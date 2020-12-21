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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ о новом штамме коронавируса: На сегодня мы не видим усугубления тяжести COVID-19

ВОЗ о новом штамме коронавируса: На сегодня мы не видим усугубления тяжести COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-19 постоянно мутирует и изменяется, но существуют рабочие способы оценить эти мутации и их потенциальную угрозу.

Об этом сказала представитель ВОЗ Мария ван Керкхов в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в настоящее время проводятся исследования новой мутации коронавируса, выявленной в Великобритании и спровоцировавшей новую волну локдаунов и запретов на путешествия.

"На сегодня мы не видим усугубления тяжести заболевания или клинической картины, но эти исследования продолжаются. Мы не считаем, что есть какое-либо влияние на вакцину и вакцинацию", — сказала Мария ван Керкхов.

По ее словам, новый штамм коронавируса был выявлен в ходе обычного надзора. На юго-востоке Англии наблюдался рост распространения коронавируса по мере ужесточения карантинных ограничений. Было установлено, что первые случаи были зафиксированы еще в сентябре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины

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Топ комментарии
+5
Покупайте вакцину, покупайте - не обращайте внимания на мутации вируса кароны. Покупайте вакцину!!!
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21.12.2020 18:04
+3
.. ты серьезно или пошутил!?
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21.12.2020 18:08
+3
а ты для чего здесь? вот и доказывай,что никакие вы не коварные,просто родились такими
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21.12.2020 18:27
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Покупайте вакцину, покупайте - не обращайте внимания на мутации вируса кароны. Покупайте вакцину!!!
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21.12.2020 18:04 Ответить
Мутации только помогут вакцине действовать эффективнее.
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21.12.2020 18:06 Ответить
.. ты серьезно или пошутил!?
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21.12.2020 18:08 Ответить
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21.12.2020 18:09 Ответить
Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины.(с)
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21.12.2020 18:14 Ответить
Но все страны мира должны покупать вакцины, иначе зачем был придуман весь этот бред
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21.12.2020 18:30 Ответить
там есть еще и сокрытая от глаз пипла выгода кроме финансовой стороны..
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21.12.2020 18:54 Ответить
О, ну да и очень много, вообще это "нужный" вирус, и если бы его не существовало, его нужно было бы придумать
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21.12.2020 19:00 Ответить
этим вирусом воспользовались ВСЕ !!! кому надо и кому не надо !!! еще со временем напишут книгу об этом КороноШухере !!!
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21.12.2020 19:05 Ответить
Надо образовать фонд гарантированных выплат производителям вакцин. Щаз Шмаркля разберётся.
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21.12.2020 18:56 Ответить
Думаю он уже создан в договорённостях )
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21.12.2020 18:58 Ответить
Возьми себя в руки. Чего ты истеришь?
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21.12.2020 23:08 Ответить
Раз ВОЗ сказала - значит, будем жить!
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21.12.2020 18:05 Ответить
жить то будем - но не все...
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21.12.2020 18:15 Ответить
Общий объем импорта и экспорта внешней торговли # Qingdao достиг 87,47 миллиарда долларов за первые 11 месяцев 2020 года, что на 7,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года, что составляет 28,8 процента от общего объема торговли провинции Шаньдун за тот же период. #QingdaoDevelopment
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21.12.2020 18:07 Ответить
Эсли предыдущая вакцина сработает , то новая , -- тем более . Главное - успеть вакцинироваться первой вакциной
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21.12.2020 18:13 Ответить
а ты для чего здесь? вот и доказывай,что никакие вы не коварные,просто родились такими
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21.12.2020 18:27 Ответить
Не плутайте грішне з праведним.В Китаї вірус виник,а в Британії зафіксували чергову мутацію вже існуючого вірусу.Ви знаєте,скільки тих мутацій було і світі?За що звинувачувати Британію?Мутації фіксують в багатьох країнах,і нікому не відомо,в якому напрямку буде наступна.
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21.12.2020 18:35 Ответить
Вакцины от коронавируса, скорее всего, в будущем году и не только придется переделывать…Какая может быть вакцина от сиюминутной очередной мутации штамма короны?
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21.12.2020 18:21 Ответить
Если вы о прибыли компании производящей вакцину, то она очевидна )))
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21.12.2020 18:31 Ответить
ось на різдво навезуть. побачите. а поки жарений пітух не клюне, будуть бубувати дороги, бо *********** від того тепло на душі.
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21.12.2020 18:24 Ответить
Веретено , - прокацапське , - хоч раз побажай Українцям свят ! ))
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21.12.2020 18:35 Ответить
докажи, що прокацапське. А тут місце для побажань? тема статі підходить?
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21.12.2020 19:27 Ответить
Новый штамм уже зафиксирован у пациентов в Украине о котором заявила Великобритания.
Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус.
И таким образом удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса.(с)
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21.12.2020 18:30 Ответить
А шо такое? Китай может пострадать? Или он зря издержки потерпел за малую нужду?! В Китае свой интернет с блэкджеком и вакциной...а тут новая мутация шо ж такое?! Не зря ротшильды вложились в Китай...но Китай их "провернет" ...
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21.12.2020 18:33 Ответить
та ...как бы ВОЗ и пандемию саму не сразу рассмотрел...
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21.12.2020 18:40 Ответить
Хузнат , - новый какой-то вид пошёл . Но предыдущий уже ****** последующий , - а наука , - уничтожает и первого и второго . ))
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21.12.2020 19:01 Ответить
Это делает никчемными прививки от Ковида. Прививки тогда надо будет штамповать каждые полгода и каждый раз для нового штама.
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21.12.2020 18:53 Ответить
У Росії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом від початку пандемії
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21.12.2020 21:22 Ответить
 
 