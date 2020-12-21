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Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины

Ученые насчитали в

Ученый-вирусолог, заведующий кафедрой инфекционных болезней и кафедрой вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона Венди Барклай сообщила, что новый штамм коронавируса, который быстро распространился в частях южной Англии, имеет 22 мутации.

"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одно-два изменения, но в целом этот вирус насчитывает 22 ... Это является своего рода немного тревожным звонком ... но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение из-за этих мутаций", - отметила Барклай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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По ее словам, сейчас важно понять, эффективны ли против него существующие вакцины.

Вирус, который впервые был обнаружен в китайской Ухани - уже не тот, который можно найти в большинстве уголков мира. В частности мутация D614G появилась в Европе в феврале и стала глобально доминирующей формой вируса. Другой вид под названием A222V, распространился по Европе с теми, кто отдыхал этим летом в Испании.

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Впервые новый "британский" штамм был обнаружен в сентябре. На сегодня считают, что этот штамм или возник у пациента в Великобритании, или был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особо не следят.

В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма речь идет о потенциально важных изменених 17 характеристик. Изменения касаются шиповидного белка - своего рода "ключа", которым вирус открывает "дверь" в клетки.

Одна из мутаций, N501Y, ответственна за важнейшую часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).

Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки, говорится в сообщении. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, скорее всего, дадут этому штамму преимущество.

Еще одна мутация (делеция H69 / V70) неоднократно фиксировалась, в частности, у зараженных норок на фермах в Дании. Во время нее происходит уничтожение крошечной части шипа.

Ученые предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть эффективными против нового штамма. Вакцины обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

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"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда время волноваться, потому что вирус потенциально может "убежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", - отметили ученые.

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Топ комментарии
+17
Вот это новость! Да здравствует вечный карантин! Деликатно готовят рабов к тому, что такой порядок в мире теперь навсегда.
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21.12.2020 17:01
+10
Простите, но точно также ведут себя все вирусы! Это написано в умных учебниках... Все так и будет, если... если этот ковид-19 не продукт расейской лаборатории.
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21.12.2020 17:05
+10
Фарм.индустрия изобрела вечный двигатель.
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21.12.2020 17:34
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Просто не бачу сенсу.
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21.12.2020 23:49 Ответить
А я бажання
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21.12.2020 23:58 Ответить
У отправляющих в спам сообщение сразу прячется. А вот видят его после этого остальные, или не видят - тут у Цензора какой-то сложный алгоритм работает, или вообще всё ручками.
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21.12.2020 23:50 Ответить
«Холерные бунты - волнения горожан, крестьян и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военных поселян в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) Российской империи во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1831) эпидемии холеры 1830-1831 годов . Причины - недовольство введённым правительством запретом передвижений (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD карантинами и вооружёнными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA кордонами ) и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 панике , «возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B#cite_note-1 [1] .»

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21.12.2020 17:46 Ответить
Це дійсно. Всі в стійло! Кордони закрити. Дрібний і середній бізнес закрити. Працюють тільки корпорації, а решта населення на них.
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21.12.2020 17:05 Ответить
Оксана Фесенко , Это не вечный карантин . А " Мы не рабы - рабы не мы " - чертали на доске ещё сто лет назад во всей совдепии . ) ) .
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21.12.2020 17:36 Ответить
ольгінські знов завели свою шарманку...
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21.12.2020 21:31 Ответить
как интересно...
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21.12.2020 17:01 Ответить
учли допущенные ошибки при протягивании птичьего и свиного гриппа и теперь уже вроде как успешно вышли на желаемые результаты с "коронавирус"-ом.

