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Деминициативы (70) Зеленский (19011) опрос (2650) рейтинг (1558) КМИС (316)

Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС

Зеленский стал одновременно

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно два рейтинга - "неудачника года" и "политика года".

Таковы результаты опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным центром социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 28% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского "неудачником года". 15% опрошенных считают его "политиком года".

В прошлом году "политиком года" Зеленского считали 46% украинцев.

Опрос проводили с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Методом личного интервью было проведено 2004 беседы с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Я бы хотел увидеть в Украине Голливуд и Диснейленд

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Топ комментарии
+27
типичная шизофрения в стиле зелебилов
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21.12.2020 16:29
+27
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 1090
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21.12.2020 16:33
+25
В среднем получается - идиот года.
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21.12.2020 16:33
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Правила форума Совет форумчан
Когнітивний дисонанс!!!)))
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21.12.2020 16:29 Ответить
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 1090
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21.12.2020 16:33 Ответить
Ну а що, політик не може бути невдахою?))
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21.12.2020 16:34 Ответить
вже є
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21.12.2020 20:05 Ответить
От і зацініть до чого дожило наше суспільство і яку галіматню нам, уже без всякого сорому, втирає злодійсько-олігархічне шобло через свої проплачені ЗМІ і всякого роду шарашкині кантори з так званого "соцопитування". Ви тільки вдумайтесь - Дибіл року!!! одночасно являється - Супергероєм рок!?!?. Ті олігархічні жидоморди хочуть переконати людей що в такому суспільстві як наше то нормально.
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21.12.2020 17:22 Ответить
новый супергерой человек-дебил
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21.12.2020 17:46 Ответить
Гундосный нонсенс!!!)))
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21.12.2020 17:51 Ответить
типичная шизофрения в стиле зелебилов
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21.12.2020 16:29 Ответить
Такое возможно только в Украине. Печалька.
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21.12.2020 16:29 Ответить
Мудрий нарід вибирав Голобородька,голосував "Лишьби не Порошенко!" і отримав Віслюка Оманського !!)))
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21.12.2020 16:44 Ответить
А що сталось з Порошенком?
Ви якось зовсім забули згадати про нього в вашій полумняній промові!
Вам не соромно?
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21.12.2020 16:51 Ответить
А що Порошенко ,продовжує гадити в штані Бубочці та зелебобікам !!1 Ось така він людина !!!)))
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21.12.2020 16:54 Ответить
Невже дійсно така підла, як ви кажете? В це дуже важко повірити.. )))
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21.12.2020 16:57 Ответить
Спитай у зебобіків,вони підтвердят !!)))
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21.12.2020 16:58 Ответить
не может он так долго раскарякой стоять )) принцип неопределённости Гейзенберга не нарушаем! ))
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21.12.2020 16:31 Ответить
Він лялька кремлівського балагана ,як втілює в життя кремлівський сценарій по поверненню України в "родную говєнь" Московію !!))
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21.12.2020 16:34 Ответить
Я вже навіть не знаю як це коментувати. Шість років війни, десятки тисяч загиблих. Ялинка в Києві і ялинка в Москві.
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 46
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21.12.2020 16:43 Ответить
