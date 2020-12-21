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Новости Санкции против России
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Песков (1800) санкции (11033) США (24813) Северный поток (1443)

Песков о санкциях США против "Северного потока-2": "Чистая совершенно гибридная война, которая идет как война"

Песков о санкциях США против

Спикер Кремля Дмитрий Песков ситает, что санкции против "Северного потока-2" являются одним из элементов "гибридной войны".

Об этом 21 декабря сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом, с ним [с Дерипаской] можно согласиться. Это, действительно, разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил он.

При этом спикер Кремля отметил, что если рассматривать санкции против газопровода как "гибридные военные действия", то "наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которая находится в русле финализации проекта "Северный поток – 2".

Читайте также: Новые санкции США поставят крест на "Северном потоке-2", инвесторам пора задуматься, - сенатор Круз
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Топ комментарии
+17
То есть, убийство 15 000 украинцев, это не война? Мразь усатая
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21.12.2020 17:38
+15
Коли регочут Томагавки ,Іскандерам не до сміху!!)))
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21.12.2020 17:42
+14
Пургу гонєт , санкції - це полєзності!
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21.12.2020 17:37
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God bless America ❗️
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21.12.2020 17:36 Ответить
То есть, убийство 15 000 украинцев, это не война? Мразь усатая
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21.12.2020 17:38 Ответить
Сейчас налетят кацапы - ,,сведейтели Трумпа,, на защиту умалишонного пескаря !😁
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21.12.2020 18:05 Ответить
А сам северный поток 2 не гибридная война против Украины?
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21.12.2020 18:05 Ответить
а ша пасешь то пажнешь рашист проклятый
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21.12.2020 18:24 Ответить
Пургу гонєт , санкції - це полєзності!
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21.12.2020 17:37 Ответить
Ага- по самі помідори напхали "полєзності"!)))
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21.12.2020 17:38 Ответить
Піськов веде себе, як агалтєлий русофоб!!
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21.12.2020 17:56 Ответить
Піськоструйний пургагон !!))
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21.12.2020 17:44 Ответить
И, казалось бы, причём тут Крым! Но у одного величайшего геополитика современности очень чесались руки его украсть.
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21.12.2020 17:37 Ответить
Тобто Іскандери відсміялися, москалику? Так отож...))) Тепер наша черга!!!
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21.12.2020 17:37 Ответить
Коли регочут Томагавки ,Іскандерам не до сміху!!)))
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21.12.2020 17:42 Ответить
"Томагавки" не регочуть- вони вбивають.
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21.12.2020 17:44 Ответить
а как с вами упырями воевать то?
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21.12.2020 17:39 Ответить
Песков -шизоид!
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21.12.2020 17:40 Ответить
и его вылечат
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21.12.2020 17:52 Ответить
Не треба скіглити, бо все ще попереду.
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21.12.2020 17:40 Ответить
Головне щоб на користь Расєї !!)))
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21.12.2020 17:41 Ответить
Кто эту войну гибридную начал (Россия), тот и должен отвечать за все ее последствия. Мораль проста: не начинай войну!
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21.12.2020 17:42 Ответить
ото неча по чужим кампутерам лазить,письма чужие читать...
любопытной варваре на базаре нос и оторвали
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21.12.2020 17:42 Ответить
прочитал данный опус, пытался понять логику.... а её блин нет....
ну не то что бы нет,, а есть типа: - война - это мир, рабство - это свобода и т д.
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21.12.2020 17:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wmqKj2zqRh0
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21.12.2020 17:49 Ответить
Письков-махни "Доместоса" и узбагойся.
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21.12.2020 17:47 Ответить
На фоне этих заяв из рф , - неудивительно , что Швеция подала заявку на членство в НАТО ( и в ближайшее время станет полноправным партнёром ) . Шведская армия - во многих сферах лучше многих натовских образцов и в разы лучше росийских .
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21.12.2020 17:48 Ответить
Обратите внимание,не американцы первыми начали воевать гибридно.
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21.12.2020 17:49 Ответить
Автоматично цим , кацапо-песков 100 % також визнае , шо Війна із нами самою ********** - тому підтвердження -гібридна війна
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21.12.2020 17:51 Ответить
...м-мудак...
Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна" - Цензор.НЕТ 1376
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21.12.2020 18:10 Ответить
Бумеранг, однако.
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21.12.2020 18:11 Ответить
Хотят ли русские гибрид?
Сам начал, а теперь визжит...
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21.12.2020 18:22 Ответить
"вой на болотах..."(с)
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21.12.2020 18:56 Ответить
Гібридна війна це ж стільки нових можливостей для тотального винищення **********. Коли вони "впєрєді планєти всєй" відкривали "гібридну скриньку Пандори" то в апофеозі кацапської тупості навіть уявити не могли що світ швидко вивчить і застосує цю ж тактику до них бумерангом. А тепер кацапам залишається тільки повискувати коли занадто глибоко встромляють...
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21.12.2020 19:09 Ответить
Что там какой то поток? "Альонушку" спилили. Скабеева в печали.😁
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21.12.2020 19:11 Ответить
****,ну в нього і іпало...
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21.12.2020 19:39 Ответить
Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна" - Цензор.НЕТ 3568
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21.12.2020 19:40 Ответить
Писюнкоф, лучше похрюкай про Сирию! Какя там война??? "Дебилы б#ля"...
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21.12.2020 19:50 Ответить
Пєсков про санкції США проти "Північного потоку-2": "Чиста абсолютно гібридна війна, яка йде, як війна" - Цензор.НЕТ 6608
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21.12.2020 20:01 Ответить
С Северным потоком или без, а россйиский газ будут покупать всё меньше.
Есть полно более дешёвого газа, расположенного ближе, и не пахнущего шантажом.
Тупой Песков думал, что Запад не начнёт отвечать России тоже гибридненько.
Сами начали, теперь кушайте, не обляпайтесь.
Это ещё на самая большая головная боль кремля,
доживающего под боком такого монстра, как Китай.
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21.12.2020 20:19 Ответить
Козлостан не може аж ніяк відмовісти на штатовські санкціі . Бо півнями з лайна амерів не дістанеш , а білше нічого у кацапні не виходить
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21.12.2020 20:25 Ответить
 
 