А всё очень просто - название должно быть непонятное.
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21.12.2020 17:04 Ответить
Ну від свинного грипу смертність вища була, там просто перехворіло менше народу...
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21.12.2020 17:26 Ответить
У свиного гриппа была недоработка, он плохо распространялся.
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21.12.2020 17:45 Ответить
А чого ж свиней навколо так багато, якщо він погано розповсюджувався?..
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21.12.2020 19:17 Ответить
Мабуть тому що свійські свинні довго зазвичай не живуть. В середньому десь місяців девʼять. Рідше трошки більше. Просто не встигають заразитися та розповсюдити захворювання.
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21.12.2020 19:55 Ответить
Не скажіть... Одна свиня, яка набрала 73% бацил на виборах, вже прожила 42 рочки...
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21.12.2020 20:10 Ответить
Ну взагалі то був жарт. Я не налаштований до цього питання ще політику тулити. Хто б у нас не був президентом загалом то проблема світова.
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21.12.2020 20:50 Ответить
А у нас всі президенти !
Це може будь який янеЛох підтвердити, і даже позвонить Баканову насчёт этого черта...
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21.12.2020 21:09 Ответить
вакцины, маски, локдауны до жепы.
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21.12.2020 17:02 Ответить
а на лице не пробовал носить?
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21.12.2020 17:36 Ответить
А их что, на лице носить нужно?!
А что тогда делать тем, у кого морда?!
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21.12.2020 19:20 Ответить
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21.12.2020 19:25 Ответить
Оце якісь спецслужби попрацювали над коронавірусом.
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21.12.2020 17:02 Ответить
вірнішше спецлабораторії
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21.12.2020 17:07 Ответить
Ілон Маск, цука.
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21.12.2020 17:22 Ответить
когда он все успевает? и космос,и электромобиль,теперь еще корона...
интьересно,а в кацапских подьездах его еще не заставали?
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21.12.2020 17:37 Ответить
там занято. Байден.
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21.12.2020 17:41 Ответить
Санта Клаус же как-то успевает с подарками, а этому что мешает ? И потом, сколько там тех подъездов у кацапов...
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21.12.2020 23:53 Ответить
Та ні.. у Рогозіна більші масштаби..
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21.12.2020 21:33 Ответить
Кацапские...
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21.12.2020 17:26 Ответить
Ну не вирус, а прыщавый колобок. От кого он только не убежал)))
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21.12.2020 17:03 Ответить
Простите, но точно также ведут себя все вирусы! Это написано в умных учебниках... Все так и будет, если... если этот ковид-19 не продукт расейской лаборатории.
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21.12.2020 17:05 Ответить
И создание вакцины - тоже достаточно тривиально. Вопрос в качестве исследований вируса, прогнозирование поведения вакцины в человеческом организме и наличие технологий для проведения экспериментов.
Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины - Цензор.НЕТ 1880
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21.12.2020 17:13 Ответить
все російське зараз -КЛАСИЧНЕ ГІВНО.
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21.12.2020 21:34 Ответить
Без якщо
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21.12.2020 19:06 Ответить
Сизокрылые дятлы из СМИ подают это, как какую-то сенсацию. А о том, что такое вирус и как он мутирует рассказывают на первом курсе мединститута...
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21.12.2020 17:06 Ответить
Я не вчився в медвузі. Але у звязку з "епідемією кору" імені супрун зацікавився питанням (із підручників в тому числі). І що спостерігаю: часто врачі (лікарями їх назвати язик не повертається) плетуть таке, що виникає враження ніби вони цього нічого не знають.
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21.12.2020 20:27 Ответить
(смеется)
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21.12.2020 17:09 Ответить
Хотят подсадить вакцинами на иглу?
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21.12.2020 17:14 Ответить
22 мутации вместо 2-3 ? Это только у меня мелькнула мысль, что новый штамм могли подбросить в Великобританию друзья из Новосибирска? Опять же Брексит. Опять же активная помощь Украине. Опять же Черное море.
Уж очень он вовремя появился и в нужной стране.
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21.12.2020 17:15 Ответить
кстати. Солсбери самый что ни на есть юг Англии.
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21.12.2020 17:39 Ответить
https://rg.ru/2020/04/30/reg-sibfo/genprokuratura-oprovergla-fejk-o-sozdanii-covid-19-v-novosibirske.html

«Новость о создании COVID-19 в лаборатории ФБУН ГНЦ "Вектор", г. Новосбирск признана фейком.

