РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4608 посетителей онлайн
Новости
14 292 367
законопроект (3202) украинский язык (1185) Гетманцев (408) Слуга народа (2620) Дубинский Александр (428) Бужанский (103) Качура (170) Евгений Брагар (45)

"Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания

28 депутатов фракции СН зарегистрировали в Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.

Речь идет о проекте закона №4528, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди авторов законопроекта, кроме Бужанского, - Дубинский, Гетманцев, Качура, Брагар и другие "слуги народа".

Бужанский пишет в Telegram-канале, что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.

"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные – регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет

По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", - утверждает нардеп.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
"Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в кафе - Цензор.НЕТ 1960
показать весь комментарий
21.12.2020 17:55
+46
тільки повні бовдури і дегенирати можуть жити в країні і за 30 років не вивчити рідної Мови
показать весь комментарий
21.12.2020 17:57
+45
руцькоязычна щелепа -це до хірургів.
показать весь комментарий
21.12.2020 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Просто ще один доказ того, що русскаязичіє призводить до дебілізму.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:03 Ответить
Что он гонит? Нет у нас никаких доносчиков. В 37-м 4 млн доносов лично сам сталин написал на бедных украинцев, это всем известно...
показать весь комментарий
21.12.2020 20:25 Ответить
Відмінять штрафи - можна викинути закон на смітник.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:40 Ответить
закон про мову має бути обов'язковим до виконання лише у державних структурах. комерція сама має право вирішувати. бо то приватна територія
показать весь комментарий
21.12.2020 23:11 Ответить
Читай закон, азабочєнний. Як ви боїтеся української. В Лугандоні і Кримнаш перше, що зробили, - заборонили українську мову.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:21 Ответить
Вообще-то в Крыму 3 государственных языка. Учи матчасть...
показать весь комментарий
22.12.2020 22:09 Ответить
Казламордий, скільки шкіл з українською мовою навчання в Криму? Ти таке ж брехливе і підле, як і твій бог )(уйло "іх там нєт", іди спробуй заговорити українською в Криму чи Лугандоні
показать весь комментарий
23.12.2020 09:29 Ответить
Єту раду надо разогнать, слишком много дебилов.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:49 Ответить
Хто є корінним населенням Канади і хто в Україні? Ти не в курсі, що англо та франкомовна Канада мають адміністративний кордон?
показать весь комментарий
21.12.2020 21:05 Ответить
Референдум щодо суверенітету Квебеку 1980

Другий референдум щодо державного суверенітету Квебеку відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 30 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 року. Ініціатором його стала правляча на той момент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Квебекська партія . Під час голосування з рекордно високою для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F) Квебеку явкою (93,5 % виборців), 2 308 360 (49,42 %) громадян висловилося за незалежність.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:20 Ответить
І коп і продовчиня володіє двома мовами,бо в інакшому випадку втратить,навіть не втратить ,а не отримає роботу !!))
показать весь комментарий
21.12.2020 21:20 Ответить
В чом тоталітарізм, в том що українець має право отримати відповідь зрозумілою для нього українською мовою ??Чи українець забов"язан вчити російську ,тому що продавчиня "не знает и знать не желает" українську мову ??))))
показать весь комментарий
21.12.2020 21:16 Ответить
Це є наріжним каменем - жоден громадянин України не зобов'язаний знати державну мову Російської Федерації.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:24 Ответить
І до чого тут Канада? В Україні рюськє ізік це елемент зброї проти України як держави, елемент стирання національної самоідентичності. 30років ніхто не займався мовною політикою і врешті отримали у 2013 "защіту рузькоговорящих" в Криму та на Донбасі кацапськимм військасм.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:18 Ответить
Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные - регулируют рынок.

По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

Який =рівень= цієї кагальної шавки, таке і її =мнєніє=.
Про клієнтів ти нічого не чуло ?
показать весь комментарий
21.12.2020 21:19 Ответить
В нас все ще бояться словосполучення "заборона російської мови". При тому, що частина російської "мови" (матюки) вже є забороненою. Звичайно, що спочатку своє слово має сказати міжнародна філологічна спільнота, психолінгвісти і тому подібне.
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." (С) Говард Лавкрафт.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:35 Ответить
Влада чудово знає, як дуже швидко провести дерусифікацію-українізацію України. Але українська національна держава ЦІЙ владі не потрібна.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:41 Ответить
Колаборнтсько-колорадський реванш в Україні відбуваїться за кремлівським сценарієм та режисурою!! Росіі потрібна вся Україна ,принаймні як сателіт,а краще як адміністративна складова федераціі ,щось на кшталт Малоросійського округа !!)))
показать весь комментарий
21.12.2020 21:49 Ответить
ТАМ вже й округа не буде. Але -
http://ipvnews.org/
Countdown To
пятница 16 апреля 2021 г. UTC
показать весь комментарий
21.12.2020 22:12 Ответить
Комерційні структури можливо але не державні служби та установи.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:46 Ответить
Пекельні парфуми уже навідались до гепи. От цікаво, хто і навіщо сказав бужанському, що його ті потойбічні трансцедентальні сутності будуть принципово оминати? Адже ж здурили гицелі, як малу дитину...
показать весь комментарий
21.12.2020 21:59 Ответить
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT

