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Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"

Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление

Правительство Зеленского вводит украинцев в заблуждение, рапортуя о планах вакцинировать 20% граждан. Сегодня власти заключили контракт на поставку количества доз, которого хватит для вакцинации только 2,1 млн украинцев, то есть около 5% населения страны. В то время как страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан, ведь только в таком случае вакцинация будет эффективной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность" требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира. В рамках международной помощи Европейского Союза Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной вакцинации всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей", - отметили в политсиле.

"Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны - а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", - добавили в ЕС

"Европейская Солидарность" предостерегает власть от нецелевого использования и закатывания в асфальт денег, которые должны спасать украинцев от пандемии.

"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления - это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", - подытожили в "ЕС".

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Топ комментарии
+11
Зеленского не сильно беспокоит, что заказанной вакцины хватит для 5% украинцев. Он думает о Диснейленде, Голливуде и Оскаре - Береза
21.12.2020, 13:29 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1608548241-zelenskogo-ne-silno-bespokoit-chto-zakazannoy-vaktsiny.html#mc-container 0

«Многие думают, что озвученные в интервью The New York Times желания Зеленского построить в Украине Диснейленд и Голливуд - это повод посмеяться над мечтами Зеленского.
А для меня это повод очередной раз убедиться в мелком масштабе личности президента Украины и пригорюниться над перспективами страны»,- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5483811634978231 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Дело в том, что эти желания хорошо описывают приоритеты Зеленского. И это развлечения. Он не сказал, что хочет создать в Украине аналог Силиконовой долины, хотя украинские айтишники - это уже бренд. Он не хочет в Украине построить кластер по сборке автомобилей - от Теслы и до BMW. А ведь есть все предпосылки для реализации такого проекта. Он не хочет стать тем, кто построит новые музеи, но хочет новый Голливуд. Какой Голливуд??? У Зеленского министром культуры человек, который прихватизировал Одесскую киностудию, которую теперь застроят домами, а не фильмы там будут снимать! И сейчас эта команда, видимо с такой же целью, хочет прихватизировать киностудию имени Довженко и Укркинохронику. Так о каком создании новой "фабрики грез" может идти речь, если окружение Зеленского причастно к уничтожению того, что есть.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608539026-chernobyl-povliyal-na-belarus-i-ukrainu-v-itoge-dve-strany.html Чернобыль повлиял на Беларусь и Украину. В итоге две страны могут себе позволить не бороться с вирусом. Ибо мы мутанты - Фурса
Кто-то скажет, что Зеленский хочет создать в Украине и Силиконовую долину, и новый кластер по сборке автомобилей. И многое другое. Возможно. Но он сказал то, что ему ближе. То, что ему нравится лично - сегмент развлечений. Ведь не зря же его партнёр по бизнесу и первый советник, Сергей Шефир, в своём интервью сказал: - Наша мечта - это "Оскар". И он был в этом искренним. Как и Зеленский. Но беда не в том, что озвучивает Зеленский и его окружение, а в том, что они этим показывают, чем заниматься им не интересно. И теперь становится понятно почему дыра в бюджете в сотни миллиардов долларов, почему МВФ перестал с Украиной работать, почему такая провальная кадровая политика. А главное, понятно и то почему Украина забронировала лишь чуть более двух миллионов доз вакцины от COVID-19. Потому что "такие мелочи" не интересны Зеленскому. То, что этого количества вакцины хватит лишь на 5% населения Украины его не сильно беспокоит. Он об этом не думает. Для него, его родных, друзей, близких, бизнес-партнёров и "слуг" хватит. А с ними он и дальше будет мечтать о Диснейленде и Голливуде. И об Оскаре.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608542891-kazarin-sindrom-ofitsianta-tse-naygirshe-shcho-mozhe-trapitisya.html Казарін: Синдром офіціанта - це найгірше, що може трапитися з політиком. Бо політика - це простір не любові, а цінностей
Жаль, только, что многие украинцы без вакцины от коронавируса ничего не узнают о новых фантазиях президента. Кто-то при первой возможности свалит. А многие просто могут не выжить из-за пандемии. Ведь первоочередно необходимо вакцинировать чуть более 20 миллионов граждан Украины. Эти люди в группе риска. Но "какая разница" сколько их, если #моносброд и Зеленский деньги под такое количество вакцин в бюджет не заложили, да и забронировали они лишь небольшое количество. Так что слушайте и дальше о прожектах Зеленского, которые никогда не станут реальностью, и смотрите на его реальные действия. Вернее на бездействие, за которое кто-то заплатит своей жизнью, а государство заплатит потерей своих перспектив и упущенными возможностями. И помните о тех, кто сделал это вместе. Они ещё натворят немало дел и делишек. К сожалению», - констатирует Береза.
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21.12.2020 13:40
+11
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2506
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21.12.2020 13:40
+10
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9438
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21.12.2020 13:42
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Нихрена! Дороги к весне как раз подлатать можно!
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21.12.2020 13:32 Ответить
Усьо закатать в асфальт - нафіга Зефілітікам прививки, хай дохнуть !
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21.12.2020 13:37 Ответить
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5373
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21.12.2020 13:39 Ответить
Та прям там, всех, да еще бесплатно... шо с воза упало, то пропало. А когда Эуропа с бубочки спросит, он гундосик из Тонга или Самоа запилит... с кого, с папы Сруля или мамыримы спрашивать?
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21.12.2020 13:37 Ответить
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7892
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21.12.2020 13:37 Ответить
Петро, ты мыслишь не по-хозяйски. А как же дороги?
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21.12.2020 13:37 Ответить
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2506
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21.12.2020 13:40 Ответить
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5150
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21.12.2020 13:40 Ответить
Как же так?! А дороги?! По ним же надо вакцину разводить.
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21.12.2020 13:38 Ответить
Сначала вакцинируются пожилые кривбассчане:
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 8422
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21.12.2020 13:39 Ответить
Когда вижу это фото то вспоминаю фото ***** с Людкой на съемной квартире.
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21.12.2020 13:45 Ответить
три танкиста!
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21.12.2020 13:58 Ответить
-асссссссссссссс
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21.12.2020 14:03 Ответить
А на дорожку ?
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21.12.2020 13:39 Ответить
Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9438
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21.12.2020 13:42 Ответить
А на дорожки наше сбу заникало 9 кг коксу для найвеличнішого.
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21.12.2020 13:43 Ответить
Зеленского не сильно беспокоит, что заказанной вакцины хватит для 5% украинцев. Он думает о Диснейленде, Голливуде и Оскаре - Береза
21.12.2020, 13:29 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1608548241-zelenskogo-ne-silno-bespokoit-chto-zakazannoy-vaktsiny.html#mc-container 0

