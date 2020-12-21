Шойгу заявил о планах РФ по разворачиванию радиолокационной станции в оккупированном Севастополе
Российская Федерация планирует в 2021 году приступить к строительству радиолокационной станции в оккупированном Севастополе. Речь идет о разворачивании РЛС "Яхрома".
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании при участии президента РФ Владимира Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществить поставку в Воздушно-космические силы и ВМФ около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.
"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде", - заявил Шойгу.
Отметим, радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.
Пожалуйста, подождите...