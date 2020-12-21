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Минфин (1549) экономика (3803) Марченко Сергей (297)

В последние месяцы наблюдается возобновление экономики до уровня 2019 года, - глава Минфина Марченко

В последние месяцы наблюдается возобновление экономики до уровня 2019 года, - глава Минфина Марченко

Локдаун в апреле-марте 2020 года ощутимо ударил по экономике Украине, но есть все основания считать, что в следующем году экономика будет расти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом в интервью "Суспільному" рассказал глава министерства Сергей Марченко.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд. Да, был локдаун. В период локдауна был серьезный экономический спад. Будет не локдаун, будут определенные ограничения, если вы говорите о январе. Такого локдауну, как в апреле-мае не предвидится. Но результаты локдауну в апреле-мае, они были достаточно ощутимы и ударили по экономике. В этом году был спад экономический и он именно является результатом весенне-летних рисков, которые были созданы для экономики. Но сейчас за последние месяцы, за последние кварталы у нас есть восстановление экономики до уровня 19-го и даже выше", - отметил министр.

По словам Марченко, об этом свидетельствуют такие показатели, как оборот розничной торговли, как потребление электроэнергии, промышленное производство возобновило свои показатели, экспортные-импортные показатели также у нас благоприятны.

"Экспорт восстанавливается лучше импорта. Поэтому есть все основания считать, что в следующем году у нас будет рост", - добавил глава Минфина.

Также читайте: Доходы и расходы Госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме, - глава Минфина Марченко

Автор: 
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Топ комментарии
+7
Рівень 2019 - це 4,5% росту ВВП у другому кварталі і лише 0,5% росту ВВП в 4 кварталі (завдяки супер-уряду Гончарука )... Так до якго саме рівня відновилася економіка?? Бо це дві великі різниці!
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21.12.2020 17:30
+6
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд" - це "відновлення" помітно лише по росту цін в магазинах, супермаркетах, автозаправках, платіжках населенню. Ціни, тарифи - це да... не просто відновились... а економіка України обчислюється в гривні...

Блін, світова статистика ще сьогодні фіксує світову рецесію; а наші урядові економісти розказують про підняття української економіки!
Ну, не дебіли?
Хоча, ні - зебіли, сер....
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21.12.2020 17:43
+5
очередной самокатчик с 40% роста ВВП нарисовался.
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21.12.2020 17:31
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Правила форума Совет форумчан
Рівень 2019 - це 4,5% росту ВВП у другому кварталі і лише 0,5% росту ВВП в 4 кварталі (завдяки супер-уряду Гончарука )... Так до якго саме рівня відновилася економіка?? Бо це дві великі різниці!
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21.12.2020 17:30 Ответить
зелені піздюки забувають сказати, що гепнули економіку ще задовго до коронавірусу своїми дебільними діями
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21.12.2020 18:42 Ответить
очередной самокатчик с 40% роста ВВП нарисовался.
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21.12.2020 17:31 Ответить
І да, нафіга було вводити локдаун навесні при всього 50 хворих на день??? Влада 95 кварталу не просто ідіотський вчинок зробила, але й сама собі в ногу вистрілила, бо всі ці концерти кварталу, потапів і інших клоунів відмінили ж у першу чергу!
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21.12.2020 17:31 Ответить
Брехуны зелёные и гниды...,лететь в пропасть начали в октябре 2019...,думаете,что все уже забыли ...
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21.12.2020 17:32 Ответить
Ще один наркоман. Вони що, там, змагаються, хто більшу куйню зморозить?
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21.12.2020 17:36 Ответить
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд" - це "відновлення" помітно лише по росту цін в магазинах, супермаркетах, автозаправках, платіжках населенню. Ціни, тарифи - це да... не просто відновились... а економіка України обчислюється в гривні...

Блін, світова статистика ще сьогодні фіксує світову рецесію; а наші урядові економісти розказують про підняття української економіки!
Ну, не дебіли?
Хоча, ні - зебіли, сер....
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21.12.2020 17:43 Ответить
хахахахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!
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21.12.2020 17:51 Ответить
"Кокаїн виявив митний пес Кеп. Правоохоронці приписали собі і загубили 9 кг наркотику, - Макаренко."

Тепер зрозуміло куди поділась наркота.
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21.12.2020 17:51 Ответить
Верим-верим, как и сводке заболевших-умерших за сутки (еще чуть-чуть и вы отважно поборите коронавирус без лекарств, вакцин и т.д... только вот непонятно куда ушли деньги с Ковид-фонда!? Лекарств не закупалось и дорог кста тоже нет на которые их якобы потратили..)
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21.12.2020 17:54 Ответить
кому він ліпить ?
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21.12.2020 18:15 Ответить
Ну да, ну да. А пока служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации, направленного Совету ЕС, рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021г. Можете еще пофантазировать насчет денежек и восстановления экономики. Про безвиз пока непонятно. А вообще странно, 2019 - для них этакий экономический эталон. Бывает же такое...
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21.12.2020 18:16 Ответить
чючєло марчєнко мабуть перепутав економіку країни з економікою гудка ахмєтовіча.
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21.12.2020 18:26 Ответить
У советского чиновника всегда всё хорошо.
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21.12.2020 18:59 Ответить
ща кредит подкатит, тогда сразу все восстановится
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21.12.2020 19:35 Ответить
Хватит врать ...
Госстат подтвердил падение ВВП на 3,5% в третьем кварталеРеальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

https://biz.censor.net/news/3238241/gosstat_podtverdil_padenie_vvp_na_35_v_tretem_kvartale
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21.12.2020 20:34 Ответить
Що , вже конопелька - діє )
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22.12.2020 05:21 Ответить
что они там жрут? их всех надо отправить на медкомиссию...
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22.12.2020 06:57 Ответить
 
 