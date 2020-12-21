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Кличко (4455) отель (120) Лерос Гео (378)

Новый возможный совладелец купленного за 1,1 млрд отеля "Днепр" Шестаков - "алкаш" и "фунт" Кличко, - Лерос

Новый возможный совладелец купленного за 1,1 млрд отеля

Экс-руководитель коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александр Шестаков, который вероятно стал совладельцем недавно приватизированного отеля "Днепр", является соратником мэра Виталия Кличко.

Об этом пишет нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Если это все подтвердится, то вам должно быть известно, что алкаша Шестакова называют одноклассником Кличко и его фунтом. Шестаков постоянно у Кличко выпрашивал хоть какую-то должность. Городской голова его дважды назначал управлять парковками КП "Киевтранспарксервис"", - прокомментировал Лерос информацию о том, что Шестаков стал совладельцем компании, которая купила "Днепр".

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При этом нардеп подчеркивает, что конечным выгодоприобретателем является именно Кличко. 

"Это нереально, чтобы он стал владельцем 10% отеля за миллиард. Этот человек едва может два слова связать, поэтому это свидетельствует о том, что мэр и здесь получил свои 10%", - пишет Лерос.

Напомним, первый объект большой приватизации – гостиница "Днепр" – был выставлен на продажу 15 июля. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

Аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн выиграла фирма ООО "Смартленд".

Новый возможный совладелец купленного за 1,1 млрд отеля Днепр Шестаков - алкаш и фунт Кличко, - Лерос 01
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Топ комментарии
+3
Як же технічно лерос преключився від барьби з зеленським, на борьбу з ворогами зеленського)
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21.12.2020 14:47
+2
Классно алкаши живут. Спиться, что ли?
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21.12.2020 14:55
+2
Если у "правоохранителей" к этим гаспадам нет вопросов, а киевлянам похрену, как и харьковчанам то, что их мэр бандюган и выбран полумертвым, то так тому и быть...
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21.12.2020 15:05
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Як же технічно лерос преключився від барьби з зеленським, на борьбу з ворогами зеленського)
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21.12.2020 14:47 Ответить
Все зависит от заказа и цены
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21.12.2020 14:54 Ответить
ну как сказать... виталька же дружился немного в киевраде с ними (и не только...)
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21.12.2020 14:58 Ответить
Є таке. Віталю добре нагнули постом голови КМДА
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21.12.2020 15:10 Ответить
Не треба сприймати Лероса,як "полум'яного борця" за правду.Там теж рильце в пуху ще й добре.З муралами історію зам'яли,з походженням майна теж.Він перманентно "дружить" проти когось.Зараз проти Кличка,якого сам же і зрадив,коли Богдан намагався прибрати Кличка і всунути на його місце свою людину.

Можливо на отель покдав око черговий "друг" Лероса,а не вийшло.
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21.12.2020 15:05 Ответить
Классно алкаши живут. Спиться, что ли?
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21.12.2020 14:55 Ответить
Комарницький,Кличко,Черновецький...
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/kiivskij-gotel-dnipro-ostatochno-prodanij-ajtishnikam-v-byudzhet-nadijshlo-1-1-mlrd-grn.htm Київський готель "Дніпро" остаточно продали російським олігархам
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21.12.2020 14:59 Ответить
Если у "правоохранителей" к этим гаспадам нет вопросов, а киевлянам похрену, как и харьковчанам то, что их мэр бандюган и выбран полумертвым, то так тому и быть...
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21.12.2020 15:05 Ответить
Надеюсь, что кто-нибудь еще помнит, кто такой Лерос. Сейчас еще Богдан отпишется.
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21.12.2020 15:07 Ответить
И какая новость в этой новости? Кто нибудь в стране знает о бизнесе выше среднего НЕ имеющем связей с какой нибудь из олигархичных группировок?
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21.12.2020 15:07 Ответить
Мер хорошо зарабатывает, отдавая подряды на строительство своим дружкам. Или Вы думаете он бессеребренник? ОП в доле и прикрывает. Но если копнуть, вылезет много интересного со смотрящими, уворованными средствами. Только кто же даст команду проверить?
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21.12.2020 15:14 Ответить
О, Курехян Геворг Багратович вылез. А где же матюки? Это животное ведь без них и двух слов раньше связать не могло. Ему надо в паре с еще одним представителем животного мира выступать. С растительностью на морде и тоже большим любителем матов про экскременты и половые органы.
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21.12.2020 15:23 Ответить
Не міг купити, бо не може два слова до купи звязати... Напевно Коломойський чи Ахметов - великі оратори. І чому ще не "собутильник Кличка"? Зебіли в це скоріше б повірили. Повірили ж в діабетика-алкаша Пороха.
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21.12.2020 17:13 Ответить
туфта...
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21.12.2020 20:13 Ответить
 
 