РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 778 44
Кабмин (13505) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин

103 млн грн из

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении средств на частичное восстановление расходов по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина.

"Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 000 тыс. грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений иностранных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 г. по делу № АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина", - говорится в постановлении Кабмина Украины №1284 от 21 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"

Согласно документу, Министерству юстиции Украины поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных п.1 настоящего постановления, с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

По данным Интерфакс-Украина, в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах в споре City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC против Украины присудил истцам выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек. Спор был связан с потерей компаний депозитов в Кредитопромбанке, выведенном с рынка решением Нацбанка: по мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
как мило...
показать весь комментарий
21.12.2020 18:47
+12
Вчера:
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная

-------------------------------------------------------------------------------
Сегодня:
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин



Ну, и чьи вы слуги?

показать весь комментарий
21.12.2020 18:58
+11
А не проще ли весь бюджет назвать фондом СOVID и в ручном режиме выделять туда попало ?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как мило...
показать весь комментарий
21.12.2020 18:47 Ответить
А не проще ли весь бюджет назвать фондом СOVID и в ручном режиме выделять туда попало ?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:03 Ответить
Какая связь между КОВИДом и пробелом юристов в международном суде ?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:48 Ответить
Как будто Ковид-фонд выделяли чтобы платить иностранным инвесторам в нашу банковскую систему. Шмаркля всё изгοβняет.
показать весь комментарий
21.12.2020 18:49 Ответить
и кто бенефициар счастливчиков? сосед папы саши и мамы риммы?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:51 Ответить
инвесторы- частные, банк - частный а платить должны Украинцы,
а где норма что инвесторы должны нести все риски, хотели урвать побольше денег а причем тут Украина
показать весь комментарий
21.12.2020 18:53 Ответить
Ура товарищи!!!!!
где **** вчерашняя который бегал и верещал что "фонд еще полный"?
где чкан?
показать весь комментарий
21.12.2020 18:54 Ответить
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин - Цензор.НЕТ 3939
показать весь комментарий
21.12.2020 18:57 Ответить
Нормально, Гонтарева поработала. До сих пор народ выгребает
показать весь комментарий
21.12.2020 18:57 Ответить
А причем тут Гонтаревап ЗЕбил? Там ведь написано с 2013 года, это при Януковиче было!
показать весь комментарий
21.12.2020 19:07 Ответить
Вчера:
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная

-------------------------------------------------------------------------------
Сегодня:
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин



Ну, и чьи вы слуги?

