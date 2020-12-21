НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома" (обновлено)
Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как отмечается, подозреваемый вместе с еще рядом лиц реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.
Установлено, что за время действия схемы поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.
"Благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что подозреваемый получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуются", - сказано в сообщении НАБУ.
Кроме этого отмечается, что расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года.
"В общем, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми", - добавили в НАБУ.
В то же время, по данным пресс-службы САП, по согласованию прокурора, прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении лицу, получившему неправомерную выгоду за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".
"К подозреваемому, родственник которого на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно промышленного комплекса, в 2016 году обратились управляющие обществом "Оптимумспецдеталь" с просьбой повлиять на принятие решения о предоставлении "Житомирскому бронетанковому заводу" 7 млн грн помощи, за которые предприятие выплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров. Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривен. После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. грн ", - подчеркивает САП.
В свою очередь журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале утверждает, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво, а щого петя, микитась і тараров не живуть дружно ?
і скільки петя поцупив у тарарова ?
а скільки татаров у петі ?
що у них така лічная непріязнь ?
Підозру підписати, це не провести справу до кінцевого вироку...
Що значить товари невідомого походження? Нам потрібні були ті запчастини чи ні? Якщо ні, я згідний, якщо так, то що це за підозра?
Осюда и весь сыр-бор.
Татаров
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
АНДРІЯ ПОРТНОВА.
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
Все мрази собираются в кучу. Под омофором ЗЄ
Журнализд-квартирооптимист-железнодорожник Лещенко....
Может без него как-нибудь разберутся. Разбор его делишек еще впереди
а тут за 950 тыс.грн. которые только ХОТЕЛ ВРОДЕ БЫ КТО-ТО зажать - 5 баянов порвали....
Дурики, если он виноват - пусть отвечает, но по закону, а не по по понятиям Порнова и Ко.
Не має чим займатися?