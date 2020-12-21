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Новости Оккупация Крыма
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Крым (26001) город Севастополь (1669) Шойгу (708)

Шойгу заявил о планах РФ по разворачиванию радиолокационной станции в оккупированном Севастополе

Шойгу заявил о планах РФ по разворачиванию радиолокационной станции в оккупированном Севастополе

Российская Федерация планирует в 2021 году приступить к строительству радиолокационной станции в оккупированном Севастополе. Речь идет о разворачивании РЛС "Яхрома".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании при участии президента РФ Владимира Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществить поставку в Воздушно-космические силы и ВМФ около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде", - заявил Шойгу.

Отметим, радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.

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Топ комментарии
+4
Прямо в городе шоле? Поздравляю аборигенов с высоким излучением от которого птицы дохнут
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21.12.2020 14:15
+2
А вы умеете в фото))
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21.12.2020 14:07
+2
до цапов дошло шо земля круглая??)))
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21.12.2020 14:11
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А вы умеете в фото))
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21.12.2020 14:07 Ответить
росія визнає що не може захистити свій терористичний флот в Севастополі від ракетного удару крилатих ракет та авіації ЗСУ, отже потрібно посилено фінансувати створення протикорабельних ракет Нептун повітряного базування! Саме з ПКР повітряного базування і мали починатис розробки, але порошенко та інші зрадники повели розробки найбільш довгим шляхом зі створення берегового ракетного комплексу, який є найбільш вразливим для ударів терористів і який можна знищити ще на марші! Все робилось якнайгірше, найбільш безглуздим способом витрачаючи найбільші гроші, щоб ці гроші не пішли на інші більш важливі проекти! Таке враження що українське оборонне замовлення порошенко затверджував в російському генштабі.
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21.12.2020 14:23 Ответить
до цапов дошло шо земля круглая??)))
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21.12.2020 14:11 Ответить
Прямо в городе шоле? Поздравляю аборигенов с высоким излучением от которого птицы дохнут
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21.12.2020 14:15 Ответить
Ліворуч-наша ялинка Праворуч-**********

Шойгу заявил о планах РФ по разворачиванию радиолокационной станции в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6904
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21.12.2020 14:17 Ответить
Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі - Цензор.НЕТ 7425
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21.12.2020 14:21 Ответить
А нахріна ж пуцін підтримав ВАЗеленського на виборах? Щоб підігнав Україну, часів Порошенка, під кацапські стандарти.
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21.12.2020 14:35 Ответить
Из за кривизны Земли , - Они почему то очень хорошо Горят
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21.12.2020 14:22 Ответить
Мабуть таки в Україні з"явиться ЯО . Але після швидкого визволення криму . ))
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21.12.2020 15:53 Ответить
Кто это на фото, глава ВОЗ? Очень уж похож..
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21.12.2020 16:34 Ответить
Крысчанам приготовить свинцовые шапочки и трусы
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21.12.2020 17:54 Ответить
Та пох, вона їм не допоможе, то що вона можливо щось пабаче, то не значить що вони чимось зібють, якщо гасити джіпіес то осліпнуть і свнсбк, а без нього вони як іскандери на карабахі
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26.02.2021 06:46 Ответить
 
 