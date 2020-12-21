"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ
В распоряжении СМИ оказались эфирные тезисы "слуг народа" за 17 и 18 декабря. Кроме общих итогов, в них власть объясняет, почему спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют больше, чем президенту, что помешало депутатам назначить Юрия Витренко министром энергетики и почему соратникам Петра Порошенко не стоит критиковать Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
"Впервые за все годы войны на Донбассе удалось установить режим прекращения огня. Его нельзя назвать стопроцентным, но ситуация на большей части фронта в разы спокойнее. Люди на Донбассе говорят, что они вспомнили, что такое тишина. Это - заслуга президента", - цитирует издание темники.
Также "слуги народа" упоминают состояние экономики Украины.
"Год выдался сложным из-за пандемии, которая спровоцировала кризис. Ее нельзя сравнивать ни с одним из кризисов, она ударила по всем без исключения. Коронакризис стал кризисом бизнеса. Во всем мире сократилось потребление - даже в Швеции, которая не ввела локдаун весной. К примеру, спад в Украине во втором квартале был на уровне минус 11 процентов ВВП, а в Швеции - минус 8 процентов ВВП. Это сопоставимо", - говорится в сообщении.
Кроме того, представители партии власти отмечают, что в следующем году стоит ожидать роста экономики, ведь будет возможным остановить пандемию с помощью вакцинации и возможностей медицины.
"Наши оппоненты постоянно ванговали катастрофу, но Украина смогла пройти сложный год без нее. Впервые за десятилетия у власти нет своих СМИ. Мы работаем в медийной среде, которую контролируют политические оппоненты. Они прогнозировали срыв сотрудничества с МВФ, говорили о гиперинфляции и обвале гривны. Утверждали, что на фронте нас ждет обострение и потеря территорий. Они знали, что это неправда, и обманывали людей", - отмечается в тезисах.
Также "слуги народа" заявляют, что эффективность медицины выросла в разы: "До нас она только сокращалась, а лабораторная система была просто разгромлена".
"В Украине экономические потери меньше, чем в странах Европы. Потому что у нас меньше развита сервисная экономика и не было жестких ограничений в течение длительного времени. Например, Великобритания во втором квартале этого года зафиксировала спад в рекордные минус 20 процентов ВВП", - говорится в темнике.
Также в темниках фигурирует и скандал с Конституционным Судом, отмечается, что президент и парламент постепенно восстанавливают нормальную работу этой системы и готовят реформу КС.
"В следующем году, прежде всего, будет закон о всеукраинском референдуме, судебная реформа, честный прожиточный уровень, решение по закону о локализации, закон о бытовых отходах, реформа КС.
"Слуги народа" в эфирах используют тезис о том, что в результате местных выборов "СН" набрала больше всего мандатов, а ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" "превращаются в региональные партии с представительством, которое имеет показательный географический характер".
Упомянули также недавний социологический опрос, в результате которого стало известно, что украинцы больше доверяют спикеру Рады Разумкову, чем Зеленскому.
"Зеленский остается лидером общественных симпатий. Больший уровень доверия к Разумкову можно объяснить тем, что он значительно реже президента выступает с непростыми предложениями и привлекает меньше общественного внимания. Поэтому усталость и недовольство люди выплескивают не на него. ... Зеленский обладает способностью возвращать доверие людей, если даже оно частично утеряно. Мы видели это неоднократно в течение года, когда рейтинг президента мог несколько упасть, а затем вырасти. В следующем году, когда наконец сможем сказать о завершении коронакризиса, доверие к президенту может восстановиться и он будет еще более уверенно лидировать в опросах и рейтингах", - говорится в тезисах.
Кроме того, в темниках фигурируют и тезисы о кадровых вопросах в Кабмине: почему министром аграрной политики назначили Романа Лещенко, министром образования - Сергея Шкарлета, а Юрия Витренко не назначили министром энергетики.
"Лещенко показал, что способен работать в этой сфере и умеет организовывать командную работу. Существенных претензий к его деятельности ни у кого нет. Восстановить министерство нужно для того, чтобы качественно внедрять земельную реформу. Дискуссия продолжалась давно и завершилась назначением профессионального министра.
Главная причина того, что не назначили Витренко - его борьба за премию от "Нафтогаза" за участие в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме. Речь идет о нескольких миллионах долларов. Витренко руководил юридической командой, которая представляла интересы Украины, но вопрос о том, каким должно быть вознаграждение, нельзя решить однозначно.
Недоразумение (с начислением премии. - Ред.) не было решено, потому что Витренко накануне голосования не успел встретиться со всеми фракциями и группами, а со "Слугой народа" ему удалось провести "более или менее предметный разговор" только в онлайн-формате, поэтому вопросы остались. Возможно, к рассмотрению его кандидатуры вернутся в январе. Сомнений в честности и принципиальности Витренко нет, но надо разъяснить все ключевые для людей моменты.
