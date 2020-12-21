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отравление (1446) россия (92999) ФСБ (1907) Навальный (855)

ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала это спланированной провокацией

ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала это спланированной провокацией

В ФСБ назвали "спланированной провокацией" видеоролик с телефонным разговором политика Алексея Навального и предполагаемого сотрудника института криминалистики Константина Кудрявцева.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".

"Так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - заявили в центре общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой", - отметили в ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian

При этом в спецслужбе указали на некий способ звонка с подменой номера, из чего можно сделать вывод, что звонок все-таки был.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - утверждают в ФСБ.

В ведомстве добавили, что проверяют ролик, и пообещали "процессуальную оценку" по результатам.

В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили РБК, что не знают человека по имени Максим Сергеевич Устинов - именно так представлялся Навальный, звоня Кудрявцеву.

Также читайте: Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

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Топ комментарии
+27
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 4330
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21.12.2020 21:25
+17
Пранк удался на славу. Навальный подождал пока дедушка прокашлял на своей прямой линии стариковские глупости и ударил по фсб-ным дуракам. Это сильно. Дедушке цирконии с посейдонами мерещатся, а в реальности чучело выдало всех с потрохами за 10 мин. телефонного разговора. Они реальные идиоты
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21.12.2020 21:30
+17
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала його спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9083
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21.12.2020 21:58
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ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 4330
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21.12.2020 21:25 Ответить
,Еще могут назвать провокацией, фашизмом, нацизмом... в том мордоре все переставлено с ног на голову.
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21.12.2020 21:33 Ответить
Навальний - супермолодець, але дав маху, бо 20 грудня кацапська ФСБ на чолі з лаптьофюрером Путіним святкувала своє професійне свято. Результати розслідування по спробі вбити Навального шляхом отруєння, оприлюднені на увесь світ саме вчора, зробили б день російської гебні воістину "со слєзамі на глазах"...
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21.12.2020 22:24 Ответить
Пранк удался на славу. Навальный подождал пока дедушка прокашлял на своей прямой линии стариковские глупости и ударил по фсб-ным дуракам. Это сильно. Дедушке цирконии с посейдонами мерещатся, а в реальности чучело выдало всех с потрохами за 10 мин. телефонного разговора. Они реальные идиоты
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21.12.2020 21:30 Ответить
У Вольнова появился конкурент
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21.12.2020 21:31 Ответить
Об'їздивши в свій час всю расєю, в мене склалося тверде переконаня, що масова алкоголізація населення призвела до виродження генофонду. Звідси повна деградація розумових здібностей.
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22.12.2020 11:24 Ответить
Ихтамнет
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21.12.2020 21:30 Ответить
Именно так и говорил Леха Не Бутерброд про оккупацию Крыма.
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21.12.2020 21:54 Ответить
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 8579
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21.12.2020 21:32 Ответить
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 6993
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21.12.2020 21:33 Ответить
та и хер з нею з цією козломордией,нам своє робить
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21.12.2020 21:35 Ответить
Только дебил поверит что сотрудник ФСБ расскажет по телефону непонятно кому детали секретной операции.
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21.12.2020 21:35 Ответить
то есть,то что "сотрудник" фсб может быть дебилом,ты начисто отрицаешь?

а я вспоминаю расписание болезней офицерского и генеральского состава вс ссср.
так вот,офицер с дебилизмом 3 степени не был годен к военной службе,а генерал-годен...
а щас видать планку понизили ,вплоть до ефрейтора.
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21.12.2020 22:07 Ответить
я вважаю, що десятиріччя селекції кацапів призвели до ********* стану їх ефесбе!
ви уявляєте, якщо на таку службу потрапляють дебіли, то що казати за нижчі ланки їхніх "правоохоронних" органів
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21.12.2020 23:21 Ответить
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 1207
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22.12.2020 00:21 Ответить
А що, зберігати квиток на таксі за проїзд від контори ГРУ до аеропорту не прояв дебілізму? А петровибоширови зразок розумових здібностей? Ви не вірите в очевидне.
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22.12.2020 11:31 Ответить
ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 9290
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21.12.2020 21:37 Ответить
курчатов теж такий собі хєрой! спікрали атомну бімбу у амеріканців, допіляли напільніками і вуаля - кузькіна мать
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21.12.2020 21:58 Ответить
будем подождать. вскорости случайная смерть этого болтуна расставит все точки ))
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21.12.2020 21:39 Ответить
Что то пошло не так в ФСБшной апирации "Преемник Путлера"
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21.12.2020 21:43 Ответить
Все так. Цирк. Надежда Савченко 2.
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22.12.2020 06:45 Ответить
А в чем собственно провокация???
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21.12.2020 21:47 Ответить



ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 6923
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21.12.2020 21:48 Ответить
Советский "цап-царап".1. Известный "факт" из учебников истории СССР: "Граненый стакан придумала советский скульптор, создательница монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. Он был впервые изготовлен в 1943 году"2. Стаканы из каталога фирмы Rindskorf (Богемия), 1915 год. .ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала его спланированной провокацией - Цензор.НЕТ 6197
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21.12.2020 21:49 Ответить
"В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили РБК, что не знают человека по имени Максим Сергеевич Устинов - именно так представлялся Навальный, звоня Кудрявцеву."

Но Кудрявцев на это повёлся, почти всё выболтал и только в конце спросил, почему ему звонят по обычному мобильнику. Это говорит только о том, что он лох и дурень, как и бОльшая часть ФСБ-шной и }{уйловской верхушки.
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21.12.2020 21:49 Ответить
Слегка смущает, что разговор делится на 2 части - в первой Кудрявцев реально не понимает что случилось в Томске или Омске, и в чём там провал.
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21.12.2020 22:04 Ответить
А он искренне не мог понять, в чём именно его провал. И он прав, т.к. его провал заключается именно в том, что он идиот.
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21.12.2020 22:06 Ответить
Но мы никогда не узнаем постановка это или реальный дебил в ФСБ.
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21.12.2020 22:10 Ответить
Постановочный это дебил или реальный- не так важно. Но то, что он в теме ФСБ и сдал ещё одно рыльце, говорит о серьёзности источников, которые информировали Навального.
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21.12.2020 22:19 Ответить
Zelya Vsyo Постановочный это дебил или реальный- не так важно.
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21.12.2020 22:25 Ответить
Штирлиц что-то заподозрил, но врожденное раболепеие сделало свое...
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21.12.2020 22:05 Ответить
Не пробовали, а подбирали дозу, чтоб исдох на следующий день и яда не нашли в трупе. Когда убедили хутина, что яд не обнаружат в Навальном тогда и отпустили в Германию без вещей, несущие остатки "новичка". Но лоханулись. Что не ясно?
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21.12.2020 22:04 Ответить
Все эти сопли ФСБ направлены на внутреннее население. Украина каким боком к ним?
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21.12.2020 21:58 Ответить
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала його спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9083
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21.12.2020 21:58 Ответить
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9380
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22.12.2020 00:03 Ответить
а руцкие надували щёки, мол фсб мало идиотов, ага, там мало не идиотов.
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21.12.2020 22:00 Ответить
да...лоханулась гэбня непадецки .
торопятся,лажают
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21.12.2020 22:00 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

В лагере Байдена существуют серьезные опасения, что испытывая провалы и неудачи, нищая Россия может начать огрызаться и набрасываться на других
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21.12.2020 22:02 Ответить
Вы,батюшка,или крест снимите или трусы оденьте..так все-таки фальшивка или провокация,может быть только одно из двух,а они все до кучи
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21.12.2020 22:05 Ответить
бути гебнявому Льошенькє Навальному наступним царем на Заліссі
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21.12.2020 22:08 Ответить
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала його спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 7855
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21.12.2020 22:19 Ответить
Навальный помог ФСБ?
Теперь осталось пристрелить отравителя при задержании, и найти записку, что отравил за связь с женой.
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21.12.2020 22:23 Ответить
Время лжи тотальной и нечисти уйдет
Жизнь сама порядок наведет
Все расставит по местам
Кто виновен знает сам
Не уйдет от наказания...
Так решило Мирозданье...
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21.12.2020 22:37 Ответить
Жизнь нужно прожить так, чтобы твои трусы стирали офицеры ФСБ.

.
.....
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21.12.2020 23:13 Ответить
ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією - Цензор.НЕТ 9566
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22.12.2020 00:18 Ответить
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22.12.2020 02:49 Ответить
 
 