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"Евросолидарность" в Киевсовете требует увеличить на 450 млн грн расходы на медицину в бюджете-2021, - Марина Порошенко

Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 млн гривен.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик отметила, что на этой неделе состоится два заседания Киевсовета, где будут обсуждены бюджетные вопросы.

Как известно, по инициативе фракции "Европейская Солидарность" 22 декабря состоится внеочередное заседание, во время которого должны еще в этом году направить дополнительно более 400 млн гривен на обеспечение киевских больниц медикаментами, оборудованием и средствами защиты. Средства были найдены благодаря аудиту столичного бюджета-2020.

"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства из размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом. То есть на эти деньги будут закуплены дополнительные лекарства для лечения больных коронавирусом, и это поможет в промежуточный период между бюджетами 2020 и 2021 предоставлять качественную помощь больным", - сообщила Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По требованию "Евросолидарности" Киевсовет рассмотрит выделение дополнительных 422 млн грн на борьбу с COVID-19, - Марина Порошенко

Она также отметила, что 24 декабря состоится очередная бюджетная сессия, где рассмотрят бюджет столицы на 2021 год.

"Мы его внимательно изучили и увидели, что, к сожалению, бюджет на здравоохранение был уменьшен более чем на 1,8 млрд грн. Часть этих денег будет покрыта через Национальную службу здоровья. Однако в условиях пандемии коронавируса мы не можем уменьшать бюджет на здравоохранение, когда мы не знаем, какие еще непредсказуемые вызовы предстанут перед нами в будущем", - убеждена Марина Порошенко.

"От этого зависит здоровье и жизнь наших граждан. Поэтому, просмотрев бюджет, я как председатель соответствующей профильной комиссии здравоохранения и социальной политики подала 12 поправок на 450 млн грн. Это та необходимая минимальная сумма, которая уменьшит разницу с финансированием прошлого года, когда по этой статье было профинансировано почти полтора миллиарда гривен. А в этом году она составляет 395 млн", - объясняет председатель комиссии.

"Если не добавить еще 450 млн, это сразу отразится на качестве лечения киевлян. Потому что это отсутствие ремонтов, реконструкций, отсутствие дополнительного оборудования, которого уже столица не увидит в следующем году. А это и кислородные точки, и все необходимое для того, чтобы спасать жизни больных коронавирусом ", - отмечает Порошенко.

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"Поэтому наша фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете и я как председатель профильной комиссии требуем включить увеличение бюджета на следующий год на здравоохранение", - резюмирует Марина Порошенко.

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Топ комментарии
+8
сами у себя требуют
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21.12.2020 19:16
+6
А я требую увеличить на 451 миллион .... кто больше?
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21.12.2020 19:13
+3
Пэтюня требовать заморывся, Маринка начала.... А не сходить ли тебе ....картошку пожарить?
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21.12.2020 19:30
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А я требую увеличить на 451 миллион .... кто больше?
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21.12.2020 19:13 Ответить
Ну можно потребовать 451 миллиард, если есть такая возможность. Ключевое если есть. Понятно что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
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21.12.2020 19:30 Ответить
"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства из размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом.Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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21.12.2020 19:43 Ответить
Ладно уж. это предложил днем Клычко ежемесячные доплаты врачам 5000. медсестрам 4000, младшему медперсоналу 2000 за счёт городского бюджета. Всё планировалось решить завтра на внеочередной сессии Киеврады.
Тут же спустя 6 часов объявилась ЕС - мы нашли 422 миллиона но уже для борьбы с коронавирусом, мы требуем. Вы прокукарекали вторыми. Не считается.
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21.12.2020 21:48 Ответить
Не звізді Марина про ці гроші говорила ще16 грудня, в середу, а Кличко підтвердив 18 грудня,в п"ятницю !!!))))
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21.12.2020 23:11 Ответить
А Віталік, ще той хом'як
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21.12.2020 19:14 Ответить
сами у себя требуют
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21.12.2020 19:16 Ответить
И будет тоже что и с Ковид-фондом!?..Тут менять "проститутов в борделе нужно" и денег хватит Всем..
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21.12.2020 19:19 Ответить
Пэтюня требовать заморывся, Маринка начала.... А не сходить ли тебе ....картошку пожарить?
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21.12.2020 19:30 Ответить
Да требуй уже миллиард. Сгорел сарай, гори и хата.
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21.12.2020 19:30 Ответить
" Евросолидарности " - завжди мало . ))
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21.12.2020 19:30 Ответить
Полезно побыть в оппозиции,однако
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21.12.2020 19:33 Ответить
А Еврейскаясолидарность не скажет где взять ети 450млн? Петя, евробляхеров уже нету, с которых можно постричь шерсти Может с тазобляхеров теперь обрить? Не Ахметова же беспокоить, которому 40млрд за *зеленые тарифы* мы платим каждый год.
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21.12.2020 19:36 Ответить
"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой были найдены дополнительные средства из размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавирусом.Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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21.12.2020 19:39 Ответить
Покажите, где искать, а само главное, с кем, мне и десятой части хватит.
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21.12.2020 19:53 Ответить
Марине Порошенко денег не хватает? Вот так бы все мужья своих жён в ежовых рукавицах держали, а то растолстели, понимаешь ли.
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21.12.2020 19:50 Ответить
Може вона з фонду імені себе грошей підкине?
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21.12.2020 19:51 Ответить
Пані Порошенко-це таки пані.Порівняйте з іншими "першими леді".
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21.12.2020 20:03 Ответить
Сели поиграть в карты медведь, лиса, волк и заяц. Медведь:
- Если кто будет жульничать, тот получит по наглой рыжей морде.
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21.12.2020 23:38 Ответить
Новость вышла когда у порохоботав рабочий день закончился. А тариф ночной не включили любить порошенко не кому . Комментарии нормальных людей.
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22.12.2020 03:32 Ответить
 
 