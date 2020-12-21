Рабочая группа ВР разработала законопроект о КС, который "дарит возможность продолжить уничтожение реформ", - ЦПК

Центр противодействия коррупции проанализировал текст проекта закона об урегулировании конституционного кризиса, представленный рабочей группой парламента, и утверждает, что в нем предлагают "фейковый выход".

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Главная идея законопроекта - законодательно утвердить регламент Конституционного Суда, сообщают в ЦПК. Он предполагает, что заседание Большой Палаты является полномочным при условии присутствия 12 судей. Но это не остановит суд от принятия новых неконституционных решений, считают в ЦПК.

"Законопроект в таком виде не является решением кризиса конституционного правосудия, это очередной обман. Даже в случае его принятия КСУ сможет дальше работать в том же формате. Фактически, рабочая группа Разумкова с депутатами подарили КСУ, олигархам и Кремлю возможность продолжать уничтожение реформ в Украине ", - считает эксперт ЦПК Галина Чижик.

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В Центре противодействия коррупции считают, что законопроект не "не учитывает рекомендации Венецианской комиссии и не предлагает изменить процедуру отбора судей".

"Нужно существенно повысить требования к правомочности суда и кворума для проведения заседаний и принятия решений. Например, предусмотреть, что заседание суда является полномочным при условии присутствия не менее 15 судей, а решения принимаются при условии, что их поддержали не менее 14 судей, и соответственно уменьшать это количество при наличии отводов", - сказано в сообщении ЦПК.

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