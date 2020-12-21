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Порошенко (19477) Витренко Юрий (376) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620) Шкарлет (297)

"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ

В распоряжении СМИ оказались эфирные тезисы "слуг народа" за 17 и 18 декабря. Кроме общих итогов, в них власть объясняет, почему спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют больше, чем президенту, что помешало депутатам назначить Юрия Витренко министром энергетики и почему соратникам Петра Порошенко не стоит критиковать Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Впервые за все годы войны на Донбассе удалось установить режим прекращения огня. Его нельзя назвать стопроцентным, но ситуация на большей части фронта в разы спокойнее. Люди на Донбассе говорят, что они вспомнили, что такое тишина. Это - заслуга президента", - цитирует издание темники.

Также "слуги народа" упоминают состояние экономики Украины.

"Год выдался сложным из-за пандемии, которая спровоцировала кризис. Ее нельзя сравнивать ни с одним из кризисов, она ударила по всем без исключения. Коронакризис стал кризисом бизнеса. Во всем мире сократилось потребление - даже в Швеции, которая не ввела локдаун весной. К примеру, спад в Украине во втором квартале был на уровне минус 11 процентов ВВП, а в Швеции - минус 8 процентов ВВП. Это сопоставимо", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители партии власти отмечают, что в следующем году стоит ожидать роста экономики, ведь будет возможным остановить пандемию с помощью вакцинации и возможностей медицины.

"Наши оппоненты постоянно ванговали катастрофу, но Украина смогла пройти сложный год без нее. Впервые за десятилетия у власти нет своих СМИ. Мы работаем в медийной среде, которую контролируют политические оппоненты. Они прогнозировали срыв сотрудничества с МВФ, говорили о гиперинфляции и обвале гривны. Утверждали, что на фронте нас ждет обострение и потеря территорий. Они знали, что это неправда, и обманывали людей", - отмечается в тезисах.

Также "слуги народа" заявляют, что эффективность медицины выросла в разы: "До нас она только сокращалась, а лабораторная система была просто разгромлена".

Читайте: Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить

"В Украине экономические потери меньше, чем в странах Европы. Потому что у нас меньше развита сервисная экономика и не было жестких ограничений в течение длительного времени. Например, Великобритания во втором квартале этого года зафиксировала спад в рекордные минус 20 процентов ВВП", - говорится в темнике.

Также в темниках фигурирует и скандал с Конституционным Судом, отмечается, что президент и парламент постепенно восстанавливают нормальную работу этой системы и готовят реформу КС.

"В следующем году, прежде всего, будет закон о всеукраинском референдуме, судебная реформа, честный прожиточный уровень, решение по закону о локализации, закон о бытовых отходах, реформа КС.

"Слуги народа" в эфирах используют тезис о том, что в результате местных выборов "СН" набрала больше всего мандатов, а ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" "превращаются в региональные партии с представительством, которое имеет показательный географический характер".

Упомянули также недавний социологический опрос, в результате которого стало известно, что украинцы больше доверяют спикеру Рады Разумкову, чем Зеленскому.

"Зеленский остается лидером общественных симпатий. Больший уровень доверия к Разумкову можно объяснить тем, что он значительно реже президента выступает с непростыми предложениями и привлекает меньше общественного внимания. Поэтому усталость и недовольство люди выплескивают не на него. ... Зеленский обладает способностью возвращать доверие людей, если даже оно частично утеряно. Мы видели это неоднократно в течение года, когда рейтинг президента мог несколько упасть, а затем вырасти. В следующем году, когда наконец сможем сказать о завершении коронакризиса, доверие к президенту может восстановиться и он будет еще более уверенно лидировать в опросах и рейтингах", - говорится в тезисах.

Кроме того, в темниках фигурируют и тезисы о кадровых вопросах в Кабмине: почему министром аграрной политики назначили Романа Лещенко, министром образования - Сергея Шкарлета, а Юрия Витренко не назначили министром энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке". ФОТОрепортаж

"Лещенко показал, что способен работать в этой сфере и умеет организовывать командную работу. Существенных претензий к его деятельности ни у кого нет. Восстановить министерство нужно для того, чтобы качественно внедрять земельную реформу. Дискуссия продолжалась давно и завершилась назначением профессионального министра.

Главная причина того, что не назначили Витренко - его борьба за премию от "Нафтогаза" за участие в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме. Речь идет о нескольких миллионах долларов. Витренко руководил юридической командой, которая представляла интересы Украины, но вопрос о том, каким должно быть вознаграждение, нельзя решить однозначно.

