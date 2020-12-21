Воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе, - СМИ. ФОТО
В плен наемников РФ попал воин 14 отдельной механизированной бригады ВСУ Пупко Александр Иванович.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал, об этом сообщают средства пропаганды российских оккупационных сил на Донбассе.
Воин попал в плен в Луганской области, где держит оборону воинская часть.
Точные обстоятельства происшествия не известны, по утверждению же российских оккупационных сил, украинский воин был в состоянии наркотического опьянения. Его "задержание" состоялось в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск (Луганщина).
В пресс-служба военной части пока не подтверждают информацию о пленном воине. Также информацию об исчезновении не сообщала пресс-служба Операции объединенных сил.
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А причина сдачи техники совсем другая, чем собственно приказ Швеца, снять и сдать затворы от оружия.
И что с машинами было.
Так называемая ткг это антиукраинская группа, состоящая из террористов, поддерживающих их обсе и агентов кремля, на все согласного кравчука, у которого нет претензий к убийцам украинцев. Украина в этой так называемой ткг не представлена вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
Судячи по надірваному вороту його гарно потягали і побуцали кацапи
Так какая из них правдивая и когда это случилось?