·https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1341087531966849030 1 ч

"Найнебезпечніший ворог не колонізатор і окупант, а твій співвітчизник, підгодований окупантом" - Махатма Ганді.
показать весь комментарий
21.12.2020 22:01 Ответить
Читаю ваші коментарії, і мені дуже смішно, що ті що проти російської мови, пишуть коментарії на російській.
показать весь комментарий
21.12.2020 22:32 Ответить
Я таким даю пораду...кажіть так - русскій язик - ета язик п.дарасав. Так ти ж сам са мной на ньом гаваріш! - а на каком єщьо язикє с п.дарасамі разгаварівать?! та пора вже й нашим блогерам с русскім бидлам лише українською спілкуватися.
показать весь комментарий
21.12.2020 22:43 Ответить
То довбоЗЕби під прикриттям.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:56 Ответить
Говорю на русском языке. Я за штрафы для бизнеса за русский язык. В коммуникации с представителями бизнеса перехожу на украинский. Жутко бесит, если полуумные люди в ответ на мой украинский говорят мне на русском. Начал делать им замечания вежливым тоном. Считаю, что так должны поступать все.
показать весь комментарий
22.12.2020 10:26 Ответить
Без покарань закон узагалі не діятиме. Штрафувати треба обов'язково! Для початку оштрафувати цих 28 іуд з Бужанським на чолі.
показать весь комментарий
21.12.2020 22:39 Ответить
Пора отменять и бужанского, и оманского, и, вообще, слуг... пускай возвращаются в сферу обслуживания...
показать весь комментарий
21.12.2020 23:49 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZU0ARvHcoE_fjY_RxnpqvZwKmZY6LDKuH3P3CkbsfoxLuCd20WAVluBJCrqoVqSK_QW31HK8Cmo-N9LpSN_3TfwA6KcRlCKLzG4FmFvxMLEmTQ0cgSHvOYIS2fdBfIsXiY&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3614847381886371&id=100000834337338&__cft__[0]=AZU0ARvHcoE_fjY_RxnpqvZwKmZY6LDKuH3P3CkbsfoxLuCd20WAVluBJCrqoVqSK_QW31HK8Cmo-N9LpSN_3TfwA6KcRlCKLzG4FmFvxMLEmTQ0cgSHvOYIS2fdBfIsXiY&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Під кінець року слуги Зеленського вирішили ще раз плюнути в обличчя всій країні та потоптатися по єдиній державній мові.

Одіозні депутати від СН, а це Бужанський, Дубінський, Качура, Брагар, Гетьманцев, Шевченко та інші, зареєстрували законопроект #4528 про знищення Закону про мову. Чергове знищення. Попередні ледве відбили.

Мова йде про те, що слуг відомо кого, дуже турбує обов'язкове обслуговування українського з 16 січня 2021 року. Зважаючи на істерику на всіх прокремлівських телепомийках, мова буде йти про скорочення або скасування цієї норми.

Слуг Зеленського аж коробить від Закону про мову. Аналогічно як коробить всіх промосковських ЗМІ разом з депутатами від ОПЗД Медведчука. Вони готові місяць за місяцем йти проти мовного закону та топтатися по Україні. Саме цих людей привів до влади особисто Зеленський, який і має нести за них відповідальність.

Відчуваю, що нас чекає ще один етап боротьби за мову, адже вся ця промосковська шобла не заспокоїться поки українська не буде знищена в Україні.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:52 Ответить
Ці слуги на чолі з бужанським та дубінським незабаром запропонують Україну відмінити. Зебіли, от побачите, доречі, це ваша заслуга теж. Саме ви у цьому винні.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:55 Ответить
Депутатів у товарний вагон і депортировати з України.
показать весь комментарий
22.12.2020 00:20 Ответить
этот закон мертвый от рождения.
Все понимают что его невозможно выполнять, так зачем же выставлять себя на посмешище.
показать весь комментарий
22.12.2020 02:32 Ответить
Чому неможливо виконати? Бо "семен" так хоче?
Семене, якщо відвідувач/отримувач_послуг наполягає на тому, щоб його обслуговували українською, а "офіціант_семен" не хоче перйти на українську, то яка проблема стягнути з "семена" передбачену Законом суму грошей?
показать весь комментарий
22.12.2020 09:07 Ответить
А я хочу отменить Бужинского ,с такой фамилией ,не мудрено , 100% этнический украинец .🤦🤫🤔🤣🤣🤣 Как вы не поймёте ,страной должны управлять Украинцы и это не национализм ,просто им виднее, что нужно 🙂
показать весь комментарий
22.12.2020 04:04 Ответить
Яша, если я в Израиле, в ресторане буду разговаривать с официантом на русском, что будет? Да если он и не поймет, из под земли найдут русскоговорящего и примут заказ. Ничего личного, просто бизнес. Ну у нас "назло бабушке отморожу уши", как обычно...
показать весь комментарий
22.12.2020 08:49 Ответить
Не робіть з нас ідіотів. В Законі йдеться про те, що "офіціант" першим має звернутися до відвідувача українською. Якщо "антон" попросить обслужити його кацапською, то "офіціант", якщо володіє, має перейти на кацапську. Але якщо до відвідувача "офіціант" першою звертається кацапською, а відвідував просить перейти на українську, то після відмови "офіцанта" перейти на українську, настає відповідальність. Тому: до допи "антона" з "отмороженим_розумом".
показать весь комментарий
22.12.2020 09:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/422069 Не робіть з нас ідіотів.... Тому: до допи "антона" з "отмороженим_розумом".

