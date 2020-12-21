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Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" против нового главы МОН Сергея Шкарлета. Организаторами выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам активистов, Шкарлет назначен министром образования несмотря на протесты ученых, студентов, родителей и образовательного комитета парламента. Участники акции требуют немедленного отстранения Шкарлета от должности.

Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 01
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 02
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 03
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 04
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 05
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Кто такой Шкарлет? Как Зе-любимец, плагиатор и регионал возглавил украинское образование. ВИДЕО

Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 07
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 08
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 09
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 10
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 11
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 12
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 13
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 14
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 15
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 16

Также смотрите: Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО

Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 17
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 18
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 19
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 20
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 21
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 22
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 23
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 24
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 25
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 26
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 27
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 28
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 29
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 30

Также читайте: Шмыгаль - нардепам о назначении Шкарлета: Если у вас есть опасения - обратитесь в суд

Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 31
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 32
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 33
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 34
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 35

Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 36
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 37
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 38
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 39

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента. ФОТОрепортаж

Возле офиса Зеленского прошла акция протеста Стоп Шкарлет - не дадим убить образование 40

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. 

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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Топ комментарии
+31
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 6594
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21.12.2020 19:37
+22
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7631
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21.12.2020 19:40
+17
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7180
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21.12.2020 19:51
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Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 6594
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21.12.2020 19:37 Ответить
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7631
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21.12.2020 19:40 Ответить
Меня эти бесконечные ежедневные акции по разным причинам и законам удивляют. Зачем толпиться, тратить силы и нервы против отдельных законов, которые зеленая власть подписывает и выдает каждый день и все хреновые? Не лучше ли сразу митинговать против такой ублюдочной власти в целом? Или это митингуют избиратели Зеленского и олигархических слуг, которые еще им доверяют? Ну тогда митингуйте еще 4 года, Майдан выдержит, а люди выдержат ли? Не сократятся ли как Билл Гейтс запланировал?
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21.12.2020 20:19 Ответить
Оба поста конечно по теме статьи только кучерявого среди молодых людей не вижу.
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21.12.2020 20:24 Ответить
-ты кто?
-я saveФОП !
-на! переодевайся! стопшкарлетом будешь!
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21.12.2020 22:39 Ответить
если не министром, то где же он харчеваться будет? не для того же он академиев не кончал!
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21.12.2020 19:39 Ответить
Воле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 4607
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21.12.2020 19:40 Ответить
Протесты в Украине больше похожи на детские утренники.
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21.12.2020 19:44 Ответить
"не дадим убить образование"


дадите и даже поможете .

чтобы не было Шкарлетов, надо не выбирать Зеленских
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21.12.2020 19:52 Ответить
так освіта продукує зеленських, у них немає інших патерну у голові. якщо щось інше від цього, то все троляцьке, омериканське і вони його бояться, бо мізком не окучують.
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21.12.2020 21:51 Ответить
а ти скучаєш за московськими з дубінками і виносом тіл у автозак?
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21.12.2020 21:49 Ответить
Недоучку и недоумку объяснить, кто такой плагиатор невозможно в принципе.
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21.12.2020 19:48 Ответить
"Воле офиса"...
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21.12.2020 19:48 Ответить
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 7180
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21.12.2020 19:51 Ответить
причем митингуют те ,кто рефератики из инета качал ))
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21.12.2020 22:40 Ответить
Дважды отсиди -- станешь президентом,
4 раза дезертируй -- станешь главнокомандующим,
своруй диссертацию -- станешь министром.
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21.12.2020 23:04 Ответить
попхайся на видео в дупелец- станешь ведущим на Эспрессо-тв ))
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21.12.2020 23:12 Ответить
Не дадим убить Конституцию надо было написать
красные линии перешли
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21.12.2020 19:51 Ответить
Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" - Цензор.НЕТ 4262
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21.12.2020 19:52 Ответить
"Сергей Шкарлет показал, как планирует работать, пока был временно исполняющим обязанности (министра. - Ред.). Депутаты из разных фракций решили поддержать такую работу. Как ректор, он работал во времена различных президентов, получал от них награды, в том числе - от Порошенко. Странно говорить, что, получая эти награды, он стал лояльным к этим людям или их политике. Он отвергает все обвинения в плагиате в его научной работе " ( хто б сумнівався), - говорится в темниках "Слуг народа".
Источник: https://censor.net/ru/n3238189

