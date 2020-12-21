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Босния (80) икона (85) Министерство культуры и информационной политики (755) россия (92999)

Печать на подаренной Лаврову в Боснии иконе указывает, что она является собственностью Украины, - Минкульт

Печать на подаренной Лаврову в Боснии иконе указывает, что она является собственностью Украины, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе, подаренной российскому министру иностранных дел в Боснии и Герцеговине, и выясняет ее происхождение.

Об этом заявила замминистра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 году при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 до 1930 года эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", - сказала Фоменко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скандал с подарком главе МИД РФ в Сараево: Лавров вернет украинскую икону для выяснения ее истории по линии Интерпола

Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины, другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы.

"Также Министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы (СБУ, Нацполиция, СВРУ) с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции - нужно установить цепь перемещения и время перемещения данной иконы с территории Украины и попадание ее на территорию Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 ноября МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола.

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Топ комментарии
+5
и шо это отменяет?
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21.12.2020 17:46
+4
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 851
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21.12.2020 19:44
+3
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2050
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21.12.2020 19:47
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Вже місяць з'ясовує? І що з'ясували?
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21.12.2020 17:43 Ответить
Эмм... но это совковая печать, раз она 26го года.
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21.12.2020 17:43 Ответить
и шо это отменяет?
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21.12.2020 17:46 Ответить
Использовать в возможном суде в виде доказательства печать государства, официальным и международно признанным преемником которого является РФ - то есть наш оппонент в возможном суде... так себе идея в плане эффективности. Это скорее им поможет, упрощенно:
"Печать органа СССР? РФ - правопреемник СССР. Ну так чья икона?"
Не?
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21.12.2020 17:51 Ответить
На печати отчетливо выдавлено УССР, так чья это икона?
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21.12.2020 17:55 Ответить
ну,при разделе имущества ссср,в экономике ,обороне и т.д. не помогло же?икона вывезена с оккупированной территории.это уже веский аргумент
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21.12.2020 17:55 Ответить
Печатка комісії при одеському крайовому музеї. Вона свідчить лише про те, що на 1926 рік ікона була у власності українського музею після пограбування якоїсь місцевої церкви.
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21.12.2020 17:59 Ответить
Не.
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21.12.2020 23:37 Ответить
Комуняцкая печать.
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21.12.2020 17:52 Ответить
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 851
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21.12.2020 19:44 Ответить
Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2050
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21.12.2020 19:47 Ответить
блин та мені пофіг їхню печать
Я то хрещений УГКЦ у 1961 рокі - коли такої Церкви і офіційно вже і не було (
А як мають сприймати оці всі подарунуи місцеві вірующі ....
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22.12.2020 06:42 Ответить
...одесская печать 1926 года - да...а где подтверждение луганского ее местонахождения ???...ее могли вполне официально передать или подарить церковники Украины церковникам Боснии еще в мирное время ...разберутся...
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22.12.2020 09:14 Ответить
 
 