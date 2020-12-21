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Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian

Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian

В этом году российский президент Владимир Путин изменил Конституцию, чтобы позволить себе оставаться у власти потенциально до 2036 года, пытался расширить влияние Москвы на "ближнее зарубежье" (ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе) и приказал использовать химоружие против политического оппонента.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Издание отмечает: на фоне сообщений СМИ о роли РФ в хакерских атаках против правительства США кажется, что "Путин и его спецслужбы" через шесть лет после оккупации Крыма и четыре года после вмешательства в выборы американского президента "не потеряли аппетит к смелым и противоречивым шагам".

Путин все еще остается на посту президента России, но, по мнению журналистов The Guardian, нападение на лидера оппозиции Алексея Навального, свидетельствует о том, что режим не слишком уверен в собственном будущем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фигурант выжил потому, что самолет сел слишком рано", - химик из ФСБ Кудрявцев, участвовавший в отравлении Навального, рассказал ему подробности. ВИДЕО

Путин гораздо более проницательный и популярный политик, чем белорусский президент Александр Лукашенко, но скорость, с которой последний потерял доверие народа, заставил руководство Кремля усомниться в собственных силах.

На фоне пандемии COVID-19 российская экономика так же слабо защищена, как и любая другая, а рейтинг одобрения Путина снижается.

Российские ученые упорно работали над разработкой вакцины, в стране провозглашена всеобщая вакцинация, однако сам Путин пока отказался делать прививку.

Название - "Спутник V" - апеллирует к космической гонке и, уверены и издании, является четким знаком того, что Путин рассчитывает, что вакцина повысит международную репутацию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Германии допросила Навального в качестве потерпевшего свидетеля по делу об его отравлении

Но даже если вакцина будет успешной, именно отравление Навального, скорее всего, запомнится как самая известная российская медицинская история 2020 года, подобно тому, как оккупация Крыма затмила большие надежды Путина на Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чтобы продемонстрировать возвращение России на мировую сцену.

Кремль и раньше обвиняли во многих убийствах, но в таких случаях, как Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль, отравленные в Великобритании, целями были перебежчики - группа, которую Путин ранее относил к другой категории, по сравнению с оппонентами. Если утверждение Bellingcat об отравлении Навального соответствуют действительности, то режим Путина, возможно, вступил в новую и опасную фазу. Конечно, Путин отказался от обвинений во время своей пресс-конференции, традиционно обвинив Запад во всех проблемах.

"Честно говоря, если бы кто-то сказал, что эта пресс-конференция Путина была подделкой, подготовленной с помощью искусственного интеллекта компиляцией его высказываний, я бы не удивился", - говорит аналитик Марк Галеотти о выступлении Путина.

На вопрос о том, изменил ли конституцию чтобы оставаться у власти до 2036 года, Путин сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах. "Существует универсальное правило: будет ли это на благо страны? Если будет, мы должны это сделать", - сказал он.

Также читайте: Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца"

Подобная логика, вероятно, также применяется с решениями, принятыми по Крыму, хакерских атаках и погоне за оппозицией. Но существует проблема, общая для всех авторитарных лидеров: концепции того, что полезно для страны, а что для лидера, начинают размываться, резюмирует издание.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального.