Странно слышать критику Витренко со стороны членов фракций, которые фактически принадлежат олигархам. Людям, которые работают на Порошенко или Медведчука, неважно, сколько платят госслужащим или руководителям госкомпаний. Витренко работал в интересах "Нафтогаза" и Украины, поэтому удалось победить Россию и подписать выгодный для Украины контракт на транзит.
Сергей Шкарлет показал, как планирует работать, пока был временно исполняющим обязанности (министра. - Ред.). Депутаты из разных фракций решили поддержать такую работу. Как ректор, он работал во времена различных президентов, получал от них награды, в том числе - от Порошенко. Странно говорить, что, получая эти награды, он стал лояльным к этим людям или их политике. Он отвергает все обвинения в плагиате в его научной работе", - говорится в темниках.
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://censor.net/ru/n3238189
Это каких именно фракций?
Бенина "За майбутне" голосовала ЗА Витренко.
Herman Aksom:
Американські і Британські ЗМІ відкрили новий комедійний жанр - брати інтерв'ю у президента-дурачка з України. А родзинка формату - що дурачок все сприймає за чисту монету. "Ужин с придурком".
Вал Мишель:
Не Кремниевая долина, не Тесла, не SpaceX, не технопарки и стартапы, не рабочие места, современная медицина и наука... Клоун хочет Диснейленд.
Зеленський:
"С Порошенко я нє готов сотруднічать...С путіним я готов сотруднічать..."
І оце ... називають УКРАЇНСЬКИМ президентом?
(Дід Микола)
Yes! Dopeless:
Настільки категорично та відкрито про абсолютну відсутність бажання співпрацювати з Порошенком заявляли тільки дві людини: Зеленський та Путін.
ЄС - може співпрацювати, США - можуть, представники західного бізнесу - можуть. А ці двоє - ніяк. А що ж таке?
Hellis:
Яак одним заголовком просто размазать Зеленского в дерьмо?
BBC News Україна:Зеленський розповів NYT про стратегічні плани та щоденні проблеми в Україні: "Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд".
И ведь ни Зеленский, ни его служки наверняка даже не поняли, как их опустили...
Helgi Sharp:
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда! Если для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого стали Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
Юрій Каракай:
Омелян пише, що текст інтерв'ю, опублікований Банковою, істотно відрізняється від тексту в The New York Times.
Приблизно, як Зеленський від Голобородька. "Приглашение на инаугурацию Байдена, нашему членограю не прислали..."
Дмитрий:
Как там назвали в Америке Чм@? Правильно, Моника Зелински.
Теперь вопрос - какой демократ Америки захочет после Клинтона иметь дело с Моникой? Делайте правильные выводы
Помните, Чм@ обисцяло
- Медведчуку скоро конец, это будет оччень интересная история.
Прошло два года. Медведчук 24/7 на ТВ:
- Я в Харькове приступаю к выпуску руской вакцины, на Зеленскага мне нас..ать, он ничто.
Действительно интересная история. Прям триппер какой-то.
deda_igor:
А ведь в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко - воин, Савченко - мученица, Саакашвили - реформатор, Кернес - хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен...
Herman Aksom:
Жалюгідне тявкання "Я ваш вирок" в 2019-му - це абсолютне дно, від якого можна відштовхуватись. Нижче ми ніколи не падали і впасти вже не зможемо - нема куди. Це найганебніший момент в історії України, це кілька хвилин клінічної смерті нації.
Д.Чекалкін
По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этомhttps://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбиралсяhttps://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .
Судя по инфографике The Economist, мировые страны разделены на условные четыре категории по времени, когда вакцина от COVID-19 станет широкодоступной.
* Темно-зеленая зона: активная вакцинация ожидается в марте 2021-го - июне 2022 года. В нее вошли Канада, США, Великобритания и страны Евросоюза. По факту, https://www.obozrevatel.com/abroad/britanets-podelilsya-podrobnostyami-vaktsinatsii-ot-covid-19.htm вакцинация уже началась в вышеперечисленных государствах, кроме ЕС. Здесь прививать людей начнут в конце месяца.
* Светло-зеленая зона: вакцина станет широкодоступной в сентябре 2021 года - июне 2022-го. В зону входят Китай, азиатские и южно-американские страны, Австралия.
* Оранжевая зона: доступ к вакцине ожидается в 2022 году. В нее вошли Казахстан, Иран, Туркмения, Кения, Танзания и еще ряд стран.
* Красная зона: широкодоступной вакцина станет в апреле 2022-го - 2023 году. В эту зону вошло большинство африканских стран, Монголия, Пакистан, а также Украина.
