизнес-партнёров и "слуг" хватит. А с ними он и дальше будет мечтать о Диснейленде и Голливуде. И об Оскаре.
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Жаль, только, что многие украинцы без вакцины от коронавируса ничего не узнают о новых фантазиях президента. Кто-то при первой возможности свалит. А многие просто могут не выжить из-за пандемии. Ведь первоочередно необходимо вакцинировать чуть более 20 миллионов граждан Украины. Эти люди в группе риска. Но "какая разница" сколько их, если #моносброд и Зеленский деньги под такое количество вакцин в бюджет не заложили, да и забронировали они лишь небольшое количество. Так что слушайте и дальше о прожектах Зеленского, которые никогда не станут реальностью, и смотрите на его реальные действия. Вернее на бездействие, за которое кто-то заплатит своей жизнью, а государство заплатит потерей своих перспектив и упущенными возможностями. И помните о тех, кто сделал это вместе. Они ещё натворят немало дел и делишек. К сожалению», - констатирует Береза.
І пам`ятаємо: олігарх в країні - Порох, а решта (Бєні, Ахмєтки, Фірташі, Пінчуки та інші Медведчуки) - то поважні бізнесмени. І для повної перемоги над корупцією треба лишень одне - посадити того самого "олігарха" під бурні оплески "поважних бізнесменів". Не переплутайте!
Ведь даже самому последнему свадебному тамаде понятно, шо лучше всего эти деньги РАСПИЛИТЬ НА ДОРОГАХ!!!
"Эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей распределять ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.
Указано, что выплату осуществляют после согласования Меморандума о взаимопонимании этим летом и его ратификации в середине сентября. Также повлияло восстановление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ в течение последних недель и приверженности к политической программе, согласованной с ЕС."