показать весь комментарий
21.12.2020 18:58 Ответить
Вони не слуги, аони просто бояді, в прямому розумінні слова.
Обслуга можновладців.
Більше знати не треба(
показать весь комментарий
22.12.2020 01:27 Ответить
это ты таких навыбирал
показать весь комментарий
21.12.2020 19:32 Ответить
нет.. а ты что ответственность с себя перекладываешь ?!
показать весь комментарий
21.12.2020 19:35 Ответить
Переименовали Резервный фонд в "Фонд борьбы с Ковид" - теперь выглядят идиётами.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:02 Ответить
Убогие , дружно аплодируем .
показать весь комментарий
21.12.2020 19:06 Ответить
Ой! То ці недолугі зара прямо заявили, що українцям з того фонду - зась! Чекаємо на "вирване з контексту", відосіки найвеличнішого про те, що йому заважає Порошенко та заяв МОЗ про те, що Супрун зруйнувала систему охорони здоров`я... Можуть ще згадати Гонтарєву, бо грошей немає... Зелені такі недозрілі, що навіть злитись на них - даремна трата часу: краще зразу до крематорію!
показать весь комментарий
21.12.2020 19:12 Ответить
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин - Цензор.НЕТ 4391
показать весь комментарий
21.12.2020 19:13 Ответить
По данным https://interfax.com.ua/news/economic/711483.html Интерфакс-Украина , в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах в споре City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC против Украины присудил истцам выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, Источник: https://censor.net/ru/n3238270
И граждане покорно засыпают отлистывают. А был бы такой как Витренко, и выиграл бы суд, и запросил бы лимон себе. Тоб вою было.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:15 Ответить
лимон для таких как Витренко?
они по мелочам не чешутся, сотню не меньше
показать весь комментарий
21.12.2020 19:23 Ответить
Один процент. Почему сразу сотню? Зависит от суммы.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:27 Ответить
а ты пойди к натариусу и скажи у меня по наследству сберкнижка, 500 гривень там, сколько будет стоить переоформить , пять гривень ?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:59 Ответить
Ты какой-то генератор случайных фраз, еще и нАтариуса зачем-то приплел.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:27 Ответить
Пропорция. Там иск не такой как с газпромом.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:42 Ответить
А причем тут все украинцы которые должны пожертвовать здоровьем ради какого то банка и его вкладчиков? Опять олигофрены наши деньги воруют через офшоры и неизвестные банки
показать весь комментарий
21.12.2020 19:21 Ответить
хто приймав рішення по грабунку фірми ...правильно правління нацбанку , і фамілії є і підписи і "люди" там сидять не найбідніші ...вперед ...арештувати цих ********* з конфіскацією всього нажитого непосильним трудом ...дивись і державі прийдеться меньше повертати якщо й ще не залишиться ... тоді б ця банда знала ... а так знову з людської кишені
показать весь комментарий
21.12.2020 19:23 Ответить
а может арестовать тех, кто под государственные гарантии при Яныке своим людям денег подлохматил ?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:34 Ответить
і тих до кучі але спочатку тих виродів що грабували та нищили банки , гнойтареву лярву з лондона дістаньте
показать весь комментарий
21.12.2020 20:08 Ответить
а мозги тебе кто зныщив ?
показать весь комментарий
21.12.2020 23:37 Ответить
тобі що , туалету не вистачає що тут дрищещ ?
показать весь комментарий
22.12.2020 09:35 Ответить
За эти деньги можно вакцинировать около 200 тысяч человек, но в кошерные планы зешвали зебилы не входят.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:24 Ответить
103 млн грн из "ковидного фонда" потратят на выплаты компаниям-вкладчикам "Кредитпромбанка", - Кабмин - Цензор.НЕТ 4157
показать весь комментарий
21.12.2020 19:24 Ответить
которые чиновники накосячили пусть и расплачиваются, не#ер поощрять их ошибки, иначе они множить их будут безнаказанно.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:24 Ответить
А из денег на Офис президента подарить вкладчикам- не? Мысль не приходит? Выж в бюджете себе на 40%; увеличили себе содержание за счет НАШИХ налогов. А теперь ВОРУЕТЕ из ковидного фонда. Печалька, что ваш электорат продолжает интересоваться только Сватами и Кварталом. Ничего,когда в больничку попадут с ковидом- им врачи пояснят, что лечить их нечем и не на чем и куда ушли деньги на кислород.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:31 Ответить
скоти.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:37 Ответить
Яке тестування, яке щеплення від ковіду? Для наріду. "Где деньги, Зин?"
показать весь комментарий
21.12.2020 20:01 Ответить
Кредитпромбанк, власть в лице НБУ по какой то причине без суда, вывела из рынка ,то ли банк сам разворовал деньги вкладчиков то ли власть разворовала вкусные активы банка которые были под залогом кредитов, выданных из депозитов, но виновных уже нет,в результате теперь уже не банк и их владельцы должны отвечать за разворованные депозиты перед вкладчиками, которые подали в международный арбитраж, а государство в лице фонда короновируса.
Чистейшая афера власти и банкиров,за которую народ должен платить из своих налогов предназначеных для борьбы с коронрвирусом.
Так если власть не нашла виновных в разворовывании депозитов,а хапанула активы так пусть сама и платит, кто там Гонтарева?, которая в Лондоне на чужбине страдает в особняке , Порошенко?, почему Зеленский перекладывает хищение на народ, так пусть тоже платит и уходит в отставку , причем здесь бюддет?, Власть пользуясь служебным положением и эпидемией уже в открытую берет столько денег у народа сколько хочет, просто шантаж, афера и рекет в одном лице.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:15 Ответить
все рівно - ліпіцкая фабріка! козлів на рівному місці опускають. козли народом не були і не будуть.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:55 Ответить
охерівші зелені суки
показать весь комментарий
21.12.2020 20:56 Ответить
У квітні 2020 року Верховна Рада забрала на боротьбу із коронавірусом 57,6 млн грн у Архіву національної пам'яті, які були призначені на реконструкцію будівлі. В Архіві буде зібрано до 4 млн справ - документів про злочини комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 роки. Це будуть не тільки документи ЧК, НКВД чи КГБ, а й інших репресивних органів Радянського Союзу: радянської міліції, прокуратури, судів, юстиції та інших.
У бюджеті на 2021 рік Верховна Рада заклала 0 грн на реконструкцію Архіву.

З ковідного фонду виділили кошти на "велике крадівництво", на фільми, на виплати компаніям-вкладникам...
показать весь комментарий
21.12.2020 22:18 Ответить
В нормальных странах платят виновные, а не самые больные!
показать весь комментарий
21.12.2020 22:30 Ответить
 
 