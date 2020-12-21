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Появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства, - ЦОЗ

Появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья Украины заявил, что на сегодняшний день признаков повышенной тяжести течение болезни или смертности из-за нового штамма коронавируса нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Вирусы постоянно подвергаются мутациям. Появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет проходить из-за постоянной передачи вирусов", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Любая повышенная передача может увеличить вероятность распространения, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют и тому подобное

"На сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), которые связаны с этим вариантом SARS-CoV-2. Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечение. Впрочем, стоит заметить, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы. Изучение нового варианта SARS-CoV-2 продолжается, и результаты должны быть в ближайшие недели. Чрезвычайно важным будет наблюдение за эффективностью вакцин против COVID-19, которые сейчас используют в том числе и в Великобритании. Мониторинг первичной вакцинации также может помочь понять, влияет ли новый вариант SARS-CoV-2 на эффективность вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании. 

Позже стало известно, что новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре.

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А что по этому поводу думает Голубовская?)
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21.12.2020 15:27 Ответить
Она ж вроде лечится.
Там новый юнит - некто Дубровский, если не ошибаюсь.
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21.12.2020 15:31 Ответить
Угу... коли в китайців повним ходом йшла епідемія, ви теж казали - нема причин для хвилювання.
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21.12.2020 15:32 Ответить
Похоже на - Появление нового варианта коронавируса ожидаемо и было нами запланировано - ВОЗ )))
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21.12.2020 15:37 Ответить
"...Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечение..."
Так же как покуда нет достаточных доказательств эффективности самой вакцины, учитывая какими ударными темпами она выпускалась и проходили ее испытания. Более-менее ясно будет тогда, когда курс вакцинации пройдет достаточно большое число людей.
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21.12.2020 15:42 Ответить
Так какрго ж, извините, х... об это трубят из каждого чайника уже несколько дней? Явно не для того, чтобы всех успокоить.
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21.12.2020 16:31 Ответить
Кто еще сомневается в мировом лохотроне?
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21.12.2020 16:36 Ответить
Только цензорные тролли ))
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21.12.2020 16:41 Ответить
 
 