Недоразумение (с начислением премии. - Ред.) не было решено, потому что Витренко накануне голосования не успел встретиться со всеми фракциями и группами, а со "Слугой народа" ему удалось провести "более или менее предметный разговор" только в онлайн-формате, поэтому вопросы остались. Возможно, к рассмотрению его кандидатуры вернутся в январе. Сомнений в честности и принципиальности Витренко нет, но надо разъяснить все ключевые для людей моменты.

Странно слышать критику Витренко со стороны членов фракций, которые фактически принадлежат олигархам. Людям, которые работают на Порошенко или Медведчука, неважно, сколько платят госслужащим или руководителям госкомпаний. Витренко работал в интересах "Нафтогаза" и Украины, поэтому удалось победить Россию и подписать выгодный для Украины контракт на транзит.

Сергей Шкарлет показал, как планирует работать, пока был временно исполняющим обязанности (министра. - Ред.). Депутаты из разных фракций решили поддержать такую работу. Как ректор, он работал во времена различных президентов, получал от них награды, в том числе - от Порошенко. Странно говорить, что, получая эти награды, он стал лояльным к этим людям или их политике. Он отвергает все обвинения в плагиате в его научной работе", - говорится в темниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ

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Топ комментарии
+57
"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 7883
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21.12.2020 15:25
+43
Статью не читал, но полагаю, что:
"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9150
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21.12.2020 14:52
+41
"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9559
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21.12.2020 14:52
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"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9559
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21.12.2020 14:52 Ответить
помнится, аньше шмаркля и его зебилы истерили насчет витренко и денег.. а сейчас - заткнулись)) Или повторяют то, что им говорили год назад: "Витренко работал в интересах "Нафтогаза" и Украины, поэтому удалось победить Россию"
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21.12.2020 14:58 Ответить
Я тоже на это обратил внимание))) Наши слова годичной давности(да и сейчас мнение не изменилось), они теперь выдают за свои)))
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21.12.2020 15:03 Ответить
витренко работает в своих интересах. Если платят хорошо за один тип работы, то он работает и весьма эффективно. Если платят, чтоб работал в полсилы, то работает так. Не надо строить иллюзий.
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21.12.2020 15:03 Ответить
Я покритикую темники не через факт їх існування, що взагалі ганебно, але депутатів набрали дійсно ідіотів і їм дійсно потрібно давати читати тупо з папірця і попередньо тренуватись озвучувати ці меседжі перед дзерклом, щоб вони самі зрозуміли про що вони говорять. Але я б покритикував самі меседжі в темниках за їх слабкість і низьку якість аргументів! Немає драйву, немає сильної позиції, немає чіткої вбивчої логіки. Як казав покійний Хернес - всьо куйня, міша, тобі ніхто грошей не дасть!
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21.12.2020 15:02 Ответить
у вас там вообще трагедия случилась, усатому по рукам надавали за личные темники. Иди поддержи его, ты сейчас ему нужен как никогда.
"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 7012
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21.12.2020 15:06 Ответить
Вы убили его наповал.
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21.12.2020 19:46 Ответить
та він вже прибитий на всю голову був
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22.12.2020 01:29 Ответить
Мэндэль Альонка + Вава зельонка.
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21.12.2020 15:37 Ответить
Желаю Земразинам исчезнуть в Новом году , « як роса на сонце « ! Ненавижу , убогие ************* …
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21.12.2020 16:36 Ответить
Сестрица Алёнушка и её муж Зелёнушка 😂😂😂
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21.12.2020 18:19 Ответить
Статью не читал, но полагаю, что:
"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 9150
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21.12.2020 14:52 Ответить
"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 7883
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21.12.2020 15:25 Ответить
Весь разумный мир осознанно выбирает Лидеров, и случайно - идиотов. Украина - случайно выбирает Лидеров, и целенаправленно - идиотов.
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21.12.2020 15:35 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3642
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21.12.2020 15:47 Ответить
👏👏👏👏👍👍👍
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21.12.2020 16:33 Ответить
Этоха Мертветчука и Януковича во всей красе. Осталось Пиховшика, Корчинского и Джангирова вернуть на Г+Г
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21.12.2020 14:53 Ответить
Эпоха...
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21.12.2020 14:57 Ответить
А головний пункт безумовно: праклятиє парахаботи і "барига" повсюду вставляют Владимиру Ссаничу палки с кальосамі.
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21.12.2020 14:55 Ответить
Палки в кальсоны?
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21.12.2020 20:10 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26044686.html Так вот почему шляпу сняли

"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 2218
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21.12.2020 14:56 Ответить
"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 6550
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21.12.2020 14:58 Ответить
Запліснявілий "креатив"
"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 6749
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21.12.2020 15:10 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 773
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21.12.2020 17:14 Ответить
відразу здалося, що главзєбіл з циркулярною пилою
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22.12.2020 01:30 Ответить
одни и те же "манагеры" работают.. что в кремле, что у шмаркли..
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21.12.2020 14:59 Ответить
Вот ЭТО я понимаю -- внешнее управление.
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21.12.2020 15:07 Ответить
"Странно слышать критику Витренко со стороны членов фракций, которые фактически принадлежат олигархам."