Зрозуміло куди поділося 9 кг еквадорського коксу, знайденого вірним служакою Кепом.
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21.12.2020 19:54 Ответить
Вофка! Ну хоч десь з*бісь! Ну нашо ти мою Україну ганьбиш, падлюко?! Знаєш, як мені виправдовуватись на кордоні через тебе , дебіл, пріходіцца! Мразюка криворожеска!
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21.12.2020 19:59 Ответить
Екатерину Кириленко - жену вице-премьера и министра культуры Вячеслава Кириленко, порохоботы помнят? что то я не слышал гневных отповедей, когда ее уличили в плагиате , а "вице-премьера" в воровстве! p.s. к нынешнему "назначенцу" отношусь отрицательно, если что.
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21.12.2020 20:05 Ответить
А, ну тогда всё нормально.
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21.12.2020 22:59 Ответить
Зелёный, вечно всякую мразь выдвигает на руководящие должности, ну каков он, таких и ставит. А что вы лучшего ждали от клоуна???
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21.12.2020 20:09 Ответить
Шкурлет.
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21.12.2020 20:17 Ответить
Молодці, хлопці та дівчатка! Такою молоддю можна пишатися!
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21.12.2020 20:24 Ответить
++
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21.12.2020 20:29 Ответить
а вчилка не пишається, вчилка ось що меле:Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 2796" />
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21.12.2020 21:53 Ответить
зеЛю и его банду ждет тюряга!
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21.12.2020 20:30 Ответить
Какая причина заставляет шута идти на дурацкое самопожеотвование, подставлять себя для пинков и плевков, ради совершенно никчемного, аморального типа, не вижу логики, разве что, бабло взял вперед, тогда надо тнрпеть и обтираться.
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21.12.2020 20:41 Ответить
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 4499" / ось вам думка ПЕДАХОХА
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21.12.2020 20:50 Ответить
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 7887
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21.12.2020 20:53 Ответить
Гены пальцем не раздавишь.
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21.12.2020 21:00 Ответить
шкарлет это рЫговская Крыса, халуенок табачника, продвигает его меРтвечук, а анализы этого малоПИД,,,поского, бениного нарко-Дегенерата у пальчевского, халуя меРтвечука, чему удивляться, что такие Отбросы из ОПГ за ЖоПу как королевская, шуфрич на свободе и с портфелями.....
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21.12.2020 20:57 Ответить
А це вже знущання не над Скарлет. І все далі просліджується аналогія з одним "типчиком", який не хотів дослухатися до молоді...
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21.12.2020 20:59 Ответить
"Не дадим...." Кто вас спрашивать будет? Кроме горящих шин они ничего не боятся от этого стада!
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21.12.2020 21:03 Ответить
Чудні студенти .. Мітингують проти шкарлета , неначе це основна проблема . А насправді проблема в зе владі , яка свідомо продукує цих шкарлєтів . І немає жодної гарантії що замість цього шкарлєта , зебіли не призначать ще гіршого . Зе владу треба гнати в шию ,, ВСЮ !!! .
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21.12.2020 21:38 Ответить
проблема йде зі школи, з освіти. Школа - це мінідержава. У школі є корупція, і у державіє. Ось у львівському вузі педахох порнуху показував. Років зо п"ять. усі мовчали. зараз з"явилося нове покоління,яке витягло це нагора.
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21.12.2020 21:56 Ответить
пархоботенки смердять за кілометр...І що далі? Що далі, вас питаю? Подуделі - та по кафешкам напрацьованими "кутіть"...
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21.12.2020 22:14 Ответить
Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" - Цензор.НЕТ 6229
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22.12.2020 00:09 Ответить
Проплаченные "активисты "- украинские хунвейбины
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22.12.2020 08:26 Ответить
вот и бацька того же мнения.......
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22.12.2020 10:15 Ответить
Буря в стакане-раньше надо было думать,полтора года назад на выборах,а теперь жрите не обляпайтесь. В 2019 небось в большинстве за зелёных голосовали.
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22.12.2020 10:08 Ответить
в 2019 уже во втором туре на избирательном молодым девкам и мальчонкам которые
выдавали бюллетени пытался объяснить причём громко на весь зал с риском как мини
мум получить замечание за агитацию - ничего не сказали но в глазах было написано
шотыстарыйдуреньмелешь............
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22.12.2020 10:21 Ответить
 
 