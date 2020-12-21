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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Марионетки кремля Аксенов, Харитоненко и Развожаев вошли в недавно созданный Госсовет РФ

Марионетки кремля Аксенов, Харитоненко и Развожаев вошли в недавно созданный Госсовет РФ

Госсовет - госорган, появившийся в Российской Федерации после принятия поправок к Конституции РФ 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета.

Согласно документу, в состав нового органа, кроме самого Путина, вошли более 100 человек - премьер РФ, главы субъектов РФ, председатели Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений.

Напомним, 4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании. Теперь там упомянут Госсовет РФ, который займется определением основных направлений внешней, внутренней и социально-экономической политики РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий

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Все же помнят, что аксёнов - это криминальный авторитет по кличке "гоблин" ?
Для меня загадка. То , что путин назначает на должности в оккупированных районах откровенных подонков типа аксёнов/пушилин, - это такое глумление, или они назначают "своих" ?
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22.12.2020 08:34 Ответить
Это социально близкие ублюдки,криминалитет типа гоблина и мелкая гебня типа бывшей промокашки, майора и завклубом в Дрездене,а нынче ботоксного Сцарька-лысогнома... социально близки и хорошо понимают друг друга.
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22.12.2020 08:49 Ответить
Потому, что подонка легко держать на крючке.
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22.12.2020 10:10 Ответить
 
 