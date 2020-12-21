Медсестру, у которой были поражены 95% легких, готовят к выписке в Днепре
В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова готовят к выписке медсестру-анестезистку из Волновахи Донецкой области, у которой в результате COVID-19 были повреждены 95% легких.
Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор больницы Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких - 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест. Готовим на выписку, даем рекомендации", - написал он.
По его словам, больница Мечникова постепенно возвращается к прежней работе. В то же время Рыженко считает, что остановить пандемию сможет только коллективный иммунитет, когда антитела будут у 70% украинцев.
Также на Цензор.НЕТ: Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса уже есть на Закарпатье, - врач-инфекционист Петров
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 52-летнюю медсестру доставили в больницу 7 декабря с повреждением 95% легких и сатурацией 32%.
Пожалуйста, подождите...
я бы предпочел шоп мну хранил И.Всралин, шансов на порядок больше. сохраницца то
поляки упростили потверждение мед работникам из Украини
Наразі поменшало постів, що "фігня все це, то Сорос гроші заробляє". Розуміння дорого коштує.
Одужуйте, пані Тетяно !