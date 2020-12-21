Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения двум медицинским работникам. Начато два уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 20 декабря около 20:00 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина, которому вызвали скорую для оказания медицинской помощи, напал на фельдшера.

"Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждении", - сказано в сообщении.

Отмечается, чтополицейские задержали злоумышленника и доставили его в территориальное управление полиции. Им оказался 23-летний уроженец города Александрии Кировоградской области.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Начато два уголовных производства по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.

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