Смотрите также: "Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном. ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
Да, да, то что они всех травят и срут и ссут в глаза мировому сообществу, это плюс!!! Это свидетельство слабости режима!! Наш вон вообще где то там в глазах видит мир...
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21.12.2020 18:04
+9
А Скрипалей чего не дотравили, на шпили засмотрелись?
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21.12.2020 18:20
+8
Предлагаю россиянцам ФлешМоб Звоните в ФСБ - Мы тут слышали что вы трусы стираете. А можно заказ сделать? Мне несколько трусов постирать нужно. Возьмете в работу? А вы только трусы стираете или носки тоже? Мне бы и носочки постирать!
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21.12.2020 18:18
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Да, да, то что они всех травят и срут и ссут в глаза мировому сообществу, это плюс!!! Это свидетельство слабости режима!! Наш вон вообще где то там в глазах видит мир...
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21.12.2020 18:04 Ответить
Ну так урки такі.
******* кочевряжитись.
А дійсно потужним країнам світу, США, Китаю, Японії, Німеччині...нащо таке витворяти?
Ну від Бензопомийниці, що ще іншого чекати?
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21.12.2020 18:43 Ответить
хло подсыпает в трусы новичек своим оппонетам, наш мудозвон заглядывает к нему в трусы и видит там миръ
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21.12.2020 19:42 Ответить
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 9470
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21.12.2020 21:57 Ответить
Поздравляю. Ты попал в топ дурацких комментариев. И у тебя уже начали расти рога хвост и копыта. Возможно ты их не видишь, но все то остальные видят.
Удачи.
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22.12.2020 11:25 Ответить
В спаме повоняй, гнида КГБшная...
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4976
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22.12.2020 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&feature=emb_logo - сьогоднішнє повне опущення феесбенії самою феесбенією у останньому ролику навального
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21.12.2020 18:10 Ответить
Предлагаю россиянцам ФлешМоб Звоните в ФСБ - Мы тут слышали что вы трусы стираете. А можно заказ сделать? Мне несколько трусов постирать нужно. Возьмете в работу? А вы только трусы стираете или носки тоже? Мне бы и носочки постирать!
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21.12.2020 18:18 Ответить
как Вы думаете, этот полоскатель трусов совсем туп или нашел способ остаться живым ?
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21.12.2020 18:21 Ответить
он говорил что ковидом болен, думаю не выжевет
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21.12.2020 21:58 Ответить
Кремлёвский Хулио уверен только в том, что ,,не ****** - не проживёш,, !
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21.12.2020 18:13 Ответить
Конечно не уверен. Путька уже вынужден в качестве главного аргумента в своей непричастности использовать что-то типа "Ну не можем же мы быть такими рукожовами?!". Забавно, что все понимают, что именно рукожопами они и явл-ся.
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21.12.2020 18:14 Ответить
Какой бред! Если б он действительно сильно мешал убрали бы по другому. И засветка спецслужб это не провал а сигнал, Своим москалям.
Пофиг кто ты и как тебя зовут, Скрипаль, Навальный...Пофиг где твои дети и где твои деньги - "Новичок" всегда рядом!.
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21.12.2020 18:18 Ответить
А Скрипалей чего не дотравили, на шпили засмотрелись?
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21.12.2020 18:20 Ответить
Рукожопість.
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21.12.2020 18:39 Ответить
Новичек прокис наверно.
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21.12.2020 19:04 Ответить
возможны варианты...и кстати умерших забывают, в инвалиды это постоянный пример перед глазами на долгие годы
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21.12.2020 20:54 Ответить
По ходу в ФСБ одни инвалиды, других не держат, да и про моль сослуживцы говорят, что дурак дураком.
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21.12.2020 23:09 Ответить
Травить Ми6 и не собиралась главное побольше вони и собачьего лая . Схему даже не поменяли. Что Скрипали что Анальный. Этих гандонов еще попытаются использовать. А вот кота из Солсбери действительно жалко он то за что пострадал.
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22.12.2020 11:31 Ответить
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 3654
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22.12.2020 13:46 Ответить
Шизоид, ты из этих любителей шпилей?
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6279
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22.12.2020 13:48 Ответить
Приятно, что хоть кто-то пытается думать своей головой.
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21.12.2020 19:12 Ответить
Кгбшные алхимики мастера делать хитрые яды. Уверен, что пробирка для Пуйла уже готова, стоит в секретном сейфе недалеко от Кремля, зря он за тюрьму переживает.
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21.12.2020 18:19 Ответить
Виявилось, що отруту "новічок" Навальному намастили в https://ua.korrespondent.net/world/russia/4308932-trusy-z-otrutoui-yak-navalnyi-stav-prankerom труси , коли він був відсутній в отелі. Він це з'ясував у розмові з одним з отруйників, коли розмовляв з ним від імені його керівника.
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21.12.2020 18:19 Ответить
Я на это тоже обратил внимание. Не знаю, сколько парашники с собой трусов запасных возят (может одну, а может и ни одной пары), но подозреваю, что дело было не в самих трусах, а в том, что в них изнутри попало, когда он потерял сознание.
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21.12.2020 18:26 Ответить
Точно. Самопроизвольное мочеиспускание в шоковом состоянии после отравления. А в моче остатки яда. А яд в организм попал либо с пищей либо тактильным способом через предметы обихода, как и в случае со Скрипалями когда яд нанесли на рукоятку двери.
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21.12.2020 19:56 Ответить
Кароче, пуйло - зашкварівшийся казьол! И пох нам на его будущее! Нам своє робить!
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21.12.2020 18:26 Ответить
Цікаво,Ху"ла отруять чи бахнуть по кумполу "табакеркой"?
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21.12.2020 18:28 Ответить
А какая разніца ?!
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21.12.2020 18:44 Ответить
Как выясняется вас мудаков довольно много и это трагедия для Украины.
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22.12.2020 11:39 Ответить
Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian - Цензор.НЕТ 5326
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21.12.2020 18:37 Ответить
А мені шо пуйло, шо льоха-бутерброд. А какая разніца?!
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21.12.2020 18:47 Ответить
Це Навальний почав війну з Україною?
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21.12.2020 21:05 Ответить
Навальный, в одном из интервью, сказал, что воевать с Украиной, сейчас ДОРОГО. Для него война тоже вполне себе допустима, если б по-дешевле было.
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21.12.2020 21:17 Ответить
Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7981
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21.12.2020 18:43 Ответить
У деда-маразматика окончательно крыша поехала ))))
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21.12.2020 18:43 Ответить
Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian - Цензор.НЕТ 1714
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21.12.2020 18:46 Ответить
Все, що призводить до хаосу в країні ворогу, на користь Україні.
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21.12.2020 18:48 Ответить
Навальний помер у лікарні на РФ, до Німеччини передали вже актора. Треба робити ДНК тест щоб впевнитись що то не КГБешна "кукла".
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21.12.2020 19:12 Ответить
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4058Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 5395
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21.12.2020 19:32 Ответить
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6923Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 3259Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8003Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7950
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21.12.2020 19:34 Ответить
В Guardian есть нормальные авторы и не очень. Но самый яростный изобличитель врагов, как и в советских газетах, скрывается под личиной "редакции".
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21.12.2020 19:37 Ответить
Навальный недавно позвонил одному из своих убийц используя пранкерские технологии и тот придурок купился и подтвердил как это всё делалось. Видео опубликовано сегодня: https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&feature=emb_logo
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21.12.2020 19:50 Ответить
«Алексей Навальный

