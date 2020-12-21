Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий
Ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на Донбассе берут примерно 800 кадровых офицеров Вооруженных сил России. Страна-агрессор выдает им документы для прикрытия и паспорта "ЛДНР".
Это подтверждают данные украинской разведки, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PROВійсько", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
По его словам, в большинстве случаев отбор и подготовка кадровых российских военных, воюющих на Донбассе, осуществляется на территории Южного военного округа. Скибицкий также отметил, что оккупанты используют поддельные документы, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины.
У разведки Украины есть информация о командирах всех оккупационных войск периода 2014-2017 годов. Сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих России в совершении на территории Украины преступлений против человечности продолжается.
Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды.
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Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
Точно ! Є така інфа !
Крысы позорные...
кирдык ********** ))
https://youtu.be/yK_7Ze8ueVU