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Экоинспекция должна помогать бизнесу развиваться, а не давить на предприятия, создавая коррупционные риски, – Европейская Бизнес Ассоциация

Экоинспекция должна помогать бизнесу развиваться, а не давить на предприятия, создавая коррупционные риски, – Европейская Бизнес Ассоциация

Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды, а не давить на него санкциями и превращаться в источник коррупции.

 Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская. "К сожалению, сегодня единственной целью органа, который осуществляет экологический контроль в Украине – Государственной экологической инспекции, является проверка и санкционирование предприятий. Это влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски", - сказала Михайловская. Она подчеркнула: система экологического контроля нуждается в реформировании, она должна стать, прежде всего, инструментом охраны окружающей среды, а не давления на бизнес.

"Мы в Европейской Бизнес Ассоциации последовательно выступаем за комплексную реформу государственного экологического контроля, в основу которой будет заложен баланс интересов всех стейкхолдеров – государства, общественности и бизнеса", - отметила Михайловская. По ее словам, ЕБА готова поддержать законопроект "О государственном экологическом контроле", но только если будут доработаны целый ряд важных моментов. В частности, в нем необходимо прописать:

• четкий алгоритм и сроки проверок - как плановых, так и внеплановых с учетом европейского опыта;

• исключить возможность их проведения в выходные, нерабочие, праздничные дни или ночное время, при участии понятых и в отсутствие руководителя; • оставить за компаниями право обжаловать решение контролирующего органа;

• не допустить возможность принятия решений о приостановке деятельности компании или отдельных ее установок без решения суда;

• не допустить дублирования функций других органов;

• предусмотреть повышение уровня квалификации представителей органа контроля, а также ответственность за свои действия.

Кроме того, она отметила, что необходимо обеспечить финансовую поддержку реформы, в том числе для повышения уровня заработных плат представителей органа контроля, обновления материально-технической базы. "Бизнесу важно видеть в будущем органе государственного экологического контроля союзника, который готов обучать, проводить мониторинг и консультации для бизнеса для общего результата – защиты окружающей среды", - сказала Михайловская.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности. В свою очередь в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).
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Топ комментарии
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Одно название - экоинспекция говорит про взятки,поборы,крышевание нарушений и устройство на работу только через мзду.
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21.12.2020 18:06
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Штрафи за порушення екологічних норм лише допомагають бізнесу правильно формувати бюджет розвитку на майбутній рік, вказуючи проблеми які потрібно вирішувати першочергово!
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21.12.2020 17:48 Ответить
Так эти штрафы, что самое интересное, идут не в местные бюджеты, а в общий котёл и там теряются. Как-то не справедливо
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22.12.2020 10:34 Ответить
Прежде чем штрафовать, нужно создать условия выполнения законодательства. А у нас как обычно - нарисуют двойную сплошную на дороге,половину траншеей перероют,а на встречной гаишника поставят и штрафуй.)))
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22.12.2020 18:16 Ответить
пусть эти "евроУмники" приедут в Кривой Рог, Каменское, Мариуполь или Запорожье и посмотрят на плоды трудов "союзников"!!!!!!!!!
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21.12.2020 18:02 Ответить
не будет аж никакого толку, вспомните историю в Кривом Роге, когда СБУ приехали на АМКР, получили взятку, новость создали и уехали
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22.12.2020 09:35 Ответить
Одно название - экоинспекция говорит про взятки,поборы,крышевание нарушений и устройство на работу только через мзду.
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21.12.2020 18:06 Ответить
Не пойму зачем тогда создавались эти все НАБУ и пр. органы, если ничего не поменялось
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22.12.2020 10:35 Ответить
в нашем случае нет, комиссия не давит на предприятия, она просто зарабатывает себе деньги, такой же коррупционный органы как и все остальные, никаких от них нужных действий мы не дождемся
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22.12.2020 09:34 Ответить
Нет никаких инспекций, а просто барыжнические формирования.Даже закон о бюджете переделали под себя, сняв нормы целевого использования средств. А пускали-бы бюджетные средства по назначению и толк-бы был.
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22.12.2020 18:19 Ответить
Так це ж Зебіли, який Закон без корупції???
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29.01.2021 11:46 Ответить
 
 