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НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома" (обновлено)

НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, подозреваемый вместе с еще рядом лиц реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Установлено, что за время действия схемы поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

"Благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что подозреваемый получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуются", - сказано в сообщении НАБУ.

Кроме этого отмечается, что расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года.

"В общем, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми", - добавили в НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

В то же время, по данным пресс-службы САП, по согласованию прокурора, прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении лицу, получившему неправомерную выгоду за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".

"К подозреваемому, родственник которого на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно промышленного комплекса, в 2016 году обратились управляющие обществом "Оптимумспецдеталь" с просьбой повлиять на принятие решения о предоставлении "Житомирскому бронетанковому заводу" 7 млн грн помощи, за которые предприятие выплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров. Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривен. После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. грн ", - подчеркивает САП.

В свою очередь журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале утверждает, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.

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Топ комментарии
+14
Весь разумный мир осознанно выбирает Лидеров, и случайно - идиотов. Украина - случайно выбирает Лидеров, и целенаправленно - идиотов.
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21.12.2020 14:43
+13
Нарешті свінарчуків та порошенків посодють. Ось чому розпочалась така атака на Татарова, який курує розслідування проти порошенка в Офісі Президента Зеленського! Олігарх Микитась навіть проти себе почав давати свідчення, щоб вибити Татарова!
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21.12.2020 14:46
+7
И пофиг, что подозрения руководству "Оптимумспецдетали" сообщает то же самое НАБУ, что безуспешно пытается найти скрывающегося афериста-решалу Татарова, да? )
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21.12.2020 15:18
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Весь разумный мир осознанно выбирает Лидеров, и случайно - идиотов. Украина - случайно выбирает Лидеров, и целенаправленно - идиотов.
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21.12.2020 14:43 Ответить
Нарешті свінарчуків та порошенків посодють. Ось чому розпочалась така атака на Татарова, який курує розслідування проти порошенка в Офісі Президента Зеленського! Олігарх Микитась навіть проти себе почав давати свідчення, щоб вибити Татарова!
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21.12.2020 14:46 Ответить
татаров 'курує' НАБУ, яка доганяє петю і свинарчуків за розкрадання у оборонпромі, але петя через микитася нацюкував НАБУ на таратова, за розкрадання у нац.гвардії..

Цікаво, а щого петя, микитась і тараров не живуть дружно ?
і скільки петя поцупив у тарарова ?
а скільки татаров у петі ?
що у них така лічная непріязнь ?
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21.12.2020 15:16 Ответить
И пофиг, что подозрения руководству "Оптимумспецдетали" сообщает то же самое НАБУ, что безуспешно пытается найти скрывающегося афериста-решалу Татарова, да? )
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21.12.2020 15:18 Ответить
Де син Гладковського, а де Пеця? Ти дурак?
Підозру підписати, це не провести справу до кінцевого вироку...
Що значить товари невідомого походження? Нам потрібні були ті запчастини чи ні? Якщо ні, я згідний, якщо так, то що це за підозра?
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21.12.2020 15:46 Ответить
Они же не написали, неизвестные товары. Написали неизвестного происхождкния! Тут надо разбираться!!! Наши "дельцы» могли продавать бронетанковым заводам запчасти с нащих же складов, рассказывая, что это контрабас из рф! А как на самом деле? Склады взрывают не просто так! Очень легко скрыть воровство! При пете как то счасто сие происходило! Это де классика схем у нас в стране: продать то, что списывают у нас на складах, нашим же заводам!!!
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21.12.2020 16:57 Ответить
Наши "дельцы» могли продавать бронетанковым заводам запчасти с нащих же складов, рассказывая, что это контрабас из рф! Тоді я не проти, саджайте, а якщо ні?
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21.12.2020 16:58 Ответить
НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому" (оновлено) - Цензор.НЕТ 6957
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21.12.2020 20:39 Ответить
мудрий, запчастини не вибухають. то не ті склади вибухали (не заперечую що і там могли бути крадіжки).
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21.12.2020 21:44 Ответить
вероятно, склады разные. боеприпасы - одно, запчасти - другое... но с нашим бардаком я не уверен, что хранилось на разных складах((
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21.12.2020 21:49 Ответить
Это ты ...рак. Изучи матчасть. КТО такой Свинарчук для Пеци.
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21.12.2020 21:44 Ответить
Знаєш, зелена тупа гнида, коли Зелю викинуть із посади і будуть саджати за усі вчинені злочини, я буду проти того, щоби посадила маму Римму, чи тата "академіка". Мені це не цікаво, я буду вимагати посадки саме злодія, у тому між нами і різниця. А ти, наволоч, в екстаз впадаєш, навіть від того, що якийсь проплачений гавнюк на газоні перед хижою Пеці купу наклав.
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22.12.2020 11:03 Ответить
Шо ты плетеш? Апахмелись! ))))
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23.12.2020 10:55 Ответить
А татаров янгол непорочний? Така ж потвора як і свинарчуки,та ще й гірша,і теж повинен сидіти вже давно.
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21.12.2020 16:07 Ответить
дурнику ти тут знову відробляєш грошики, яке ж ти дурне))), бот
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21.12.2020 16:54 Ответить
Татаров мент,а хорошим мент бывает только в мертвом состоянии.
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21.12.2020 18:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491

НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7006
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21.12.2020 19:54 Ответить
Я на славу Вольтера не претендую, але щодо Вас я з Вольтером згідний.
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21.12.2020 20:00 Ответить
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21.12.2020 20:14 Ответить
Що за зелена ахінея? Микитась давав показання на ригівського недобитка з помсти, за те що той ошукав Микитася.
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22.04.2021 16:09 Ответить
Шановне панство! Результати виборів на пост президента України висвітили, що в країні проживає багато духовно хворих людей. Тільки громадянин з пошкодженої психікою міг віддати свій голос за інородця, кощунника і ************ і повірити блазню, що лікарі і педагоги будуть отримуватимуть зарплату $ 4000 доларів на місяць, а всі громадяни країни станут Президентами.
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21.12.2020 18:37 Ответить
Погоджуюсь з Вами, а ті хто за порошенка голосував це взагалі духовні жебраки, бо голосувати за зрадника та мародера можуть тільки раби!
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21.12.2020 20:01 Ответить
в который раз прошу предоставить мне видео, где зеленский обещал 4000 долларов врачам и педагогам.
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21.12.2020 22:08 Ответить
"Украина - случайно выбирает Лидеров" - никогда такого не было, и вот опять.....
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21.12.2020 15:08 Ответить
беги порося! беги!!!)))
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21.12.2020 15:58 Ответить
Захотнл бі уже давно бы сбежал. Но не сбежал, как бежали янучары-портновы
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21.12.2020 16:08 Ответить
Краще ти біжи. А то все вказує на те, що буде вітер гойдати твої ноги, на горісі зеленому...
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21.12.2020 17:39 Ответить
Это не та новость, которую здесь ждали) Поэтому и комментов раз-два и обчёлся)
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21.12.2020 16:00 Ответить
Коментів мало бо свинопеси у рота лайна понабирали і нічого сказати.
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21.12.2020 16:10 Ответить
Да это уже давно не новость. Говорено-переговорено. Новость это адвокат Портнова Татаров взятый в ОПУ.
Осюда и весь сыр-бор.

Татаров
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках вів кримінальні провадження проти громадської діячки та опозиціонерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяни Чорновол , протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Автомайдану та інших громадських діячів[
Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА

АНДРІЯ ПОРТНОВА.
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
Все мрази собираются в кучу. Под омофором ЗЄ
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21.12.2020 16:18 Ответить
тююю счас соевый милиардер все порешает.он это умеет.
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21.12.2020 16:01 Ответить
Куда ему до миллиардера Коломойши.
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21.12.2020 16:20 Ответить
Из двух миллиардеров, выигрывает всегда тот, кто при власти.
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21.12.2020 17:19 Ответить
закроется в консульстве Сейшел как Ассанж в Лондоне)
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21.12.2020 16:04 Ответить
Если до сих пор не сбежал, значит не считает нужным бежать
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21.12.2020 16:09 Ответить
Свои фантазии оставь при себе.
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21.12.2020 16:21 Ответить
В свою очередь журналист Сергей Лещенко в своем https://t.me/LeshchenkoS/1440?fbclid=IwAR3sOFEaejf0KV6eNZC1gmn2vc1T2kAbYYbNWJNejQ1NY4E3AtH_tH2kkS0 Telegram-канал е утверждает, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.

