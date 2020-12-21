Фонд соцстраха получил сообщения о смерти 378 медиков: выплаты произведены для 33 семей

Фонд социального страхования получил от работодателей сообщение о смерти 378 медицинских работников.

Об этом директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Татьяна Михайленко сообщила на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день в фонд поступили сообщения от работодателей о смерти 378 медицинских работников. Хочу акцентировать внимание, что из этих 378 случаев, о которых известно фонду и по каким поступили акты в фонд, завершено расследование по 161 случаю. То есть, если брать от общего количества, то расследование завершено только по почти 43% таких случаев", - сказала Михайленко.

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По ее словам, из указанного 161 случая 53 связаны с производством, а 108 не связаны с производством.

"Не все случаи инфицирования и смерти медицинских работников связывают с выполнением их профессиональных обязанностей. Соответственно, 33% на сегодняшний момент по завершенным случаям расследования связанные с производством и 67%, которые не связаны с производством", - сообщила Михайленко.

Она добавила, что по 217 случаям еще продолжается расследование.

"На сегодняшний день фондом уже произведены выплаты для 33 семей на общую сумму около 52 млн грн", - отметила директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Также она сообщила, что Фонд осуществляет выплаты исключительно на основании акта расследования несчастного случая на производстве, который составляется специальной комиссией по расследованию, которая создается государственным территориальным органом Гоструда.

"Обязательной составляющей утверждения этого акта является вывод эпидрасследования. Эпидрасследование проводится исключительно учреждениями и организациями, которые подчинены Министерству здравоохранения", - отметила Михайленко.