Источник: https://censor.net/ru/n3238189

Это каких именно фракций?
Бенина "За майбутне" голосовала ЗА Витренко.
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21.12.2020 14:59 Ответить
так главное ляпнуть. никто из зелелохов проверять не будет. доказано выборами 2019.
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21.12.2020 15:09 Ответить
"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 102
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21.12.2020 15:00 Ответить
"Слугам народа" раздали эфирные темники, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 5877
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21.12.2020 15:00 Ответить
а депутат Яременко всеми силами пытается оставить эту энергию в Украине
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21.12.2020 15:08 Ответить
це він зізнається в своїй підривній діяльності?
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21.12.2020 15:51 Ответить
Маразм крепчает
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21.12.2020 18:16 Ответить
О_О, і як їх не дурити після цього. Олені
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21.12.2020 18:50 Ответить
Большая стройка и дороги, зеленому офису увеличение бюджета. Какой же это кризис. Страна, бл..ть процветает. Обычно во время кризиса государство поддерживает граждан. Скоро будет ВВП + 40 %. Ждемс.
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21.12.2020 15:01 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3388496.html Американські і Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка

Herman Aksom:
Американські і Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка з України. А родзинка формату - що дурачок все сприймає за чисту монету. "Ужин с придурком".

Вал Мишель:
Не Кремниевая долина, не Тесла, не SpaceX, не технопарки и стартапы, не рабочие места, современная медицина и наука... Клоун хочет Диснейленд.

Зеленський:
"С Порошенко я нє готов сотруднічать...С путіним я готов сотруднічать..."
І оце ... називають УКРАЇНСЬКИМ президентом?
(Дід Микола)

Yes! Dopeless:
Настільки категорично та відкрито про абсолютну відсутність бажання співпрацювати з Порошенком заявляли тільки дві людини: Зеленський та Путін.
ЄС - може співпрацювати, США - можуть, представники західного бізнесу - можуть. А ці двоє - ніяк. А що ж таке?

Hellis:
Яак одним заголовком просто размазать Зеленского в дерьмо?
BBC News Україна:Зеленський розповів NYT про стратегічні плани та щоденні проблеми в Україні: "Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд".
И ведь ни Зеленский, ни его служки наверняка даже не поняли, как их опустили...

Helgi Sharp:
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.

Юрій Каракай:
Омелян пише, що текст інтерв'ю, опублікований Банковою, істотно відрізняється від тексту в The New York Times.
Приблизно, як Зеленський від Голобородька. "Приглашение на инаугурацию Байдена, нашему членограю не прислали..."

Дмитрий:
Как там назвали в Америке Чм@? Правильно, Моника Зелински.
Теперь вопрос - какой демократ Америки захочет после Клинтона иметь дело с Моникой? Делайте правильные выводы
Помните, Чм@ обисцяло
- Медведчуку скоро конец, это будет оччень интересная история.
Прошло два года. Медведчук 24/7 на ТВ:
- Я в Харькове приступаю к выпуску руской вакцины, на Зеленскага мне нас..ать, он ничто.
Действительно интересная история. Прям триппер какой-то.

deda_igor:
А ведь в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко - воин, Савченко - мученица, Саакашвили - реформатор, Кернес - хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен...

Herman Aksom:
Жалюгідне тявкання "Я ваш вирок" в 2019-му - це абсолютне дно, від якого можна відштовхуватись. Нижче ми ніколи не падали і впасти вже не зможемо - нема куди. Це найганебніший момент в історії України, це кілька хвилин клінічної смерті нації.
Д.Чекалкін
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21.12.2020 15:02 Ответить
...секрет популярности Разумкова ...чергову кучу ліплять в пророки ...
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21.12.2020 15:03 Ответить
20 декабря 2020 г. состоялось заседание Еврокомиссии, которое рассмотрело вопрос о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Предложения переданы в Совет Европейского Союза. Результаты пока непонятны.
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21.12.2020 15:06 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387933.html ЗЕлёные клоуны оставили Украину без вакцины до 2022-го года

По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этомhttps://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбиралсяhttps://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .
Судя по инфографике The Economist, мировые страны разделены на условные четыре категории по времени, когда вакцина от COVID-19 станет широкодоступной.

