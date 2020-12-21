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Задержан сириец, который повторно пытался попасть в Польшу через р.Западный Буг, - Госпогранслужба. ФОТО

Задержан сириец, который повторно пытался попасть в Польшу через р.Западный Буг, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданина Сирии на украинско-польской границе задержали пограничники Луцкого отряда. Нарушителя удалось задержать на расстоянии 150 метров от госграницы.

Им оказался гражданин Сирии, 1993 года рождения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как подчеркивается, пограничники выяснили, что иностранец в октябре текущего года уже пытался также через реку Западный Буг попасть в Польшу и был задержан охранниками границы. Тогда сирийца привлекли к административной ответственности. Однако намерения попасть в ЕС он не оставлял и повторно попытался нелегально пересечь государственную границу.

За попытку незаконного пересечения границы гражданину Сирии придется отвечать перед судом. Кроме этого, будет рассматриваться вопрос о принудительном выдворении его из Украины.

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Задержан сириец, который повторно пытался попасть в Польшу через р.Западный Буг, - Госпогранслужба 01

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Два раза с одного получить, и не на ту тропу показать, Сусанин нервно стоит в стороне.
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21.12.2020 13:53 Ответить
Во гад, не хочет у нас остаться. Его бы вакционировали первым.
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21.12.2020 13:56 Ответить
рецидивист... прямо
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21.12.2020 14:13 Ответить
"Тогда сирийца привлекли к административной ответственности."

короче откупился.
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21.12.2020 14:56 Ответить
А можно было просто утопить...
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21.12.2020 18:55 Ответить
 
 