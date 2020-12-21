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В Украине заявили о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа
Ученые Института молекулярной биологии и генетики сообщили, что разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа.
Об этом в Facebook сообщил Институт молекулярной биологии и генетики, передает Цензор.НЕТ.
"Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом", - сказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.
В институте отметили, что длительность проведения теста - около 6 часов.
Топ комментарии
+2 Uhbif
показать весь комментарий21.12.2020 14:24
+1 Леопольд Пупкин 96fd9223
показать весь комментарий21.12.2020 14:27
+1 Павло Макаренко
показать весь комментарий21.12.2020 17:21
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Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
Проблема как раз, определить, какой именно это вирус, чтобы знать как лечить!!!
Вперед в совок! Даешь пятилетку за 2 года! И стахановское движение по великому будивництву шлакоасфальта!
А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
Кто-то верит, что зеленая плесень хоть с этим справится?
- тут вообще пройти простой тест дорого. а с гриппом вообще ...