Подобную информацию подтверждает ряд международных общественных организаций, которые ориентируются на статистику по заказанным препаратам ведущими странами мира. Например, инициатива https://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines IDEA Initiative . По их данным, наибольшее количество доз у Канады - вчетверо больше, чем нужно для 154-миллионого населения. В целом это 616 млн. доз. Дальше идут Австралия, котораяhttps://www.obozrevatel.com/abroad/covid-19-v-avstralii-ne-vyiyavili-novyih-sluchaev-koronavirusa.htm объявила о победе эпидемии коронавируса , Великобритания, Япония, страны Евросоюза, США, Бразилия и Индонезия.
далее -- https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387933.html
Це просто жах!!
Шо воно меле? Шо воно, дебіл, ***, меле?
"Ми пахали - я і трактор".
Мало того, що воно проспало десь під російськими сценами та на корпоративах останні "більше 20 років", так воно ще виявилось і розумово відсталим!
Воно ж нічого, окрім сценаріїв, написаних отим кацапом "тамбовським волком" та "українцями до мозга костей" братами Шефірами - нічого більше і не читало!
Як цю істоту допустили до вищої посади?
Як це безграмотне, костноязике "изделие №2" може представляти нас, українців, всю державу, коли воно ще й тупо нічого не знає і НЕ ХОЧЕ знати?
Оця "нєдоросль" ганьбить нас так, що відмиватись від цього нам ще довго прийдеться!
Боже, дай витримки нам, українцям, витримати все оце, та дай розуму тим, що за оте чмо голосували, бо вже сил не вистачає на ту мавпу дивитись та чути, що воно верзе!
С.Тарабановський
- Украине нужен Диснейленд. Здесь место для инвестиций.
- Байден должен присоединиться к Нормандскому формату для усиления позиции Украины.
- Я буду добиваться предоставления Украине безвиза с США.
- Байден НЕ ДОЛЖЕН ОШИБИТЬСЯ в кадровом вопросе и назначить в Украине своего спецпредставителя по Украине.
- Коломойский не влияет на банки - они имеют полную поддержку ОТ МЕНЯ.
- С олигархом Порошенко я не готов сотрудничать - он плохо влияет на парламент.
- С Путиным я готов сотрудничать ради того, чтобы предоставить Донбассу больше преференций.
- Объяснить человеку, который умирает, почему если США не дают тебе вакцину, ты не должен брать её у РФ, невозможно.
Малята, вы только что прочитали основные тезисы интервью Венценосного ЗЕли, изданию The New York Times.
Шута можно вывести из "Квартала", "Квартал" из шута - никогда!
Если Для Пятого президента приоритетами воюющей страны были "армія, віра та мова", то для Полшестого - стали Голливуд, Диснейленд и площадки для съёмок рекламы.
Величайший из т(п)еннисистов уже требует от Байдена безвиз, и предостерегает американского президента от ошибок, не понимая даже, что основным контрпартнёром для нового лидера США будет вовсе не он.
Искромётнейший из гидрантов отказывается сотрудничать с "олигархом Порошенко", зато прекрасно живёт на деньги олигарха Ахметова, находится под тотальным контролем олигарха Коломойского и готов вести разговор с международным преступником Путиным.
И объясните ему кто-нибудь, что умирающему человеку вакцина не нужна...
* * *
Есть такой бородатый анекдот:
Приходит мужик к терапевту: "Доктор, я ночью писаюсь."
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента: "Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?"
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!
73%, которые голосовали за (пи-пи-пи...), вы всё ещё гордитесь тем, что писаетесь или уже просто писаетесь? Риторический вопрос...
Але нам своє робити. Раночку, бандерівці, порохоботи та україноцентристи!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Helgi Sharp
Ще бовкнуть зайвого, обрубають зелін рейтинг на корню.
ВАЗеленський- веічайший зЕзідент. Майже, як фуйло, тільки трішечки менший.
Порошенко навмисно допомагає українцям, щоб завадити ВАЗеленському "закінчити епоху бідності".
опять им порох во всем виноват
ну не скоты?
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
Та й то добре,бо хіт з висіченою пикою Зєлі на пам'ятнику загиблим,так і не з'явився.Як і про документально підтверджену квартиру в Києві у власності батьків Зєлєнского (Де вони переважно й проживають ).
Ж-ж-журналістика.
Кстати офис пес на ул. Лаврской уже лет 5 выпускает темники "щодо актуальних питань".
https://censor.net/user/261366, https://censor.net/ru/user/166989, https://censor.net/ru/user/459035 https://censor.net/user/73230 https://censor.net/ru/user/468692, https://censor.net/ru/user/465890 https://censor.net/user/153969 https://censor.net/ru/user/473975 https://censor.net/ru/user/382083, https://censor.net/ru/user/476852, https://censor.net/ua/user/452049, https://censor.net/ru/user/475269 https://censor.net/ru/user/477538 https://censor.net/ru/user/425163 - це все боти зафрахтовані подоляком. Чомусь впевнений, що не всії їх я виявив...