https://www.youtube.com/watch?v=ibqiet6Bg38&lc=UgwIios2x_J6a6SZWel4AaABAg 6 hours ago
https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A

Продолжаем распространять ссылку и огорчать бункерного деда - убийцу. Прошлый раз мы аж до 17 млн просмотров разогнали видео. Значит можем. Давайте продолжать.»
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21.12.2020 19:55 Ответить
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 2635
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21.12.2020 20:12 Ответить
Да ошиблись в *Гардиан*. В том то и дело что наоборот---очень там режим уверен.
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21.12.2020 21:08 Ответить
Це все фігня. Бо ось таким кадрам

Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6458

пофіг на Навального і на його розслідування...
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21.12.2020 21:11 Ответить
Скорее всего Навального отравили "Спутником-5".
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21.12.2020 21:24 Ответить
таки новичок это яд или детская присыпка ? умер от него только кот, да и тот от голода
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21.12.2020 21:46 Ответить
Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian - Цензор.НЕТ 809
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21.12.2020 21:53 Ответить
Провокация с Навальным лишь свидетельствует о подлой сущности западных спецслужб и тупости самого Навального. Которого уже невозможно использовать как политического оппозиционного лидера, а можно использовать лишь в качестве сакральной недожертвы.
Хотели бы отравить отравили бы.
Скорее всего следующая серия этой траги-комедии для Навального может стать роковой.
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22.12.2020 11:20 Ответить
 
 