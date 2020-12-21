Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно два рейтинга - "неудачника года" и "политика года".
Таковы результаты опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным центром социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, 28% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского "неудачником года". 15% опрошенных считают его "политиком года".
В прошлом году "политиком года" Зеленского считали 46% украинцев.
Опрос проводили с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Методом личного интервью было проведено 2004 беседы с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
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Пожалуйста, подождите...
Ви якось зовсім забули згадати про нього в вашій полумняній промові!
Вам не соромно?
Что есть мир, а что война не понимает.
Но зато он ноту до, но зато он ноту ре,
Ноты соль, ми, ля и си
На рояле членом ловко отбивает.
Правда есть один нюанс, нарушающий баланс -
У него на ноте фа, на четвертой ноте фа
Почему-то вянет член и опадает.
Только стукнуть он по фа - пред глазами жирный "фак"..
Вся надежда лишь на х.я, а тот висит не по фэншую.
Глядя на потуги Вовы, на его мученья с нотой,
Вывод просится суровый - он и "музыкант" х.евый.
Он мастер роли идиота.
Завтра будуть жаби, ціла колонія фотожаб. Зустрічаємо.
не мясо - Говно
Неудачным политиком или политическим неудачником?
21.12.2020
Реальное количество умерших от коронавируcа врачей - 416
Юридически принят факт - 258. (остальным указано что заражение произошло вне выполнения профессиональных обязанностей)
Выплаты получили 22 семьи.
По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *
* см. наше сообщение 21.09.2020 г.
"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "
Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.
Источник: https://censor.net/ru/n3238227
А куда подевались пресловутые "73%"?
Цікаво, цікаво
а в сумме: политик неудачник года
неудачный политик года...
короче, бракована дитина.
Невдачник - асфальтоукладчик...
Але свій лярд на посту преза таки зіб"є,не сумнівайтесь...
Як він тільки не сцял в очі громадянам - а все ще на своєму місці
- Пачему, второе?
- Потому, что - лошара!