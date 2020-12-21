Новый штамм коронавируса не приводит к более тяжелому заболеванию, вакцины на него подействуют, - глава комиссии при СНБО Комиссаренко

Новый штамм коронавируса COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, не является более летальным, хотя и более заразен.

Три основных качества нового штамма вируса назвал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не более летальный. И одно из самых важных его качеств - он не касается протеина С, против которого направлены все вакцины. То есть он не повлияет плохо на процесс вакцинации", - сообщил академик.

В то же время Комиссаренко отметил, что вирус "очень быстро распространяется, то есть является контагиозным".

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Напомним, врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.