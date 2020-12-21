Сторонники перевернутого желто-синего флага пытались создать фейковый орган горсовета во Львове

Полиция разоблачила шестерых жителей Львовщины и Ривненщины, которые пытались создать в городе и области фейковые органы власти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестеро жителей Львовской и Ривненской областей в течение декабря 2020 организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления, дублирующих функции соответствующих существующих органов", - сказано в сообщении.

7 декабря они провели собрание с жителями села в Сколевском районе, 8 декабря - с жителями Львова.

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Производство расследуют по по ч.1 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) УК. Наказание по этой статье - от штрафа в 1700 грн до ограничения свободы на 3 года.

Издание Zaxid.net сообщает, что речь идет о сторонниках Анатолия Балахнина из Днепра. Они не признают государство Украина, считая его правонаследником УССР. И предлагают создать новое государство с желто-синим флагом.

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