Украина подаст заявку на председательство в Дунайской стратегии в 2022 году, - Кабмин

В 2022 году Украина может взять на себя председательство в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Координационный центр по осуществлению деятельности, связанной с участием Украины в реализации Стратегии, поддержал инициативу Минрегиона по подготовке и подаче заявки от Украины.

Сейчас готовится проект соответствующего правительственного решения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Председательство открывает новые перспективы и возможности для улучшения сотрудничества между странами-участниками Стратегии и является возможностью для Украины, как страны-не члена ЕС, повысить международный авторитет и укрепить положительный международный имидж страны", - отмечает министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Это довольно ответственная миссия для Украины, которая предусматривает реализацию комплекса задач и взятие соответствующих обязательств Правительством. В этом контексте особенно важна совместная и согласованная работа всех центральных и местных органов власти, входящих в состав Координационного центра", - добавил он.

Дунайская стратегия была утверждена Советом ЕС 24 июня 2011 года. На сегодняшний день она состоит из 14 стран-участниц - Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Венгрия, Словения, Румыния, Хорватия, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Молдова и Украина. Стратегия предусматривает сотрудничество по 11 приоритетным направлениям, в частности, развитие транспортной инфраструктуры, охрана окружающей среды, повышение уровня благосостояния населения, экономическое развитие региона, укрепление безопасности.

Ежегодно в Стратегии по результатам голосования Национальных координаторов среди стран-участниц избирается страна, которая берет на себя председательство в соответствующем году. Сейчас в Стратегии председательствует Словацкая Республика.

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