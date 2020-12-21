РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10859 посетителей онлайн
Новости
11 909 213
Кернес (1175) памятник (2081) Харьков (7285) Терехов Игорь (255)

"Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

В Харькове уже дано распоряжение архитекторам подбирать место для памятника умершему мэру Геннадию Кернесу, также планируется назвать его именем улицу и метро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня я дал задание архитекторам, чтобы мне подготовили несколько мест, где можно поставить этот памятник. Мы этот вопрос вынесем, когда они будут готовы (несколько уже есть), на обсуждение", – сказал он.

По его словам, пока непонятно, каким будет памятник, ведь насчет его вида есть разные мнения, в том числе и у семьи умершего мэра.

Кроме того, Терехов считает "святым долгом" присвоить имя Кернесу улице или проспекту. Однако он отметил, что для этого нужно решение топонимической комиссии.

Также Терехов выступил с инициативой назвать именем Кернеса станцию метро.

"Мы пока не будем пока говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится – это наш святой долг", – сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернеса похоронят 23 декабря, - Терехов

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+90
И мавзолей еще построить не забудьте)))
показать весь комментарий
21.12.2020 14:57
+68
Переіменуйте Харків у Кернесбург. А чё?
показать весь комментарий
21.12.2020 14:58
+52
"Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу - Цензор.НЕТ 106
показать весь комментарий
21.12.2020 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
только у нас такое террористам памятник ..жаль самолет не упал где то шоб его сожрали волки )))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
21.12.2020 21:04 Ответить
Харьков - город плевок.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:11 Ответить
Быть против власти - не значит быть против родины.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:29 Ответить
об этом заявил на брифинге секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов...
"Мы пока не будем пока говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится - это наш святой долг", - сказал чиновник.Источник: https://censor.net/ru/n3238192"
........................

Гєпа дав всім цим чиновникам "путівку у життя", дякуючи Гєпі всі ці особи отримали свої посади у харківській владі, збагатилися і тому не дивно, що вони особисто почувають себе реально зобов,язаними своєму патрону аж до встановлення пам,ятників, перейменування вулиць тощо.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:33 Ответить
АЖ ЦiКАВО, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ХОЛУИ И РАБЫ СЛУЖАЩИЕ РАЗНЫМ ХОЗЯЕВАМ?????
ТО ЕСТЬ НАЙДИ ДВА ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ХОЛУЯМИ И РАБАМИ путина, порошенки, И кернеса. СОГЛАСЕН ПЕРВОЕ ОТЛИЧИЕ ИМЯ ХОЗЯИНА-ЦАРЯ. КАКОЕ ВТОРОЕ?????? 😅🤣😂😝🤩
показать весь комментарий
22.12.2020 04:48 Ответить
Пасроят статуй гепатута с 3 наперстками " Гепатут разводит харьков на бабки". Прямо напротив иго места первой рапоты.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:36 Ответить
А харьков в кернес еще не было идеи переименовать?? дарю!
показать весь комментарий
21.12.2020 22:25 Ответить
Это говорит о том, насколько гнила верхушка Харькова, подельники покойного Кернеса. Скоро проспекты Харькова назовут именами паханов, улицы - именами бригадиров, переулки и тупики - именами шестерок. А дальше уже не хватит топонимических объектов и будут именами ***.ей и гопников именовать забегаловки и общественные сортиры. А за время коматозного Кернеса в Харькове от ковида умерло более десяти всемирно известных ученых - в Монокристалле, ХФТИ, Фтинте... Кто нибудь слышал, читал об этом? Какое, ***.ь, невероятное опущение морали!
показать весь комментарий
21.12.2020 22:26 Ответить
"Ольонушку" москальску ,посадіть в коляску, і буде вам памятник Кернесу.
показать весь комментарий
22.12.2020 01:24 Ответить
ага, еще город переименуйте, прогнитесь
показать весь комментарий
22.12.2020 13:19 Ответить
Треба поставити пам'ятник Гепі у вигляді великої гепи яка сере на Харків
показать весь комментарий
22.12.2020 13:28 Ответить
Страница 3 из 3
 
 