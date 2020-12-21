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Медсестру, у которой были поражены 95% легких, готовят к выписке в Днепре

Медсестру, у которой были поражены 95% легких, готовят к выписке в Днепре

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова готовят к выписке медсестру-анестезистку из Волновахи Донецкой области, у которой в результате COVID-19 были повреждены 95% легких.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор больницы Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких - 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест. Готовим на выписку, даем рекомендации", - написал он.

По его словам, больница Мечникова постепенно возвращается к прежней работе. В то же время Рыженко считает, что остановить пандемию сможет только коллективный иммунитет, когда антитела будут у 70% украинцев.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 52-летнюю медсестру доставили в больницу 7 декабря с повреждением 95% легких и сатурацией 32%.

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Топ комментарии
+26
Выздоровления Татьяне! Храни её Господь!
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21.12.2020 20:53
+16
Спасибо всем врачам и дай бог им здоровья! Ну и всем нам не болеть )
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21.12.2020 20:56
+11
Теттяні здоровя
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21.12.2020 20:59
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Выздоровления Татьяне! Храни её Господь!
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21.12.2020 20:53 Ответить
жёстоко((
я бы предпочел шоп мну хранил И.Всралин, шансов на порядок больше. сохраницца то
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21.12.2020 20:56 Ответить
Я же говорю и говорил,что в Украине есть прекрасные врачи!
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21.12.2020 20:54 Ответить
как раз поправится и поедет в Польшу работать за деньги
поляки упростили потверждение мед работникам из Украини
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21.12.2020 21:35 Ответить
Шо там в Днепре твориться за муть такая,то дэбилоид пацана убивает,то хрень с 95%...
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21.12.2020 20:55 Ответить
Спасибо всем врачам и дай бог им здоровья! Ну и всем нам не болеть )
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21.12.2020 20:56 Ответить
Теттяні здоровя
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21.12.2020 20:59 Ответить
Хорошая новость.
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21.12.2020 21:12 Ответить
Ужас. Как же она теперь дышать будет?
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21.12.2020 21:19 Ответить
кажуть, вони відновлюються з часом. кажуть, що на місто наприклад, вирізаного, розростається залишене.
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21.12.2020 21:23 Ответить
Дай Б-г.
Наразі поменшало постів, що "фігня все це, то Сорос гроші заробляє". Розуміння дорого коштує.
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21.12.2020 22:55 Ответить
передохли може. Дарвін працює.
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21.12.2020 23:28 Ответить
Ранее вроде читал, что в этих случаях фиброз лёгких - это типа цирроза печени.
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21.12.2020 23:18 Ответить
Повезло їй, що Бубочка про неї не знав і не "взяв під особистий контроль" її порятунок...
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21.12.2020 21:32 Ответить
Новина просто супер, здоров'я Тетяні і всім, хто захворів на цю чуму, адміну подяка за хорошу новину і всім здоров'я.
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21.12.2020 21:33 Ответить
Обалдеть.
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21.12.2020 21:49 Ответить
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21.12.2020 21:51 Ответить
сатурація 32 це жахливо!
Одужуйте, пані Тетяно !
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21.12.2020 22:34 Ответить
Японські лікарі не змогли врятувати лише 11 життів із явно захворілих на ковід19 більш ніж сімсот пасажирів Діамантової Принцеси. Вік пасажирів - більший за 60 років. У японців навіть девяносторічний дід вижив. І це ще в лютому місяці коли досвід лікування саме цієї атипової пневмонії був мізерним. Я не розумію пафосу статті.
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21.12.2020 22:42 Ответить
Недавно читал, в США выписали деда, как в раз в день его рождения. Ему исполнилось 104 года...
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21.12.2020 22:55 Ответить
А мені от цікаво, чи створений банк крові від одужавших. Ніби ефективний спосіб лікування антитілами, ефективніший від локдауну економіки і у стоп'ятсот разів дешевший.
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22.12.2020 01:10 Ответить
 
 