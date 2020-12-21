За прошедшую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 11 653 человек: 4350 детей и 7303 взрослых

В столице за 51-ю неделю 2020 г. зарегистрировано 11 653 больных гриппом и ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, в общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 47,6%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 392,7.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, заболели 4350 детей (снижение на 4,4%) и 7303 взрослых (почти на уровне прошлой недели).

В структуре заболеваемости дети составляют 37,3%, а на предыдущей неделе - 38,3%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 1,6% - зарегистрировано 2287 случаев.

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В медицинские учреждения за 51-ю неделю госпитализированы 39 человек, из них 30 - дети.