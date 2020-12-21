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Сегодня получить разрешение на строительство на законных основаниях просто невозможно, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

Сегодня получить разрешение на строительство на законных основаниях просто невозможно, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

О реформе Госархстройинспекции нужно забыть, ведь от разъединения ГАСИ на три структуры лишь увеличилась сумма "откатов", все остальное осталось как было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.

По его словам, люди, которые создавали свои схемы в строительной отрасли, научились выживать при любой власти.

"Она (схема. - Ред.) очень простая: есть руководитель, который дает команду – давать вам разрешение на стройку или нет. При мне процент отказов был 3%, после моего ухода – 70%. Зачем столько отказов? Чтобы к ним приходили решать вопрос. Я поломал эту схему в 2018-м, а теперь ее полностью возродили – и разрешение дают только тем, кто заплатил взятку. Сегодня получить разрешение на законных основаниях просто невозможно", - отметил экс-глава Госархстройинспекции.

Кудрявцев добавил, что "проблемы, к сожалению, создаются и для добропорядочных застройщиков".

Читайте: Кабмин назначил Король врио главы Госархстройинспекции

"Ведь чиновник, который рассматривает документы, как был, так и есть. Просто сейчас перед ним не бумаги, а электронные документы. Все остальное осталось как есть – взятки и схема 5 долларов за квадратный метр никуда не делась", - объяснил Кудрявцев.

Относительно реформы Госархстройинспеции Кудрявцев сказал: "Об этой реформе нужно забыть и больше к ней не возвращаться. Все, чего они добились, разъединив ГАСИ на три структуры, - это что пресловутые 5 долларов взятки за квадратный метр превратились в 15. Провести такую реформу, не обеспечив соответствующую законодательную базу, невозможно".

Кроме того, по словам главы ГАСИ, еще одна проблема, о которой не говорят - это проверки. Их сейчас не проводят.

"Может оказаться, что у земли не то целевое назначение, что разрешили строить 10 этажей, а построили 20, а коммуникации не выдерживают такую нагрузку, может оказаться, что некуда врезать канализационную систему. Вместо арматуры в 20 миллиметров закладывают 10-миллиметровую. Застройщик экономит на каждом доме миллионы, но последствия могут быть ужасными. А дома растут как грибы, потом их как-то через суд пробуют легализовать, как дом Билозир на Подоле. Сейчас вроде проверки вернули, но только для новосозданных органов. Но все равно год никого не проверяли - это будет чревато очень большими проблемами", - объяснил Кудрявцев.

Читайте: Руководство ГАСИ на Тернопольщине организовало схему получения взяток за выдачу разрешительных документов, - СБУ. ФОТО

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Топ комментарии
+6
А если бы вместо 5 лет давать 15
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21.12.2020 17:53
+3
100% ... всі "українські" реформи зводяться до грабунку в "нових" маштабах
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21.12.2020 17:52
+3
Без проекту будували та будуть "свої люди", а простому смертному одразу штраф.
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21.12.2020 17:59
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Граждане воруют, страна богатеет.. (с)
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21.12.2020 17:49 Ответить
Як будували без проектів і повного комплекту документів, так і будують! До сраки всі ці реформи якщо будівництво ведеться протизаконно без виконання всіх вимог законодавства!
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21.12.2020 17:50 Ответить
Без проекту будували та будуть "свої люди", а простому смертному одразу штраф.
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21.12.2020 17:59 Ответить
100% ... всі "українські" реформи зводяться до грабунку в "нових" маштабах
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21.12.2020 17:52 Ответить
А если бы вместо 5 лет давать 15
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21.12.2020 17:53 Ответить
Кто ж их посадит, если они сами и берут. Но, впрочем, мешать мечтать не буду. Мечтать тоже надо, без этого никуда.
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21.12.2020 18:07 Ответить
поэтому 3х комнатная "хрущевка" в Киеве стоит дороже, чем апартаменты на берегу моря в Турции.
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21.12.2020 17:58 Ответить
Так это понятно - чем больше риск провала в получении взятки, тем выше премия за этот риск.
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21.12.2020 18:00 Ответить
Брали до 2019, как и всегда...но очень с большой осторожностью (никто в слух не афишировал)...но после 2019-го начали "жрать в три горла" от упущенных возможностей. А то, что проверки прийдут...ну так это ничего не решит , разве, что толщину кеша в карманах на выхлопе и цену жилья или другого обьекта.
Короче...идем по пути мокшандии!
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21.12.2020 18:06 Ответить
Не сомневался в способностях Владимира Александровича, у него все получится!
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21.12.2020 18:42 Ответить
На Украине всё человечество поймёт, что взяточничество это тупиковый путь развития сообщества.
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21.12.2020 19:01 Ответить
В чем товарисч прав-что вместо одного ведомства теперь три и такса ввросла в 3 раза. Помнятся статьи на Цензоре, годичной давности, очень позитивные про новых начальников ГАСКА, про мудрого Малюську, "который точно не допустит коррупции в архстройинадзоре".....
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21.12.2020 19:54 Ответить
"...Вместо арматуры в 20 миллиметров закладывают 10-миллиметровую..."
і цей довбойоп був головою ДАБІ....
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21.12.2020 23:08 Ответить
 
 