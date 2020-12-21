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Сторонники перевернутого желто-синего флага пытались создать фейковый орган горсовета во Львове

Сторонники перевернутого желто-синего флага пытались создать фейковый орган горсовета во Львове

Полиция разоблачила шестерых жителей Львовщины и Ривненщины, которые пытались создать в городе и области фейковые органы власти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестеро жителей Львовской и Ривненской областей в течение декабря 2020 организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления, дублирующих функции соответствующих существующих органов", - сказано в сообщении.

7 декабря они провели собрание с жителями села в Сколевском районе, 8 декабря - с жителями Львова.

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Производство расследуют по по ч.1 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) УК. Наказание по этой статье - от штрафа в 1700 грн до ограничения свободы на 3 года.

Издание Zaxid.net сообщает, что речь идет о сторонниках Анатолия Балахнина из Днепра. Они не признают государство Украина, считая его правонаследником УССР. И предлагают создать новое государство с желто-синим флагом.

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Топ комментарии
+12
Это кто тебе нашептал ? Надо не флаги переворачивать , а мозги .
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21.12.2020 19:17
+11
В 2015 году наткнулся в Твиторе на дебилов, призывающих создать на территории Украины некую страну "междуморье"..
Не поленился и кинул на общеизвестный сайт СБУ заявление на этих сепаров.. а это теже сепары, что "новоросия", только называются по другому..
Считаю, что нужно наказывать жестче.. от 10 лет урановых утренников и корпоративов в ШИЗО в концлагере "95квартал"..
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21.12.2020 19:18
+9
То не перевернутий прапор, то зовсім інший прапор. Державний прапор - синьо-жовтий, а типу перевернути - жовто-блакитний. На справді історично український прапор - це жовто-блакитний, а теперішній це перевернутий на догоду кацапії.
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21.12.2020 19:15
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Самі создалі , - самі і порєшалі .
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21.12.2020 20:00 Ответить
Качают падлы страну. Целенаправлено. Когда уже СБУ и МВД начнут работать на нацбезопасность а не растаманов с кустиками шмали ловить.
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21.12.2020 20:15 Ответить
Жовтий - вогонь, активний чоловічий початок. Синій - вода, пасивний жіночий початок. Щось ще пояснювати якось й незручно...
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21.12.2020 20:32 Ответить
а як би ви трактували ці кольори в часи матріархату ?
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22.12.2020 00:18 Ответить
РАБссия отметила день ЧеКиздона,ну типа совковые КГБисты бухають...
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21.12.2020 20:47 Ответить
Так сепары ж тока на вастоке))))))
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21.12.2020 21:13 Ответить
Альтернативный кабмин - нормальная практика в демократической стране.
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21.12.2020 22:27 Ответить
колись юля создавала
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21.12.2020 22:35 Ответить
іноді, влітку, стоїш ясним днем перед полем пшеничним, а над ним синіє яскраве небо.. І бачиш свій прапор. А от якщо стати на голову, то побачиш той прапор, який бачать прихильники жовто-блакитного.. Ну то таке... Може їм так зручно стояти )))
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22.12.2020 00:16 Ответить
- плохому танцору всегда яйца жмут

Вражда между тупоконечниками и остроконечниками

Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путём нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвёртой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.»

- Дж. Свифт. Путешествия Гулливера
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22.12.2020 02:06 Ответить
Я тут с дочкой читаю Про Гулливера ,там война была из-за вопроса с какой стороны развивать Яйцо 🤦🤫🤔🙄 В Украине больше проблем нет ,а зелень ,а коррупция ,суды ,прокуратура ????,😠
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22.12.2020 02:21 Ответить
Разбивать
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22.12.2020 02:22 Ответить
Index_Dias, Я ваш комментарий прочел только после публикации своего 😊😊😊😊
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22.12.2020 02:24 Ответить
"Я пісатєль, а нє чітатєль"(с)
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22.12.2020 07:08 Ответить
Не знаю щодо вірної послідовності кольорів на нашому прапорі - нехай історики та геральдисти розбираються. Але якщо ті хлопці створювали Територіальну Громаду згідно діючої Конституції України 1996 року, Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших відповідних законів України, то таки їх дії були як кілок в горлянку російсько-української олігархічно-кланової системи, яка захопила владу в Україні з часів Кучми та не віддає. Тому що масове створення ТГ (не плутати з "ОТГ") в кожному районі та селищі - це дієве повернення влади українському народові без суттєвого крововиливу.
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25.02.2021 11:12 Ответить
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