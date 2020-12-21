Новый штамм коронавируса не приводит к более тяжелому заболеванию, вакцины на него подействуют, - глава комиссии при СНБО Комиссаренко
Новый штамм коронавируса COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, не является более летальным, хотя и более заразен.
Три основных качества нового штамма вируса назвал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не более летальный. И одно из самых важных его качеств - он не касается протеина С, против которого направлены все вакцины. То есть он не повлияет плохо на процесс вакцинации", - сообщил академик.
В то же время Комиссаренко отметил, что вирус "очень быстро распространяется, то есть является контагиозным".
Напомним, врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.
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члєн снбо камісарєнко сказав, що все буде чудово!
Воно піариться.
Його треба за ноги, та головою об стовп.
Може настане просвітлення, ні, то туди і шлях для довбня.
При мутації віруса змінюється структура вірусного білка.Але не повністю,а частково і не сильно.Якщо ці зміни не значні,то вакцина буде діяти.Спрогнозувати,буде чи ні діяти вакцина,можна після вивчення які саме зміни в білку відбулися.
Це так,поверхнево,без заумних термінів і ньюансів.
ведь меняется (мутирует) не форма ампулы или длинна иглы шприца )))
да и мутация... на то она и мутация чтоб непредсказуемой быть ...
поэтому, при все моем уважении к Вам, остаюсь при своем...как бы сомнении...что уверенно говорить о том, что готовая (но пока мало изученная) вакцина (а вакцинация только началась и ее результаты (даже по времени действия) еще не известны) справиться с мутациями (которых может быть много и что они там...наизменяют - х/з)
(не,....действительно - абалдеть)
подведя итог (снимаю шляпу) - можно не переживать ?
Или сделает себе харакири, если вакцина не подействует на новый штамм?
А может хотят, что бы как можно больше умерло украинцев.