Гидроцефал, а из вас и не нужно делать идиотов, это с рождения)) Я прекрасно понимаю кто. где и когда должен разговаривать на государственном языке и полностью это поддерживаю. А сказал это для тех, кто все везде решил запретить и впихнуть под себя. Как пример, написанное выше - "В нас все ще бояться словосполучення "заборона російської мови", "Я таким даю пораду...кажіть так - русскій язик - ета язик п.дарасав". Таким я скажу:"Зае***есь пыль глотать, в сырую погоду"
показать весь комментарий
22.12.2020 09:29 Ответить
Дурнуватому "фафаєву" нема що відповісти? То прийдеться тобі, кацапорило, все таки звертатися першою українською та переходити на українську за вимогою, якщо працюєш в сфері надання послуг. І будеш "ґлотать" як не пишний. А ні -- то до кацапії.
показать весь комментарий
22.12.2020 10:29 Ответить
Дыбил, я не работаю в "сфері надання послуг" и буду разговаривать так, как захочу, тем более ехать к тебе в Коломыю не сюбираюсь
показать весь комментарий
22.12.2020 12:00 Ответить
а шо, денег нет? Бухаешь во дворе и там же срешь-блюешь?
показать весь комментарий
23.12.2020 21:59 Ответить
Ще комусь треба пояснювати, на кого працюють зекремляді?!
показать весь комментарий
22.12.2020 07:09 Ответить
забужанський має на увазі російську мову, він надзвичайно активно зайнявся цією. проблемою, Російська мова дуже часто асоціюється з написами, зробленими в громадських місцях.Сам забужанський як і його друг, мама якого любить швидкість, розказуючи про інших, вивчають анатомію людини не по латині а саме з позиції большого і могучего. Не на івриті ж їм говорити, однак скоро вони будуть говорити по циганські, як в Румунії.
показать весь комментарий
22.12.2020 07:58 Ответить
Коли оштрафуєте Квартал-95 (з жіночим кварталом до купи) за російську мову, тоді й решту штрафуйте, барани.
показать весь комментарий
22.12.2020 09:04 Ответить
Жидокацапи типу Бужанського відробляють тридцять срібняків, які їм платить паРаша!
Гниди підняли голови при зелебенських слугах і брешуть у всіх пропарашних ЗМІ і навіть в самій ВР!
Включиш телебачення і тільки біля п'яти телеканалів (5 канал, еспресо, наш) працюють державною мовою всі інші нахабно кацапською!
І їм треба ще і штрафи відмінити, а потім і сам закон!!!
показать весь комментарий
22.12.2020 10:39 Ответить
Мова йде всього про сто українських слів, щоб в Україні відповідати українцю українською. А можливо і менше: "доброго дня", а не "драстє". "Що пан - пані бажає?" "Будете розраховуватися готівкою?" "З Вас триста гривень" "Дякую, приходьте ще". Але вони всі вперто не бажають розмовляти в Україні українською, але до української влади лізуть всі і тільки із числа малоросів і пхають туди своїх дітей. Але своїх дітей не відправляють в українські школи, плюють на українців і нашу мову, історію, культуру, а примушують нас нашою толерантістю вчити і розмовляти кацапською мовою.
показать весь комментарий
22.12.2020 10:47 Ответить
бачиш російську щелепу - ламай.
показать весь комментарий
22.12.2020 11:21 Ответить
Среди меня бытует мнение - всё, что содержится на государственные средства, т.е. с бюджетов всех уровней плюс все государственные предприятия, должны использовать исключительно украинский язык. Только не на такой, как, например, у Авакова, у которого украинский язык в зубах заостряёт - не володієш державною мовою - пішов у сраку.
Все решта - хоч на суахілі, аби копійка у кишеню капала, а звідти - податками у держскарбницю.
показать весь комментарий
23.12.2020 08:13 Ответить
Страница 4 из 4
 
 