Плагіат !! Цікаво хто в кого скомуніздив??)))
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21.12.2020 16:46 Ответить
Звичайно, шо наші малороси і скопіпастили у «старшева брата».
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21.12.2020 17:01 Ответить
Це не факт ,московити теж доки будь-що скомуніздити !!)))
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21.12.2020 17:07 Ответить
Нагадує шатро хана
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21.12.2020 17:05 Ответить
Зато зэлэна, зэлэна. Не прикопаешься.
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21.12.2020 19:10 Ответить
Путлер кумир зебильониша.
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21.12.2020 17:26 Ответить
может дизайнер один и тот же, на два фронта пашет
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21.12.2020 19:47 Ответить
печалько, но это да. его роль, роль переходника - подготовка перехода в говень и приведение к власти тех, кто как лука погонит в сибирские руды сначала страну в целом, а потом и её людей в частности ((.
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21.12.2020 17:27 Ответить
В позе раскоряки и уйдет. Это генетическое, он с этим родился и это не изменить. Гены - великая штука. По ним можно изучать историю. И они не соврут.
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21.12.2020 16:36 Ответить
то есть 0...
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21.12.2020 16:32 Ответить
В среднем получается - идиот года.
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21.12.2020 16:33 Ответить
Он в политике - зеро, в экономике профан,
Что есть мир, а что война не понимает.
Но зато он ноту до, но зато он ноту ре,
Ноты соль, ми, ля и си
На рояле членом ловко отбивает.
Правда есть один нюанс, нарушающий баланс -
У него на ноте фа, на четвертой ноте фа
Почему-то вянет член и опадает.
Только стукнуть он по фа - пред глазами жирный "фак"..
Вся надежда лишь на х.я, а тот висит не по фэншую.
Глядя на потуги Вовы, на его мученья с нотой,
Вывод просится суровый - он и "музыкант" х.евый.
Он мастер роли идиота.
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21.12.2020 16:57 Ответить
жирный фак,- вы имел ввиду до-ре-ми-до , рэ-э, до-о?
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21.12.2020 17:39 Ответить
жаба року.
Завтра будуть жаби, ціла колонія фотожаб. Зустрічаємо.
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21.12.2020 16:33 Ответить
Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС - Цензор.НЕТ 6181
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21.12.2020 16:39 Ответить
Гепа його вже зачекався, опаздують на концерт кабздона.
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21.12.2020 16:40 Ответить
Концерт буде папізже, кали кріза мінет.
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21.12.2020 16:59 Ответить
Ты уточни про кого пишешь , чмо зеленое.
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21.12.2020 17:23 Ответить
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21.12.2020 17:34 Ответить
вітя, харе бухать бо зараз до тебе прийдуть в гості другани з пекла зелененькі. чортами їх кличуть
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21.12.2020 18:09 Ответить
Не рыба,
не мясо - Говно
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21.12.2020 16:42 Ответить
Это как понимать?
Неудачным политиком или политическим неудачником?
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21.12.2020 16:42 Ответить
Политиком-неудачником.
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21.12.2020 16:55 Ответить
Короче, дурачок года
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21.12.2020 16:44 Ответить
28 минусов и 15 плюсов в итоге дают 13 минусов. Опустился ниже плинтуса, во даёт переСИДЕНТ, почти как Таракан в Беларуси.
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21.12.2020 16:49 Ответить
Недоразумение года!
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21.12.2020 16:49 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
21.‎12.‎2020
Реальное количество умерших от коронавируcа врачей - 416
Юридически принят факт - 258. (остальным указано что заражение произошло вне выполнения профессиональных обязанностей)
Выплаты получили 22 семьи.

