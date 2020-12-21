103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении средств на частичное восстановление расходов по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина.

"Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 000 тыс. грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений иностранных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 г. по делу № АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина", - говорится в постановлении Кабмина Украины №1284 от 21 декабря.

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Согласно документу, Министерству юстиции Украины поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных п.1 настоящего постановления, с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

По данным Интерфакс-Украина, в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах в споре City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC против Украины присудил истцам выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек. Спор был связан с потерей компаний депозитов в Кредитопромбанке, выведенном с рынка решением Нацбанка: по мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.