Журнализд-квартирооптимист-железнодорожник Лещенко....
Может без него как-нибудь разберутся. Разбор его делишек еще впереди
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21.12.2020 16:06 Ответить
ЗЕ и Ко ВОРУЮТ миллиардами!!! НА ОДНИХ ДОРОГАХ ТЕСТЮ ЗЕ 60 МЛРД.грн. перечислили из ковидного фонда!
а тут за 950 тыс.грн. которые только ХОТЕЛ ВРОДЕ БЫ КТО-ТО зажать - 5 баянов порвали....
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21.12.2020 16:10 Ответить
да, да, да. только не миллиардами а квадриллионами !!!! Всё Зе украл, и ваш мозг тоже походу...
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21.12.2020 19:43 Ответить
Не. Их мосх украл Пеца. Как, впрочем, и всё остальное, до чего успел дотянуться своими жирными пальчиками.
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21.12.2020 21:41 Ответить
Звісно, краде сам і його зелена камарілія
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22.04.2021 16:13 Ответить
Воруют аж гай шумит, но Беня диктова этого не замечает. Где уж тут заметить . Даже видео как брательник Ермака продавал должности в упор не разглядела
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21.12.2020 16:27 Ответить
Новый Год на носу - всем нужна зЭлень...- обилечивают..., что не понимать - борцуны хреновы
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21.12.2020 16:27 Ответить
Начали чтобы закрыть? За отсутсвием позывача, как юр. лица. Как переставшее существовать в связи с реорганизацией в другое ЮР.лицо.
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21.12.2020 16:39 Ответить
Ну наконец-то для зебилов новость века!
Дурики, если он виноват - пусть отвечает, но по закону, а не по по понятиям Порнова и Ко.
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21.12.2020 18:38 Ответить
Без реформи, знищення корумпованої судової зло- охоронної системи, прогрес розвитку України не можливий!!!Рішення суддів прямо пропорційно величині мзди....???
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21.12.2020 18:40 Ответить
политычни рэпрэсии! фрии швайнорчук!
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21.12.2020 19:43 Ответить
"Я есть Свинарчук!"
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21.12.2020 21:39 Ответить
С Гладковским все понятно, что ничего не ясно... А как там дело САШИ АВАКОВА по рюкзакам, не будет реанимироваться? КоЗлить, так уж всех козлить!
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21.12.2020 19:53 Ответить
Це зрада !!! Слава Свинарчукам
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21.12.2020 19:55 Ответить
Джуниор, не бойся, уже есть платные камеры для таких , как ты. НАБУ все равно от тебя не отставки , а антикоррупционный суд посадит
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21.12.2020 20:49 Ответить
Прочитал ""ОптимуДспецдеталь". Ну наконец-то и поросёнка прихватили.
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21.12.2020 21:38 Ответить
Мальчик уже за "гешефт" новую тачку успел купить, "обкатать" и забыть о том, что когда-то её покупал. А ему только щас "какие-то звынуватчення" выдвигают!
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21.12.2020 21:46 Ответить
мене одне цікавить, як? набу займається держ службовцями, чувак не держслужбовець. Вони можуть відкрити справу на гендиректора "Укрспецекспорт", но не чувака який не стоїть на держслужбі. Це качка для лохів які не знають чим займається набу і сап. Підозру якщо вже і мали вручати, то поліція, а не набу.
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22.12.2020 02:18 Ответить
По сину Гладковського, як я розумію треба десятки міліонів на розслідування викинути аби звинуватити його у "впливі" за 950 тис. грн.
Не має чим займатися?
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22.04.2021 16:18 Ответить
Довбодятли, ви що не знали, що для армії в той час ввозили багато чого контрабандою, нам конче необхідні були ті запчастини, нам також необхідно було все знаряддя, яке контрабандою ввозили волонтери, може і волонтерів треба всіх посадити. Хто так вважає, той є ВОРОЖИНОЮ, для України.
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26.04.2021 12:18 Ответить
 
 