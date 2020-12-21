Песков о санкциях США против "Северного потока-2": "Чистая совершенно гибридная война, которая идет как война"
Спикер Кремля Дмитрий Песков ситает, что санкции против "Северного потока-2" являются одним из элементов "гибридной войны".
Об этом 21 декабря сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом, с ним [с Дерипаской] можно согласиться. Это, действительно, разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил он.
При этом спикер Кремля отметил, что если рассматривать санкции против газопровода как "гибридные военные действия", то "наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которая находится в русле финализации проекта "Северный поток – 2".
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любопытной варваре на базаре нос и оторвали
ну не то что бы нет,, а есть типа: - война - это мир, рабство - это свобода и т д.
Сам начал, а теперь визжит...
Есть полно более дешёвого газа, расположенного ближе, и не пахнущего шантажом.
Тупой Песков думал, что Запад не начнёт отвечать России тоже гибридненько.
Сами начали, теперь кушайте, не обляпайтесь.
Это ещё на самая большая головная боль кремля,
доживающего под боком такого монстра, как Китай.