"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 815

* Темно-зеленая зона: активная вакцинация ожидается в марте 2021-го - июне 2022 года. В нее вошли Канада, США, Великобритания и страны Евросоюза. По факту, https://www.obozrevatel.com/abroad/britanets-podelilsya-podrobnostyami-vaktsinatsii-ot-covid-19.htm вакцинация уже началась в вышеперечисленных государствах, кроме ЕС. Здесь прививать людей начнут в конце месяца.
* Светло-зеленая зона: вакцина станет широкодоступной в сентябре 2021 года - июне 2022-го. В зону входят Китай, азиатские и южно-американские страны, Австралия.
* Оранжевая зона: доступ к вакцине ожидается в 2022 году. В нее вошли Казахстан, Иран, Туркмения, Кения, Танзания и еще ряд стран.
* Красная зона: широкодоступной вакцина станет в апреле 2022-го - 2023 году. В эту зону вошло большинство африканских стран, Монголия, Пакистан, а также Украина.

Подобную информацию подтверждает ряд международных общественных организаций, которые ориентируются на статистику по заказанным препаратам ведущими странами мира. Например, инициатива https://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines IDEA Initiative . По их данным, наибольшее количество доз у Канады - вчетверо больше, чем нужно для 154-миллионого населения. В целом это 616 млн. доз. Дальше идут Австралия, котораяhttps://www.obozrevatel.com/abroad/covid-19-v-avstralii-ne-vyiyavili-novyih-sluchaev-koronavirusa.htm объявила о победе эпидемии коронавируса , Великобритания, Япония, страны Евросоюза, США, Бразилия и Индонезия.

далее -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387933.html
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21.12.2020 15:12 Ответить
В Канаде не 154 млн. чел., а 37млн.!!!
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21.12.2020 18:09 Ответить
"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ - Цензор.НЕТ 7562

Це просто жах!!
Шо воно меле? Шо воно, дебіл, ***, меле?
"Ми пахали - я і трактор".
Мало того, що воно проспало десь під російськими сценами та на корпоративах останні "більше 20 років", так воно ще виявилось і розумово відсталим!
Воно ж нічого, окрім сценаріїв, написаних отим кацапом "тамбовським волком" та "українцями до мозга костей" братами Шефірами - нічого більше і не читало!
Як цю істоту допустили до вищої посади?
Як це безграмотне, костноязике "изделие №2" може представляти нас, українців, всю державу, коли воно ще й тупо нічого не знає і НЕ ХОЧЕ знати?
Оця "нєдоросль" ганьбить нас так, що відмиватись від цього нам ще довго прийдеться!
Боже, дай витримки нам, українцям, витримати все оце, та дай розуму тим, що за оте чмо голосували, бо вже сил не вистачає на ту мавпу дивитись та чути, що воно верзе!
С.Тарабановський
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21.12.2020 15:15 Ответить
Необходимо построить Голливуд в Украине. А также проводить рекламные съёмки.
- Украине нужен Диснейленд. Здесь место для инвестиций.
- Байден должен присоединиться к Нормандскому формату для усиления позиции Украины.
- Я буду добиваться предоставления Украине безвиза с США.
- Байден НЕ ДОЛЖЕН ОШИБИТЬСЯ в кадровом вопросе и назначить в Украине своего спецпредставителя по Украине.
- Коломойский не влияет на банки - они имеют полную поддержку ОТ МЕНЯ.
- С олигархом Порошенко я не готов сотрудничать - он плохо влияет на парламент.
- С Путиным я готов сотрудничать ради того, чтобы предоставить Донбассу больше преференций.
- Объяснить человеку, который умирает, почему если США не дают тебе вакцину, ты не должен брать её у РФ, невозможно.

