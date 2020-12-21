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Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС

Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток 6 раз открывали огонь, два украинских воина получили ранения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов быстро доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

На этом же направлении, но уже возле Луганского, противник вел огонь в сторону наших позиций из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы враг также провоцировал наших воинов, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного, что на Приазовье.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины ответили огнем.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Также читайте: Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ

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Топ комментарии
+6
Вова, включай план Бееее!!!!
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1679
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21.12.2020 18:01
+6
Двое ранены, один задушенный, один в плену. Перемирие работает же. Главно не стрелять в ответ ато еще и премии лишат.
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21.12.2020 18:36
+5
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3031
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21.12.2020 18:17
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Вова, включай план Бееее!!!!
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1679
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21.12.2020 18:01 Ответить
Шо,знов рікашет??? Зелене перемир"я триває !!)))
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21.12.2020 18:13 Ответить
Под наркотой налетели на рикошетирующую пулю...
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21.12.2020 18:17 Ответить
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2529
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21.12.2020 18:05 Ответить
Україна не Росія!! В Україні гадить Порошенко,а в Росєє Госдеп(Байден,Обама) !!!!)))
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21.12.2020 18:15 Ответить
Другие масштабы...
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21.12.2020 18:18 Ответить
да судя по тому как обосрана ********* ... на них срёт каждый американец ежедневно
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21.12.2020 20:42 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
А куди поділись упороті зебобіки? Не хочуть побажати нашим хлопцям не зеленського режиму припинення вогню, а по- справжньому, тихої ніченьки?
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21.12.2020 18:08 Ответить
Одужання хлопцям.......
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21.12.2020 18:10 Ответить
Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3031
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21.12.2020 18:17 Ответить
Двое ранены, один задушенный, один в плену. Перемирие работает же. Главно не стрелять в ответ ато еще и премии лишат.
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21.12.2020 18:36 Ответить
никто и не стреляет-заробитчане
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21.12.2020 18:56 Ответить
Если что то узнаете по поводу сегодняшнего пленного просьба написать. Позавчера, к сожалению был один наш погибший под Авдеевкой.
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21.12.2020 19:28 Ответить
шо вовик перемирию капут? я даже предполагаю шо тебе в новогодней речи напишет мендельша - шо это враги Украины стараются шо б преуменьшить заслуги президента. к гадалке не ходи так и будет. на самом деле х у й ловцы никогда не придерживались этого перемирия и стреляли всегда, нашим брйцам стрелять запрещали легкие ранения скрывали....
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21.12.2020 19:01 Ответить
***
А все те кляте перемир'я!!!
Воно забрало скільки жертв.
Нові у небі є сузір'я..
У перемир'ях ходить смерть.

А осінь плаче, плаче, плаче...
В дні перемир'я йде війна !!!
І сумно плине в пісні «Кача»,
Й удовам спокою нема.
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21.12.2020 19:06 Ответить
ты глянь, как мир в глазах ***** стал мутировать......
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22.12.2020 14:17 Ответить
 
 