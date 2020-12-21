Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса уже есть на Закарпатье, - врач-инфекционист Петров

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что мутировавший штамм коронавируса зафиксировали на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В первую очередь стоит отметить, что мутация вируса происходит естественным образом, и этот вирус будет естественно мутировать очень активно - точно так же, как вирус гепатита С или гриппа. Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала. Сейчас, например, в регионах, которые граничат с европейскими странами, уже можно заметить, что немного меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей. То есть может не быть уже аносмии (потеря чувствительности к запахам. - Ред.), но довольно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", - отметил врач.

Врач сообщил, что новый штамм уже зафиксирован у пациентов из Украины.

"Один из таких примеров - мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - рассказал Петров.

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