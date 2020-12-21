ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала это спланированной провокацией
В ФСБ назвали "спланированной провокацией" видеоролик с телефонным разговором политика Алексея Навального и предполагаемого сотрудника института криминалистики Константина Кудрявцева.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".
"Так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - заявили в центре общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).
"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой", - отметили в ФСБ.
При этом в спецслужбе указали на некий способ звонка с подменой номера, из чего можно сделать вывод, что звонок все-таки был.
"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - утверждают в ФСБ.
В ведомстве добавили, что проверяют ролик, и пообещали "процессуальную оценку" по результатам.
В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили РБК, что не знают человека по имени Максим Сергеевич Устинов - именно так представлялся Навальный, звоня Кудрявцеву.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.
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а я вспоминаю расписание болезней офицерского и генеральского состава вс ссср.
так вот,офицер с дебилизмом 3 степени не был годен к военной службе,а генерал-годен...
а щас видать планку понизили ,вплоть до ефрейтора.
ви уявляєте, якщо на таку службу потрапляють дебіли, то що казати за нижчі ланки їхніх "правоохоронних" органів
Но Кудрявцев на это повёлся, почти всё выболтал и только в конце спросил, почему ему звонят по обычному мобильнику. Это говорит только о том, что он лох и дурень, как и бОльшая часть ФСБ-шной и }{уйловской верхушки.
торопятся,лажают
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
В лагере Байдена существуют серьезные опасения, что испытывая провалы и неудачи, нищая Россия может начать огрызаться и набрасываться на других
Теперь осталось пристрелить отравителя при задержании, и найти записку, что отравил за связь с женой.
Жизнь сама порядок наведет
Все расставит по местам
Кто виновен знает сам
Не уйдет от наказания...
Так решило Мирозданье...
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