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Киев (24762) отель (120) Комарницкий (31)

Человек "смотрящего" за Киевом Комарницкого получил долю в компании, купившей отель "Днепр", - СМИ

Человек

В схеме собственности ООО "Смартленд", которое за 1,11 млрд грн выкупило на приватизационном аукционе государственный отель "Днепр" на Крещатике, появился новый совладелец. Им стало ООО "Компания по управлению активами "Дельта Плюс", которая фигурирует в уголовном деле о присвоении бюджетных средств фирмами из окружения так называемого "смотрящего" за столицей Дениса Комарницкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наші Гроші" со ссылкой на издание "Олигарх".

Как известно, новым владельцем отеля стало ООО "Смартленд". Владельцем 82% доли в этой фирме является ООО "Айс Таун". Остальные принадлежат Максиму Терещуку, который также занимает пост руководителя "Смартленд".

Журналисты отмечают, что до конца ноября единственным владельцем "Айс Тауна" был киевлянин Алексей Игнунин, вклад которого в уставный капитал составлял 10 млн грн. Однако недавно у него появился партнер - "КУА "Дельта Плюс", которая увеличила уставный фонд фирмы на 1,11 млн грн, что позволило ей стать владельцем 10% в "Айс Тауне".

Человек смотрящего за Киевом Комарницкого получил долю в компании, купившей отель Днепр, - СМИ 01

Бенефициаром "КУА "Дельта Плюс" через ООО "Никос-Лайн" является экс-руководитель коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александр Шестаков, которого СМИ называют человеком из "команды Черновецкого". При этом фракцию Блока Черновецкого в Киевсовете, как известно, возглавлял Денис Комарницкий.

""КУА "Дельта Плюс" фигурирует в уголовном производстве №12019100060003089 от 2019 года, полиция утверждает, что именно по этой КУА происходила реализация физлицам недвижимости ООО "Варда спецбуд монтаж". Последняя фирма присутствует в документах нардепа Гео Лероса, которые якобы были получены во время обыска СБУ с компьютера экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого СМИ называют сейчас "смотрящим" по Киеву от руководителя Офиса президента Андрея Ермака и нардепа Александра Тищенко", - говорится в материале.

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Напомним, первый объект большой приватизации – гостиница "Днепр" – был выставлен на продажу 15 июля. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

Аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн выиграла фирма ООО "Смартленд".
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Топ комментарии
+6
Чому взагалі є якісь смотрящі? Ми що копіюємо москалів? СБУ і поліція повинна їх відправляти під землю.
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21.12.2020 14:04
+4
ВАЗеленський корупцію поборов. Вщент.
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21.12.2020 14:04
+4
Драсте. "Квартал" на мордорських гастролях та ригівських корпоративах зростав, матьорів, навчався "культурі" ведення бізнесу. Ось і маємо пліснявий цинічно- відмороженний бесПредел.
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21.12.2020 14:09
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Чому взагалі є якісь смотрящі? Ми що копіюємо москалів? СБУ і поліція повинна їх відправляти під землю.
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21.12.2020 14:04 Ответить
Драсте. "Квартал" на мордорських гастролях та ригівських корпоративах зростав, матьорів, навчався "культурі" ведення бізнесу. Ось і маємо пліснявий цинічно- відмороженний бесПредел.
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21.12.2020 14:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/88110 А що до кварталу не було смотрящих? Це ж смішно.Тут тридцять років це свавілля відбувається.Ніхто з цим всім реально не боровся ніколи.
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21.12.2020 14:11 Ответить
ВАЗеленський корупцію поборов. Вщент.
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21.12.2020 14:04 Ответить
Мафия - бессмертна!
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21.12.2020 14:15 Ответить
Если честно - да, в центре Киева стоит убогое советское говно! Мож из вас кто в Таллинне в Виру проживал? Оч по дислокации похожи, но не по качеству
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21.12.2020 14:22 Ответить
Ну,як готель... Трошки готель,трошки бордель...
Людина "смотрящего" за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель "Дніпро", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3958

Людина "смотрящего" за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель "Дніпро", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5780
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21.12.2020 14:41 Ответить
Данная статья - попытка манипулировать сознанием: якобы приватизация обогащает коррупционеров. В реальности всё в точности наоборот: коррупционные капиталы куются из госсобственности. Если эти капиталы невозможно вернуть, то пусть хоть тратятся на приватизацию и последующую модернизацию.
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21.12.2020 14:45 Ответить
чергове досягнення маладой і чєсной Зе команди
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21.12.2020 15:05 Ответить
Ребята украли деньги из бюджета на завышенной стоимости выигранных подрядах на строительстве в Киеве и прикупили себе отель.
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21.12.2020 15:07 Ответить
 
 