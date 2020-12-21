Возле офиса Зеленского прошла акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование" против нового главы МОН Сергея Шкарлета. Организаторами выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам активистов, Шкарлет назначен министром образования несмотря на протесты ученых, студентов, родителей и образовательного комитета парламента. Участники акции требуют немедленного отстранения Шкарлета от должности.













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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.