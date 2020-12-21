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Новости Конституционный кризис
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законопроект (3202) КС (2079) Монастырский (335) Центр противодействия коррупции (239)

Рабочая группа ВР разработала законопроект о КС, который "дарит возможность продолжить уничтожение реформ", - ЦПК

Рабочая группа ВР разработала законопроект о КС, который

Центр противодействия коррупции проанализировал текст проекта закона об урегулировании конституционного кризиса, представленный рабочей группой парламента, и утверждает, что в нем предлагают "фейковый выход".

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Главная идея законопроекта - законодательно утвердить регламент Конституционного Суда, сообщают в ЦПК. Он предполагает, что заседание Большой Палаты является полномочным при условии присутствия 12 судей. Но это не остановит суд от принятия новых неконституционных решений, считают в ЦПК.

"Законопроект в таком виде не является решением кризиса конституционного правосудия, это очередной обман. Даже в случае его принятия КСУ сможет дальше работать в том же формате. Фактически, рабочая группа Разумкова с депутатами подарили КСУ, олигархам и Кремлю возможность продолжать уничтожение реформ в Украине ", - считает эксперт ЦПК Галина Чижик.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС, - "слуга народа" Монастырский

В Центре противодействия коррупции считают, что законопроект не "не учитывает рекомендации Венецианской комиссии и не предлагает изменить процедуру отбора судей".

"Нужно существенно повысить требования к правомочности суда и кворума для проведения заседаний и принятия решений. Например, предусмотреть, что заседание суда является полномочным при условии присутствия не менее 15 судей, а решения принимаются при условии, что их поддержали не менее 14 судей, и соответственно уменьшать это количество при наличии отводов", - сказано в сообщении ЦПК.

Также на Цензор.НЕТ: Если Украина не учтет рекомендации Венецианской комиссии по КС, окно возможностей может закрыться, - постпред при ЕС Точицкий

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Топ комментарии
+8
Коли вже до всіх дійде, що мета зеленої влади знищення всього, що наближало Україну до ЄС та НАТО.
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21.12.2020 16:30
+5
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!
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21.12.2020 16:15
+5
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Такого брехливого і тупого президента у нас не було ніколи
Зеленський бреше в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз.
Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі километрів побудованих доріг. Цитата: «За один рік, зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі».
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: "За 2020 рік, Укравтодороновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Оновив! Не побудував, а саме оновив!
І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт - незрівнянно дешевші, ніж будівництво!
А тепер відкриємо дані Укравтодора:
2018 р. - відремонтовано 3800 км
2017 р. - 2100 км
2016 р. - 900 км.
Ну і де ж тут «за один рік побудовано більше, ніж за 10 попередніх в сумі», якщо при Порошенко, тільки у 2018 році відремонтовано 3800 км?
І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському.
А вартість километра будівництва (саме будівництва, а не ремонту!) єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро при Порошенко коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, Коломойського і про вакцину.
V. Ariev
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21.12.2020 16:38
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Правила форума Совет форумчан
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!
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21.12.2020 16:15 Ответить
Уничтожение реформ.... Как можно уничтожить то, чего нет?
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21.12.2020 16:22 Ответить
Давно не был на этом сайте, пора в отпуск. Творите детвора, творите.
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21.12.2020 16:25 Ответить
Препятствием является само существование Конституционного суда. Как бы не суетилась ВР, но суть дела такова: ушлые люди всегда сумеют повернуть КС к своей выгоде за счет вреда народу Украины.
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21.12.2020 16:28 Ответить
Коли вже до всіх дійде, що мета зеленої влади знищення всього, що наближало Україну до ЄС та НАТО.
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21.12.2020 16:30 Ответить
Надо просить помощи у Петра Алексеевича....., иначе смерть!
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21.12.2020 16:31 Ответить
Эвтаназия в Украине запрещена!
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21.12.2020 17:26 Ответить
Чому Цензор мовчить про новий напад українофоба Бужанського на мову?
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21.12.2020 16:34 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3387600.html Такого брехливого і тупого президента у нас не було ніколи
Зеленський бреше в інтерв'ю Нью-Йорк Таймз.
Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі километрів побудованих доріг. Цитата: «За один рік, зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі».
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: "За 2020 рік, Укравтодороновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів."
Оновив! Не побудував, а саме оновив!
І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт - незрівнянно дешевші, ніж будівництво!
А тепер відкриємо дані Укравтодора:
2018 р. - відремонтовано 3800 км
2017 р. - 2100 км
2016 р. - 900 км.
Ну і де ж тут «за один рік побудовано більше, ніж за 10 попередніх в сумі», якщо при Порошенко, тільки у 2018 році відремонтовано 3800 км?
І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському.
А вартість километра будівництва (саме будівництва, а не ремонту!) єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро при Порошенко коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
UPD: Версія інтерв'ю, опублікована на сайті офіса президента, кардинально відрізняється від статті в NYT! Офіс президента тупо вивалив розшифровку самого інтерв'ю, що є МЕГАнепрофесійно і до сорому маніпулятивно! А опубліковане інтерв'ю містило лише частинку про стосунки з США, війну на Сході, Коломойського і про вакцину.
V. Ariev
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21.12.2020 16:38 Ответить
Возню с КС Коломойский затеял по причине, из-за которой он из своего теплого Израиля подался в чужую холодную Украину. Из-за украинского чернозёма. КС должен упростить создание израильских латифундий. Например, узаконить продажу 200 000 гектаров украинской земли в одни израильские руки.
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21.12.2020 16:53 Ответить
Їх би вниз ногами, звичайно не всіх, а тих хто подовжив термін папі мурлу Кучмі, хто активно лизав дупу Януковичу, тих стрижаків, які мову окупанта нав'язали Україні, тих хто парламент розігнав для зелених ідіотів . По ділам їх...
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21.12.2020 18:31 Ответить
 
 