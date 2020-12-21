Марионетки кремля Аксенов, Харитоненко и Развожаев вошли в недавно созданный Госсовет РФ

Госсовет - госорган, появившийся в Российской Федерации после принятия поправок к Конституции РФ 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета.

Согласно документу, в состав нового органа, кроме самого Путина, вошли более 100 человек - премьер РФ, главы субъектов РФ, председатели Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений.

Напомним, 4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании. Теперь там упомянут Госсовет РФ, который займется определением основных направлений внешней, внутренней и социально-экономической политики РФ.

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