Малята, вы только что прочитали основные тезисы интервью Венценосного ЗЕли, изданию The New York Times.
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда!
Если Для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого - стали Голливуд, Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
Величайший из т(п)еннисистов уже требует от Байдена безвиз, и предостерегает американского президента от ошибок, не понимая даже, что основным контрпартнёром для нового лидера США будет вовсе не он.
Искромётнейший из гидрантов отказывается сотрудничать с "олигархом Порошенко", зато прекрасно живёт на деньги олигарха Ахметова, находится под тотальным контролем олигарха Коломойского и готов вести разговор с международным преступником Путиным.
И объясните ему кто-нибудь, что умирающему человеку вакцина не нужна...
* * *
Есть такой бородатый анекдот:
Приходит мужик к терапевту: "Доктор, я ночью писаюсь."
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента: "Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?"
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!
73%, которые голосовали за (пи-пи-пи...), вы всё ещё гордитесь тем, что писаетесь или уже просто писаетесь? Риторический вопрос...
Але нам своє робити. Раночку, бандерівці, порохоботи та україноцентристи!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Helgi Sharp
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21.12.2020 15:17 Ответить
зе-болванчики
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21.12.2020 15:19 Ответить
Бо тупі. І обмежені.
Ще бовкнуть зайвого, обрубають зелін рейтинг на корню.
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21.12.2020 15:34 Ответить
Який злодій визнає , що він - злодій ? Так само шкілєт . Плюнь йому в очі , і він каже , що теплий дощ паде .
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21.12.2020 15:45 Ответить
В розкраданні державних грошей винен ковід.
ВАЗеленський- веічайший зЕзідент. Майже, як фуйло, тільки трішечки менший.
Порошенко навмисно допомагає українцям, щоб завадити ВАЗеленському "закінчити епоху бідності".
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21.12.2020 15:51 Ответить
Абсолютные дегенераты писали "темник". Абсолютные и дегенераты - ключевые слова.
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21.12.2020 15:58 Ответить
Для дегенератів, їм прокатить.
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21.12.2020 16:47 Ответить
по большому счету, какой вообще может быть "рейтинг" у малоПИД,,,роского, бениного, трусливого, брехливого, Тупого, самовлюбленного и т.д нарко-Дегенерата и его Сброда, по сравнению с ним даже опущенный гопник витя-хам кажется "пРоХфессором"......
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21.12.2020 16:12 Ответить
вот андоны
опять им порох во всем виноват
ну не скоты?
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21.12.2020 16:18 Ответить
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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21.12.2020 16:18 Ответить
Коротше: курви, які дорвалися до влади на брехні, при владі можуть утриматись лише на брехні і крові. Цинічна брехня вже є. Одразу скажіть коли другий етап.
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21.12.2020 16:46 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5404
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21.12.2020 16:48 Ответить
що за хай? ВВП зросло на 40 вiдсоткiв. Зе ж обiцяв.

"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4146
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21.12.2020 16:49 Ответить
Оперативно новину розмістили,-тижня не пройшло.
Та й то добре,бо хіт з висіченою пикою Зєлі на пам'ятнику загиблим,так і не з'явився.Як і про документально підтверджену квартиру в Києві у власності батьків Зєлєнского (Де вони переважно й проживають ).
Ж-ж-журналістика.
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21.12.2020 17:13 Ответить
--- Народжене плазувати---злетіти НЕ зможе! /Максим Горький /
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21.12.2020 17:18 Ответить
"Ефірні тези" звучит значительно лучше чем "шпаргалки", почти как "мартовские фиалки", благородно и несколько загадочно.
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21.12.2020 18:26 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 477
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21.12.2020 18:28 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 816
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21.12.2020 18:29 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2305
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21.12.2020 18:31 Ответить
Ще й як відчуваємо!
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21.12.2020 19:22 Ответить
"Слугам народу" роздали ефірні тези, в них пояснюють падіння рейтингу Зеленського, секрет популярності Разумкова і виправдовують Шкарлета, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4300
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21.12.2020 20:53 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/showbiz/20201221-morgenshtern-yide-v-********-z-kontsertamy-chy-propustyat-jogo-prykordonnyky/ Моргенштерн їде в Україну з концертами: чи пропустять його прикордонники (
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21.12.2020 21:45 Ответить
А тупарилі вироки не пробували порівняти зп України та Швеції та рівні життя населення у країнах?
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21.12.2020 21:54 Ответить
"эфирные тезисы" "слуг народа" это как "темники" Партии Регионов?
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21.12.2020 23:48 Ответить
Дебилы...
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22.12.2020 01:24 Ответить
Всё правильно написано.
Кстати офис пес на ул. Лаврской уже лет 5 выпускает темники "щодо актуальних питань".
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22.12.2020 05:45 Ответить
Жодного бота пододяковго тут... Але я їх перерахую:
https://censor.net/user/261366, https://censor.net/ru/user/166989, https://censor.net/ru/user/459035 https://censor.net/user/73230 https://censor.net/ru/user/468692, https://censor.net/ru/user/465890 https://censor.net/user/153969 https://censor.net/ru/user/473975 https://censor.net/ru/user/382083, https://censor.net/ru/user/476852, https://censor.net/ua/user/452049, https://censor.net/ru/user/475269 https://censor.net/ru/user/477538 https://censor.net/ru/user/425163 - це все боти зафрахтовані подоляком. Чомусь впевнений, що не всії їх я виявив...
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22.12.2020 09:42 Ответить
 
 