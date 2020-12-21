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Киев (24762) нападение (2137) скорая (362)

Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения двум медицинским работникам. Начато два уголовных производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 20 декабря около 20:00 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина, которому вызвали скорую для оказания медицинской помощи, напал на фельдшера.

"Предварительно установлено, что злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил с ними конфликт. В результате двое медиков получили телесные повреждении", - сказано в сообщении.

Отмечается, чтополицейские задержали злоумышленника и доставили его в территориальное управление полиции. Им оказался 23-летний уроженец города Александрии Кировоградской области.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Начато два уголовных производства по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 11 653 человек: 4350 детей и 7303 взрослых

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Вот таки у нас законы. По этой статье (умышленное легкое телесное повреждение) ему вообще нечего не будет! Даже если нос сломали,это лёгкие повреждения, Они же не полицейский или депутат! Простое "быдло" можно безнаказанно бить!
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21.12.2020 17:34 Ответить
Премия Дарвина уроженцу
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21.12.2020 17:34 Ответить
"совершил с ними конфликт" - це жесть...
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21.12.2020 17:35 Ответить
находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ними конфликтИсточник: https://censor.net/ru/n3238248

Это уже напоминает грамматику позднего Средневековья.
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21.12.2020 17:45 Ответить
Суспільство на взводі, пожинаємо плоди ненависті, нетерплячості й безвідповідальності в країні.
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21.12.2020 17:54 Ответить
Синька чмо!
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21.12.2020 18:05 Ответить
В штатах є ніби окрема стаття - напад. А в нас як завжди: "убьют, тогда и приходите!"
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21.12.2020 21:57 Ответить
На нары эту сопливую мразь, может хоть там ему мозги вправят.
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21.12.2020 22:56 Ответить
 
 