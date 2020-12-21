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В Украине заявили о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа

В Украине заявили о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа

Ученые Института молекулярной биологии и генетики сообщили, что разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа.

Об этом в Facebook сообщил Институт молекулярной биологии и генетики, передает Цензор.НЕТ.

"Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом", - сказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

В институте отметили, что длительность проведения теста - около 6 часов.

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Топ комментарии
+2
а давайте туда добавим гонорею, сифилис и т.д., и по положительному результату ставить сразу все диагнозы!! а почему бы и нет?!)
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21.12.2020 14:24
+1
о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа..

Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
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21.12.2020 14:27
+1
На випуск попереднього грошей не знайшлось.Нам дороги дорожчі.Здихайте.
А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
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21.12.2020 17:21
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а давайте туда добавим гонорею, сифилис и т.д., и по положительному результату ставить сразу все диагнозы!! а почему бы и нет?!)
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21.12.2020 14:24 Ответить
Если учесть, что соскоб на анализ берется с ротоглотки, то Вы, Гриша, тот еще шалун...
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21.12.2020 14:42 Ответить
о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа..

Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
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21.12.2020 14:27 Ответить
Одновременно определить наличие разных вирусов, легко, просто да и еще бесплатно - достаточно померить температуру. Температура 39 и выше, свидетельствует о вирусной инфекции (бактериальная инфекция дает меньшую температуру). Ну можно еще анализ крови на эритроциты сделать...
Проблема как раз, определить, какой именно это вирус, чтобы знать как лечить!!!
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21.12.2020 14:52 Ответить
Для трьох різновидів COVID-19 і двох штамів грипу є нескладна методика і п'ять різних реагентів.
В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу - Цензор.НЕТ 977
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21.12.2020 17:27 Ответить
Спеціальне тісто розробили?
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21.12.2020 14:36 Ответить
Так мы вперде планеты всей??? Уряяя, таварисчи!!!
Вперед в совок! Даешь пятилетку за 2 года! И стахановское движение по великому будивництву шлакоасфальта!
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21.12.2020 15:17 Ответить
На випуск попереднього грошей не знайшлось.Нам дороги дорожчі.Здихайте.
А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
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21.12.2020 17:21 Ответить
Розробили не значит запустили в производство! Наука свое дело сделала, теперь дело за зелеными ничтожествами--обеспечить страну отечественными тестами.
Кто-то верит, что зеленая плесень хоть с этим справится?
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21.12.2020 21:15 Ответить
А теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа С АПЕНДИЦИТОМ ВМЕСТЕ ?
- тут вообще пройти простой тест дорого. а с гриппом вообще ...
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10.06.2021 19:19 Ответить
 
 