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещена информация, не соответствующая действительности. В частности, речь идет о сообщении, в котором утверждается, что коронавирус был разработан в новосибирском научном центре "Вектор".
...."взрыв" в институте "Вектор" на самом деле был хлопком газового баллона во время ремонтных работ.»

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21.12.2020 17:15 Ответить
Истину глаголите! Нету в вирусе ничего христианского!! Ибо сказано в Писании.....
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21.12.2020 17:22 Ответить
шо Всєлєнная проізошла із хлопка....
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21.12.2020 17:32 Ответить
из хлОпка?
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21.12.2020 17:39 Ответить
А, тобто: "взрыв" в институте "Вектор" на самом деле был хлОпком газового баллона во время ремонтных работ.»

Ну, прям всьо проЯснілось !
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21.12.2020 17:48 Ответить
ОДНЕ ІНШОМУ НЕ СУПЕРЕЧИТЬ.
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21.12.2020 21:35 Ответить
пилять... обнуляют все вакцины?
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21.12.2020 17:19 Ответить
Фарм.индустрия изобрела вечный двигатель.
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21.12.2020 17:34 Ответить
ага - косить зЄлень...
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21.12.2020 17:44 Ответить
ЕТО ФСЬО ПРОІСКІ
варіанти:
-мировой жидо-масонской ложи
- мирового заговора проізводітелей масок
-рептилоидов с Тау Кіта
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21.12.2020 21:38 Ответить
Моя інтуїція мене ніколи не підводить. Саме так я вчора і напейсала: «Людство цей вірус не дожене і зроблена вакцина вже не знадобиться.
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21.12.2020 17:39 Ответить
То не інтуїція, то знання що півсвідомо направили думку у правильне русло.
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21.12.2020 20:29 Ответить
це знання з нової методички з Лахті..
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21.12.2020 21:39 Ответить
Лахту поважаєш? З великої літери навіть напейсав. Спалив контору, кацик.
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21.12.2020 22:15 Ответить
Просто задумайтесь почему вирус мутировал только в Британии. Теперь это надолго пока не найдутся виновники. Каждый год будут появлятся новые мутации.
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21.12.2020 17:43 Ответить
Вчені нарахували в "британському штамі" коронавірусу 22 мутації: Це є тривожним дзвінком, вірус потенційно може "втекти" від вакцини - Цензор.НЕТ 7695
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21.12.2020 18:39 Ответить
В Китае давно уже ничего не мутирует. И это хорошо. При таких скоропостижных и регулярных мутациях китайцы, скоро, в Европу будут возить сушоных панголинов на пожрать.
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21.12.2020 17:51 Ответить
встречаем Covid 20.... веселье продолжается.....
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21.12.2020 19:18 Ответить
Мировой лохотрон... мойте руки )))
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21.12.2020 20:18 Ответить
зачєм моешь,еслі нє вєрішь?
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21.12.2020 21:40 Ответить
Вот кстати, насчет рук. Всегда удивляла такая особенность быта англосаксов, что они в обуви заваливают к себе в спальню. Тут мой, не мой руки, а с ногами всякую дрянь всегда можно принести. У кошек есть страшная болячка - коронавирусный инфекционный перитонит. 100% смертность. Ей часто болеют кошки, которые живут в квартире и никогда не выходят на улицу. Так вот подцепляют они эту заразу, когда вы просто пришли домой с улицы, и кошка потерлась вам об ноги. Дальше они вылизывают свою шерсть, и ... всё. Этого достаточно. Что толку мыть руки, когда в целом ведешь совершенно антисанитарный образ жизни?
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22.12.2020 00:07 Ответить
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