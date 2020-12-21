Сторонники перевернутого желто-синего флага пытались создать фейковый орган горсовета во Львове
Полиция разоблачила шестерых жителей Львовщины и Ривненщины, которые пытались создать в городе и области фейковые органы власти.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Шестеро жителей Львовской и Ривненской областей в течение декабря 2020 организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления, дублирующих функции соответствующих существующих органов", - сказано в сообщении.
7 декабря они провели собрание с жителями села в Сколевском районе, 8 декабря - с жителями Львова.
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Производство расследуют по по ч.1 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) УК. Наказание по этой статье - от штрафа в 1700 грн до ограничения свободы на 3 года.
Издание Zaxid.net сообщает, что речь идет о сторонниках Анатолия Балахнина из Днепра. Они не признают государство Украина, считая его правонаследником УССР. И предлагают создать новое государство с желто-синим флагом.
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Вражда между тупоконечниками и остроконечниками
Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путём нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвёртой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.»
- Дж. Свифт. Путешествия Гулливера