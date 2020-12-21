Рабочая группа ВР разработала законопроект о КС, который "дарит возможность продолжить уничтожение реформ", - ЦПК
Центр противодействия коррупции проанализировал текст проекта закона об урегулировании конституционного кризиса, представленный рабочей группой парламента, и утверждает, что в нем предлагают "фейковый выход".
Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Главная идея законопроекта - законодательно утвердить регламент Конституционного Суда, сообщают в ЦПК. Он предполагает, что заседание Большой Палаты является полномочным при условии присутствия 12 судей. Но это не остановит суд от принятия новых неконституционных решений, считают в ЦПК.
"Законопроект в таком виде не является решением кризиса конституционного правосудия, это очередной обман. Даже в случае его принятия КСУ сможет дальше работать в том же формате. Фактически, рабочая группа Разумкова с депутатами подарили КСУ, олигархам и Кремлю возможность продолжать уничтожение реформ в Украине ", - считает эксперт ЦПК Галина Чижик.
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В Центре противодействия коррупции считают, что законопроект не "не учитывает рекомендации Венецианской комиссии и не предлагает изменить процедуру отбора судей".
"Нужно существенно повысить требования к правомочности суда и кворума для проведения заседаний и принятия решений. Например, предусмотреть, что заседание суда является полномочным при условии присутствия не менее 15 судей, а решения принимаются при условии, что их поддержали не менее 14 судей, и соответственно уменьшать это количество при наличии отводов", - сказано в сообщении ЦПК.
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Зеленський бреше в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз.
Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі километрів побудованих доріг. Цитата: «За один рік, зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі».
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: "За 2020 рік, Укравтодороновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Оновив! Не побудував, а саме оновив!
І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт - незрівнянно дешевші, ніж будівництво!
А тепер відкриємо дані Укравтодора:
2018 р. - відремонтовано 3800 км
2017 р. - 2100 км
2016 р. - 900 км.
Ну і де ж тут «за один рік побудовано більше, ніж за 10 попередніх в сумі», якщо при Порошенко, тільки у 2018 році відремонтовано 3800 км?
І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському.
А вартість километра будівництва (саме будівництва, а не ремонту!) єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро при Порошенко коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, Коломойського і про вакцину.
V. Ariev