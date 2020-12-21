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Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса уже есть на Закарпатье, - врач-инфекционист Петров

Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса уже есть на Закарпатье, - врач-инфекционист Петров

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что мутировавший штамм коронавируса зафиксировали на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В первую очередь стоит отметить, что мутация вируса происходит естественным образом, и этот вирус будет естественно мутировать очень активно - точно так же, как вирус гепатита С или гриппа. Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала. Сейчас, например, в регионах, которые граничат с европейскими странами, уже можно заметить, что немного меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей. То есть может не быть уже аносмии (потеря чувствительности к запахам. - Ред.), но довольно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", - отметил врач.

Врач сообщил, что новый штамм уже зафиксирован у пациентов из Украины.

"Один из таких примеров - мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - рассказал Петров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство готовится к старту вакцинации весной, - ОП

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Топ комментарии
+6
Погнали волну!!! Мало одной вакцины. Давай сто уколов в месяц!!
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21.12.2020 16:56
+4
О, понеслась. Давай по новой панику разгонять!
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21.12.2020 16:58
+4
ну можеш не читита і не нєрвнічать. Дарвін і панікьоров і опофігістів прибирає: усіх по тихому.
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21.12.2020 17:03
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О новом штамме в мире известно еще в сентябре, болваны узнали только сегодня.
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21.12.2020 16:52 Ответить
нє, це ти балаван, який не може прочитати написане, зато ******** як корова на асфальт аж бігом. у тексті мова за появу хворих на території України, а не у світі.
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21.12.2020 17:01 Ответить
Погнали волну!!! Мало одной вакцины. Давай сто уколов в месяц!!
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21.12.2020 16:56 Ответить
О, понеслась. Давай по новой панику разгонять!
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21.12.2020 16:58 Ответить
ну можеш не читита і не нєрвнічать. Дарвін і панікьоров і опофігістів прибирає: усіх по тихому.
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21.12.2020 17:03 Ответить
Тебе також не омине
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21.12.2020 17:15 Ответить
то тобі наврядчи відомо. хіба шо сама організуєш. у таких як ти, виходячи з коменту, мізків як раз лише на таке і вистачить.
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21.12.2020 18:01 Ответить
до лампочки! Нам лишь бы кабаки не закрывали!
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21.12.2020 17:15 Ответить
Понеслась болезнь по кочкам ...
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21.12.2020 17:17 Ответить
па почкам, па сердцам и мазгам.
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21.12.2020 18:02 Ответить
Так у нас, ещё и тестировать мутанта нечем... Жопа открылась внезапно.
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21.12.2020 17:22 Ответить
расскажите этому "доктору", что украинская "страховка" заграницей, это бумажка которой можно пользоваться в "МЖ"!
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21.12.2020 17:26 Ответить
так завжди було. воно тільки для показать на кордоні. роби ту, у країні якої переюуваєш. а т он переклади бумажок уся страховка піде.
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21.12.2020 18:03 Ответить
вы обычный вирус еле определяете своими тестами а тут уже нашли новый
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21.12.2020 17:27 Ответить
зомби апокалипсис все ближе
надо покупать помповик
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21.12.2020 17:33 Ответить
если бы зомби-хуже...
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21.12.2020 17:35 Ответить
так https://www.youtube.com/watch?v=qRLkUyGaqNA
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21.12.2020 18:08 Ответить
Говорили: тупа ДНК, тупа РНК. А воно: і мембрану має і присоски і ферменти, щоб клітину нашу відкрити. Всесвіт безкінечний. І вдалину і в глибину. Можуть ці всякі падлючі віруси знищити людство? Теоретично - елементарно.
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21.12.2020 17:36 Ответить
просвещайся https://uk.wikipedia.org/wiki/Вірус
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21.12.2020 17:41 Ответить
Навіть теоретично - ні. Доказано мільйонами років існування всього живого на планеті поряд із вірусами. Думка справжніх вчених: вірус - один із ( а може й основний) чинників вдосконалення видів. А дарвіна можете і далі цілувати в його... книгу (ну не знав тоді дарвін про віруси нічого).
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21.12.2020 20:50 Ответить
Повне знищення неможливе, часткове - цілком можливе, як можна побачити з історії людства.
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21.12.2020 21:00 Ответить
Як би хотілося жити у світі ілюзій. Вимерло назавжди більше 800 видів живого, під загрозою 1 млн. Світ зникає, а хто такі люди, якщо відкинути самовпевненість
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22.12.2020 06:54 Ответить
А де Боширов???
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21.12.2020 19:06 Ответить
Ярик! Ярик млять! бачок потик!
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21.12.2020 21:55 Ответить
Тут все ждёшь, когда это закончится, а процесс, похоже, становится бесконечным. Возможно, мутация вируса появилась теперь, чтобы оправдать несовсем радикальную защиту от вакцины. Если у пациента возникнет вопрос, почему после вакцинации я заболел, всегда можно ответить- это мутация.
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22.12.2020 06:51 Ответить
 
 