«Многие думают, что озвученные в интервью The New York Times желания Зеленского построить в Украине Диснейленд и Голливуд - это повод посмеяться над мечтами Зеленского.
А для меня это повод очередной раз убедиться в мелком масштабе личности президента Украины и пригорюниться над перспективами страны»,- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5483811634978231 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
«Дело в том, что эти желания хорошо описывают приоритеты Зеленского. И это развлечения. Он не сказал, что хочет создать в Украине аналог Силиконовой долины, хотя украинские айтишники - это уже бренд. Он не хочет в Украине построить кластер по сборке автомобилей - от Теслы и до BMW. А ведь есть все предпосылки для реализации такого проекта. Он не хочет стать тем, кто построит новые музеи, но хочет новый Голливуд. Какой Голливуд??? У Зеленского министром культуры человек, который прихватизировал Одесскую киностудию, которую теперь застроят домами, а не фильмы там будут снимать! И сейчас эта команда, видимо с такой же целью, хочет прихватизировать киностудию имени Довженко и Укркинохронику. Так о каком создании новой "фабрики грез" может идти речь, если окружение Зеленского причастно к уничтожению того, что есть.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608539026-chernobyl-povliyal-na-belarus-i-ukrainu-v-itoge-dve-strany.html Чернобыль повлиял на Беларусь и Украину. В итоге две страны могут себе позволить не бороться с вирусом. Ибо мы мутанты - Фурса
Кто-то скажет, что Зеленский хочет создать в Украине и Силиконовую долину, и новый кластер по сборке автомобилей. И многое другое. Возможно. Но он сказал то, что ему ближе. То, что ему нравится лично - сегмент развлечений. Ведь не зря же его партнёр по бизнесу и первый советник, Сергей Шефир, в своём интервью сказал: - Наша мечта - это "Оскар". И он был в этом искренним. Как и Зеленский. Но беда не в том, что озвучивает Зеленский и его окружение, а в том, что они этим показывают, чем заниматься им не интересно. И теперь становится понятно почему дыра в бюджете в сотни миллиардов долларов, почему МВФ перестал с Украиной работать, почему такая провальная кадровая политика. А главное, понятно и то почему Украина забронировала лишь чуть более двух миллионов доз вакцины от COVID-19. Потому что "такие мелочи" не интересны Зеленскому. То, что этого количества вакцины хватит лишь на 5% населения Украины его не сильно беспокоит. Он об этом не думает. Для него, его родных, друзей, близких, бизнес-партнёров и "слуг" хватит. А с ними он и дальше будет мечтать о Диснейленде и Голливуде. И об Оскаре.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608542891-kazarin-sindrom-ofitsianta-tse-naygirshe-shcho-mozhe-trapitisya.html Казарін: Синдром офіціанта - це найгірше, що може трапитися з політиком. Бо політика - це простір не любові, а цінностей
Жаль, только, что многие украинцы без вакцины от коронавируса ничего не узнают о новых фантазиях президента. Кто-то при первой возможности свалит. А многие просто могут не выжить из-за пандемии. Ведь первоочередно необходимо вакцинировать чуть более 20 миллионов граждан Украины. Эти люди в группе риска. Но "какая разница" сколько их, если #моносброд и Зеленский деньги под такое количество вакцин в бюджет не заложили, да и забронировали они лишь небольшое количество. Так что слушайте и дальше о прожектах Зеленского, которые никогда не станут реальностью, и смотрите на его реальные действия. Вернее на бездействие, за которое кто-то заплатит своей жизнью, а государство заплатит потерей своих перспектив и упущенными возможностями. И помните о тех, кто сделал это вместе. Они ещё натворят немало дел и делишек. К сожалению», - констатирует Береза.
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21.12.2020 13:40 Ответить
Так уж и всех?!! Да еще дважды? Свежо придание,- да верится с трудом!
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21.12.2020 13:40 Ответить
Кароче, Лексеич, не мути воду, раскошеливайся на вакцину для народа.
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21.12.2020 13:41 Ответить
А як же компенсації "поважним бізнесменам"? Де ж вони "харчєваться" будуть?
І пам`ятаємо: олігарх в країні - Порох, а решта (Бєні, Ахмєтки, Фірташі, Пінчуки та інші Медведчуки) - то поважні бізнесмени. І для повної перемоги над корупцією треба лишень одне - посадити того самого "олігарха" під бурні оплески "поважних бізнесменів". Не переплутайте!
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21.12.2020 13:42 Ответить
"полученые" ...подаровані , чи все ж отримана позика під відсотки та гарантії вивозу залишків лісу , пархаті гніди з гевгейской солидарности ?
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21.12.2020 13:48 Ответить
Им подаровани, а нам разплачиваться. Мы же не жадные и не нищие.
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21.12.2020 13:51 Ответить
Да не Пэтруха, сначала нужно построить дороги, качественную вакцину не повезешь по плохой.
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21.12.2020 13:48 Ответить
Вы шо, ЛОХи?!
Ведь даже самому последнему свадебному тамаде понятно, шо лучше всего эти деньги РАСПИЛИТЬ НА ДОРОГАХ!!!
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21.12.2020 13:49 Ответить
Всех много, а 600 лямов, маловато будет.
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21.12.2020 13:51 Ответить
Ананируй в спаме, ЗЕбот тупорылый
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21.12.2020 13:53 Ответить
Отримані 600 млн євро від Євросоюзу мають бути витрачені на вакцинацію всього населення України проти коронавірусу, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2804
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21.12.2020 14:01 Ответить
Так сплюнь.....
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21.12.2020 14:36 Ответить
мог бы купить, да до нового года 10 дней а денег осталось лишь 1300 грн... соцстрах так и не перечислил за месяц денег по ковидному больничному.... Если прошлый был концом бедности а в этом денег даже до конца месяца не хватило - то в следующем прийдется курашать деревья зеленой плеснью!!!
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21.12.2020 14:45 Ответить
А гончаренко и парашенко должны сидеть, подытожили на кухне. Соевое недоразумение никак не поймет, что командовать оно может только маришкой, хотя даже сынко не удержало, так и ходит в хутболочке типа я люблю пупина. Партия циничных мразей
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21.12.2020 13:52 Ответить
Скули в спаме, шлюха пятикопеечная
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21.12.2020 13:53 Ответить
Ты за пять лет так и не поняло, что сосало у курчавого далеко не батончик. Продолжай, не отвлекайся на 73% доаольных лохов, с разваленными Польшей семьями. Благодаря шыкаладной мрази
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21.12.2020 14:16 Ответить
Какие весёлые ребята эти Пепики

"Эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей распределять ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.
Указано, что выплату осуществляют после согласования Меморандума о взаимопонимании этим летом и его ратификации в середине сентября. Также повлияло восстановление обязательств Украины продолжать сотрудничество в рамках программы МВФ в течение последних недель и приверженности к политической программе, согласованной с ЕС."
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21.12.2020 14:01 Ответить
Только в этом случае ЕС - не две шавки, типа гончаренко парашенко. Удобно партию назвали)
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21.12.2020 14:18 Ответить
обеспечить пенсионерам поездки в лондон на прививки
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21.12.2020 14:02 Ответить
Да,да,а бывшего директора липецкой фабрики назначить главным над вакцинами.
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21.12.2020 14:09 Ответить
Уже было главное над Украиной. Ни дорог, ни медицины, ни судов
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21.12.2020 14:19 Ответить
Наверное пришло время поставить виселицу возле офиса не лоха чтобы не надеялся поселиться рядом с проффесором.
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21.12.2020 14:16 Ответить
Отримані 600 млн євро від Євросоюзу мають бути витрачені на вакцинацію всього населення України проти коронавірусу, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7951
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21.12.2020 14:16 Ответить
Ай Моська, знать она сильна.... раз лает на слона!
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21.12.2020 14:18 Ответить
Тема про пороха, Лахта - АВРААААЛ !
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21.12.2020 14:33 Ответить
Может просто на укрепление здоровья украинцев,а ?
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21.12.2020 14:38 Ответить
деньги на ветер
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21.12.2020 15:34 Ответить
 
 