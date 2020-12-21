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ВР (27371) Кернес (1175) Харьков (7285) Терехов Игорь (255)

Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов

Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обещает, что обращение в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы будет подано в установленные законом сроки.

Об этом сказал Терехов на брифинге 21 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обращусь в установленный законом срок по выборам. Я считаю, что сейчас, когда мы еще не похоронили Геннадия Адольфовича, нам не о чем даже говорить", - сказал Терехов.

Отмечается, что он ушел от ответа на вопрос, намерен ли он баллотироваться на пост городского головы в случае назначения внеочередных выборов.

"Сегодня на этой пресс-конференции я точно ничего вам говорить на эту тему не буду, потому что это некорректно", - сказал Терехов.

Как известно, закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее, чем на пятнадцатый день, человек, исполняющий его полномочия (секретарь горсовета) обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Отмечалось, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он должен был руководить городом до возвращения мэра.

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Топ комментарии
+4
Мені одна думка не дає спокою. Харків - колишня столиця України, українське місто...Це ж яку селекцію треба було провести, щоб Кернес був героєм??
Харків'яни , що з Вами ?
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21.12.2020 15:19
+3
Харьков сильно проредили в начале 30-х прошлого века. А на место умерщвленных согнали всяких януковичей, доппкиных, иванова-пятровых. А дальше - боььше. Вся эта руская срань перетащила сюда свою родню из воронежских ипеней на ХТЗ и Малышева железо ковать. Вот и пожинаем плоды русиfuckации... хотя нет Мишаня маркович долболопкин - исконный православный христианин, сын православного марка моисеевича... он испокон веков тут жил, еще до пришествия Христа тут хазарил...
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21.12.2020 15:26
+2
як миші кота погрібають, або харьковській синдром

Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов - Цензор.НЕТ 2289
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21.12.2020 15:14
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як миші кота погрібають, або харьковській синдром

Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов - Цензор.НЕТ 2289
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21.12.2020 15:14 Ответить
Мені одна думка не дає спокою. Харків - колишня столиця України, українське місто...Це ж яку селекцію треба було провести, щоб Кернес був героєм??
Харків'яни , що з Вами ?
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21.12.2020 15:19 Ответить
Какой Украины он был столицей? СОВЕТСКОЙ. Там до сих пор это и осталось. Совок прёт из каждого угла.
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21.12.2020 15:25 Ответить
эээ нееет, свой угол я вычистил...
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21.12.2020 15:27 Ответить
Харьков сильно проредили в начале 30-х прошлого века. А на место умерщвленных согнали всяких януковичей, доппкиных, иванова-пятровых. А дальше - боььше. Вся эта руская срань перетащила сюда свою родню из воронежских ипеней на ХТЗ и Малышева железо ковать. Вот и пожинаем плоды русиfuckации... хотя нет Мишаня маркович долболопкин - исконный православный христианин, сын православного марка моисеевича... он испокон веков тут жил, еще до пришествия Христа тут хазарил...
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21.12.2020 15:26 Ответить
Саме так. Як і увес Донбас. Ще в дитинстві (мені 43) у мене часто з"являлось питання: чому в Харкові та на Донбасі так багато кацапів, якщо територіально це споконвіку була Україна? Зрозуміла все коли подорослішала...
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21.12.2020 16:52 Ответить
Ти мого тестя не чула... нажаль не почуєш. Він 27 року народження, та все це на своєї шкірі відчув. Більшого мацкалененавісника я в житті не бачив...
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21.12.2020 17:08 Ответить
давай, объявляй. И я опять испорчу избирательный некролог, т.к. опять выбора не будет. Там уже нарисовплся мишаня долболоппкин, уже мураевичи с мусиевами подтянулись... слетелись все трупоеды подкормится с гепиного воровского общака...
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21.12.2020 15:19 Ответить
А зачем выборы?Читал где то , что в Китае есть будийский монах, который в одной позе сидит уже почти 100 лет. Многие верят что он живой, только спит, а не мумифицировался. Вот так и в Харькове надо. Посадить мумию Гепы в кресло мэра и пусть 100 лет там сидит и "руководит". Местному стаду это нравиться.
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21.12.2020 15:28 Ответить
Вообще говорят Терехов человек Авакова, далее думайте сами, Аваков уже шел на меры Харькова и проиграл Гепе всего 0,6%
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21.12.2020 16:04 Ответить
А что, Кернес уже за маком не поедет???
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21.12.2020 16:57 Ответить
О каком сроке, ты (учара , говоришь Выборы были полностью сфальсифицированы в стиле покойного , Кернес мертв уже 1.5 месяца тут другой вопрос , почему молчит прокуратура , и не ведется расследование
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21.12.2020 17:50 Ответить
Для начала они хотят увековечить Кернеса. Памятник ему, проспект ( нет слов). Сейчас боты во всю за Добкина топят. Думаете не пройдет?
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21.12.2020 19:08 Ответить
 
 