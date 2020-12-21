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Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

Ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на Донбассе берут примерно 800 кадровых офицеров Вооруженных сил России. Страна-агрессор выдает им документы для прикрытия и паспорта "ЛДНР".

Это подтверждают данные украинской разведки, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PROВійсько", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По его словам, в большинстве случаев отбор и подготовка кадровых российских военных, воюющих на Донбассе, осуществляется на территории Южного военного округа. Скибицкий также отметил, что оккупанты используют поддельные документы, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины.

У разведки Украины есть информация о командирах всех оккупационных войск периода 2014-2017 годов. Сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих России в совершении на территории Украины преступлений против человечности продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штатная численность российско-оккупационных войск на Донбассе - 35,5 тысячи человек, - представитель ГУР МО Скибицкий

Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды.

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Топ комментарии
+4
За полгода можно, конечно, научить гопника, стрелять из современного оружия, но привить офицерскую честь мордвино-тунгускому ратнику - невозможно. Вид человеческой крови по-прежнему возбуждает их воспаленные, пропитые алкоголем мозги.
Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
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21.12.2020 20:02
+4
Сегодня прошла инфа, что рашкованских вагнеров здорово покрошили в ЦАР. Цензор чтото молчит об этой печальной новости.
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21.12.2020 20:20
+4
https://www.youtube.com/watch?v=9NR1CFTuiqQ российских боевиков "Вагнера" разгромили в ЦАР 21 груд. 2020 р.
Точно ! Є така інфа !
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21.12.2020 20:29
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Правила форума Совет форумчан
За полгода можно, конечно, научить гопника, стрелять из современного оружия, но привить офицерскую честь мордвино-тунгускому ратнику - невозможно. Вид человеческой крови по-прежнему возбуждает их воспаленные, пропитые алкоголем мозги.
Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
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21.12.2020 20:02 Ответить
только странно , что при всех доказательствах присутствия раши на Донбассе , переговоры в Минске , Кравчук - эксперт и "надежда страны" . Плохо всё это , не умно .
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21.12.2020 20:02 Ответить
Скукотень. Я и без ГУРа могу это сказать. Не давайте ГУРУ премии в 2020 году. Некоторых офицеров РФ приглашает само Минобороны Украины, как генерала Рустема Мурадова, героя России (ныне он глава контингента РФ в Карабахе). В СЦКК, наблюдателем. Правда вот наблюдатель Рустем 5 марта 2016 попал под обстрел возле Ясиноватой, и чуть не сдох со своими боевиками, пардон, наблюдателями. Но к счастью для Генштаба Украины уцелел.
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21.12.2020 20:05 Ответить
Любая информация из росии , - это плюс для Украины . Продолжайте в любом формате .
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21.12.2020 20:25 Ответить
Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 2910
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21.12.2020 20:15 Ответить
уволить Скибицкого нах-он не видит в глазах путлера мира !
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21.12.2020 20:20 Ответить
Сегодня прошла инфа, что рашкованских вагнеров здорово покрошили в ЦАР. Цензор чтото молчит об этой печальной новости.
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21.12.2020 20:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9NR1CFTuiqQ российских боевиков "Вагнера" разгромили в ЦАР 21 груд. 2020 р.
Точно ! Є така інфа !
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21.12.2020 20:29 Ответить
Да сильно покрошили )) . Но туда шпарят новых вагнеровцев . Шото там не того у кацапов , - не складываетца .
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21.12.2020 20:31 Ответить
Крысы Мавзолейные всегда действуют одинаково...,обнуление бюджета страны.будь то Армения,Украина,Белорусь,Молдова или Киргизия...,затем в игру вступает кредит типа Индюковичу 3 ярда,или Лукащеску полтора ярда неважно,главное посеять панику...,а Додон всегда найдется...
Крысы позорные...
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21.12.2020 20:31 Ответить
У нас є шанс вбивати 800 кацапських офіцерів щорічно. І це повинні робити ті 57 спецназів які вже 7 років тренуються це робити. І вже невтямки чи то вони погано тренуються чи команди нема і нема... а може патронів не вистачає...
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21.12.2020 21:17 Ответить
подивіться на морду фізіономії військового атташе тарана, яке на сьогодні є міністром оборони... для нього немає людей, у нього є віртуальний світ, який намалював лабальшик на піаніні зелень... і поки буде мудак таран та потрох зелень при владі, так і будет...
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22.12.2020 06:54 Ответить
в ЦАР вагнеровцы профукали восстание у себя под носом и отправились в пуйловский рай

кирдык ********** ))

https://youtu.be/yK_7Ze8ueVU

Щороку близько 800 російських офіцерів воюють на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 9204

Щороку близько 800 російських офіцерів воюють на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 4911
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21.12.2020 21:42 Ответить
Сегодня в чехии судили чеха который участвовал в бояхза днр -дали 15 лет
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22.12.2020 00:32 Ответить
 
 