Сегодня получить разрешение на строительство на законных основаниях просто невозможно, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

О реформе Госархстройинспекции нужно забыть, ведь от разъединения ГАСИ на три структуры лишь увеличилась сумма "откатов", все остальное осталось как было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.

По его словам, люди, которые создавали свои схемы в строительной отрасли, научились выживать при любой власти.

"Она (схема. - Ред.) очень простая: есть руководитель, который дает команду – давать вам разрешение на стройку или нет. При мне процент отказов был 3%, после моего ухода – 70%. Зачем столько отказов? Чтобы к ним приходили решать вопрос. Я поломал эту схему в 2018-м, а теперь ее полностью возродили – и разрешение дают только тем, кто заплатил взятку. Сегодня получить разрешение на законных основаниях просто невозможно", - отметил экс-глава Госархстройинспекции.

Кудрявцев добавил, что "проблемы, к сожалению, создаются и для добропорядочных застройщиков".

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"Ведь чиновник, который рассматривает документы, как был, так и есть. Просто сейчас перед ним не бумаги, а электронные документы. Все остальное осталось как есть – взятки и схема 5 долларов за квадратный метр никуда не делась", - объяснил Кудрявцев.

Относительно реформы Госархстройинспеции Кудрявцев сказал: "Об этой реформе нужно забыть и больше к ней не возвращаться. Все, чего они добились, разъединив ГАСИ на три структуры, - это что пресловутые 5 долларов взятки за квадратный метр превратились в 15. Провести такую реформу, не обеспечив соответствующую законодательную базу, невозможно".

Кроме того, по словам главы ГАСИ, еще одна проблема, о которой не говорят - это проверки. Их сейчас не проводят.

"Может оказаться, что у земли не то целевое назначение, что разрешили строить 10 этажей, а построили 20, а коммуникации не выдерживают такую нагрузку, может оказаться, что некуда врезать канализационную систему. Вместо арматуры в 20 миллиметров закладывают 10-миллиметровую. Застройщик экономит на каждом доме миллионы, но последствия могут быть ужасными. А дома растут как грибы, потом их как-то через суд пробуют легализовать, как дом Билозир на Подоле. Сейчас вроде проверки вернули, но только для новосозданных органов. Но все равно год никого не проверяли - это будет чревато очень большими проблемами", - объяснил Кудрявцев.

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