Медсестру, у которой были поражены 95% легких, готовят к выписке в Днепре

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова готовят к выписке медсестру-анестезистку из Волновахи Донецкой области, у которой в результате COVID-19 были повреждены 95% легких.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор больницы Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сестра-анестезистка Татьяна из Волновахи, которая заболела, спасая других. Поражение легких - 95%. Наконец снята с кислорода. Получен отрицательный ПЦР-тест. Готовим на выписку, даем рекомендации", - написал он.

По его словам, больница Мечникова постепенно возвращается к прежней работе. В то же время Рыженко считает, что остановить пандемию сможет только коллективный иммунитет, когда антитела будут у 70% украинцев.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 52-летнюю медсестру доставили в больницу 7 декабря с повреждением 95% легких и сатурацией 32%.