По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *

* см. наше сообщение 21.‎09.‎2020 г.
"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "

Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.
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21.12.2020 16:51 Ответить
Говно и повидло одновременно
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21.12.2020 16:52 Ответить
Так обісратися як Зе може тільки політик року
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21.12.2020 16:52 Ответить
Хоссспади! Опять про рейтинг того, чего нет...
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21.12.2020 16:52 Ответить
Упоротых меньшает - было 73%, потом - 46%, а нынче всего 15%. Это не может не радовать.
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21.12.2020 16:55 Ответить
15% опрошенных считают его "политиком года.

Источник: https://censor.net/ru/n3238227

А куда подевались пресловутые "73%"?
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21.12.2020 16:55 Ответить
Повільно дрейфуют в бік зажопінців та іншої ОПриготини !!)))
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21.12.2020 17:02 Ответить
Зеленський став одночасно "невдахою року" і "політиком року", - опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС - Цензор.НЕТ 962
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21.12.2020 16:56 Ответить
Главное недоразумение года
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21.12.2020 16:57 Ответить
А ще він - синачка року. Навіть встигає до мами Рими у кривий ріг завітати та з'їсти той страшний хавчик, який вона йому приготувала.
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21.12.2020 16:58 Ответить
Считать зеленского политиком, да еще и года - очень тяжелый диагноз.
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21.12.2020 16:59 Ответить
Все нормально! Або "неудачний політик року" або "політичний неудачник року".
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21.12.2020 16:59 Ответить
Короче неудачный политик года.
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21.12.2020 17:00 Ответить
Асфальтоукладчик года.
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21.12.2020 17:02 Ответить
"Почесний шляхобудівельник України" !!!)))
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21.12.2020 17:12 Ответить
🙂
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21.12.2020 18:52 Ответить
Баскетболист года
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21.12.2020 17:02 Ответить
Черный пояс года
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21.12.2020 17:03 Ответить
Шаурможор года
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21.12.2020 17:04 Ответить
Він вчора казав що він акробат !!)))
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21.12.2020 17:11 Ответить
кстаті, - треба б провести і номінацію зебіл року.
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21.12.2020 17:04 Ответить
Объединить в "Неудачный политик года" или "штопаный контрацептив года".
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21.12.2020 17:06 Ответить
ЗЄ виступив в двох номінаціях, до пупця і вище пупця. Тому отримав дві оцінки, але найвищі!!!
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21.12.2020 17:11 Ответить
Мінус на плюс дорівнює нуль. Маємо те, що маємо...
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21.12.2020 17:18 Ответить
Неудачный политик года!!!
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21.12.2020 17:22 Ответить
Короче гавно года.
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21.12.2020 17:24 Ответить
Оно еще и дерьмо года.
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21.12.2020 17:24 Ответить
Голый король года.
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21.12.2020 17:34 Ответить
тю, и на шо ото исходить на кизяк... сочувствовать надо...- чел , шо ни фраза глаза вытрiщае, ще й всем корпусом , шо маятник, подается вперед-назад. Пытается всех убедить , шо нелох. Умняк даже не пытается корчить.
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21.12.2020 17:45 Ответить
каарочи, чикатила вылитый...
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21.12.2020 17:47 Ответить
Так то Нелох з утриманням 1.3 млрд/рік невдаха, а не зебіли що обрали його в 73% голосів й отримали то чим Нелох на роялі грав.
Цікаво, цікаво
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21.12.2020 17:48 Ответить
Кмис после предыдущего зашквара с медведчуками должен был самоликвидироваться а не продолжать пургу гнать
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21.12.2020 17:49 Ответить
Так, 28% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского "неудачником года". 15% опрошенных считают его "политиком года".

а в сумме: политик неудачник года
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21.12.2020 17:50 Ответить
Тю, это год неудачного президента... Обождите к концу пыня еще ласты склеит... Одним словом, бог шельму метит. АМИНЬ !!!
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21.12.2020 18:04 Ответить
политический неудачник года...
неудачный политик года...
короче, бракована дитина.
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21.12.2020 18:05 Ответить
Політик - паралітик
Невдачник - асфальтоукладчик...
Але свій лярд на посту преза таки зіб"є,не сумнівайтесь...
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21.12.2020 18:37 Ответить
а ваапше-та , это нонсенс какой-то.
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21.12.2020 18:12 Ответить
И двух лет не прошло,как зекретин -политик года у 15ти процентов...
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21.12.2020 18:57 Ответить
Ну , в общєм - нєудачний політік года . .
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21.12.2020 19:05 Ответить
неудачный политик года
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21.12.2020 19:46 Ответить
І не тільки. Ще і д.....лом року, г....ом року.
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21.12.2020 19:51 Ответить
это начало. через год от политика года рейтинг-0% перейдет в недорозумение года рейтинг -100%, если воно не здрыснит к своему собутыльнику в ростов.
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21.12.2020 20:18 Ответить
Ну який же він невдаха? Навпаки, він улюбленець долі.
Як він тільки не сцял в очі громадянам - а все ще на своєму місці
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21.12.2020 23:23 Ответить
- Лошара года! И на конкурсе лохов занял бы второе место.
- Пачему, второе?
- Потому, что - лошара!
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22.12.2020 03:09 Ответить
15% - это те самые упоротые фанаты Зебучки.
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22.12.2020 03:28 Ответить
всё одно ему антирейтинг потужного не переплюнуть.
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22.12.2020 05:34 Ответить
 
 